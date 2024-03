La marque de dentifrices a supprimé le dioxyde de titane de certaines de ses références seulement. Et son site n’était, jusqu’à une date récente, pas à jour.

Difficile de s’y retrouver dans la gamme pléthorique estampillée « bi-fluoré » de la marque Fluocaril. Certaines réactions de nos lecteurs après la publication de notre test de dentifrices en attestent. C’est la question du dioxyde de titane dans la référence à laquelle nous avons décerné la meilleure note qui a fait tiquer. « Vous publiez une liste d'ingrédients du Fluocaril bi-fluoré 145 mg menthe qui n'est pas correcte. J'ai pu constater que sur le site du Fluocaril, il y en a un en plus : CI 77891 (dioxyde de titane). Or il est à éviter, d'autant plus dans le cas des dentifrices car il existe un risque de les avaler », nous écrit une lectrice. En réalité, nous ne nous sommes pas trompés. Explication : cette référence, comme d’autres, contenait naguère cet ingrédient controversé. Pour éviter les critiques, la marque a décidé de reformuler certains produits. Le dioxyde de titane a été supprimé à l’été 2022 de la plupart d’entre eux. Si des stocks peuvent subsister ici ou là, ils font figure d’exception. Le constat surprenant que nous avons fait, grâce à l’alerte de cette lectrice, c’est que les listes d’ingrédients n’étaient pas pour autant corrigées sur le site de la marque : alors que les dentifrices étaient désormais exempts du colorant potentiellement nocif, il figurait encore sur les informations en ligne.

Cosmétique ou médicament

Autre facteur qui ajoute à la confusion : la référence que nous avons testée fait partie des Fluocaril bi-fluorés qui ont le statut de cosmétiques. Ils portent la mention « 145 mg », ce qui signifie qu’ils contiennent cette quantité de fluor pour 100 g de dentifrice. Mais d’autres produits de la même marque sont des médicaments. Ils renferment 250 mg de fluor pour 100 g, d’où la précision « 250 mg ». Autre indice pour les repérer, ils sont pourvus d’une notice. C’est là que ça se complique encore : alors que la version gel est exempte de dioxyde de titane, la version pâte, elle, en contient. Il est donc préférable de l’éviter. Mais ne comptez pas sur le carton entourant le tube pour vous renseigner : la composition qui y figure, très sommaire, ne comprend pas les nombreux excipients. Il faut se référer à la notice à l’intérieur du carton. De toute façon, les personnes dont le risque carieux n’est pas particulièrement élevé n’ont pas de raison d’opter pour des références aussi riches en fluor.