C’est le courriel d’une lectrice qui nous a mis la puce à l’oreille. « Ma fille se lave les dents 3 fois par jour depuis ses 2 ans. Nous limitons sa consommation de sucre et n'achetons pas de bonbons sauf pour les anniversaires, relate Claire L. Aujourd'hui, elle a 6 ans et 8 caries. Pourquoi ? Nous utilisons depuis 3 ans le dentifrice Centifolia kids aux fruits rouges. J'ai été surprise de constater qu'il y avait du glucose dans la composition. Du sucre dans un dentifrice ? Un non-sens ! » De fait, si on ne peut confirmer ce lien de causalité avec certitude, la consommation de sucres, dont le saccharose ou le glucose, reste le premier facteur d’apparition de caries. Quelle idée saugrenue d’en introduire dans un dentifrice !

Quelques dentifrices pour enfants contenant du glucose.

Interrogé sur les raisons de son choix, le fabricant, Body Nature, affirme : « À l’ouverture du projet Dentifrice pour enfant Body Nature, en mars 2020, le seul gélifiant d’origine naturelle disponible et accepté par Écocert contenait du glucose. » Ce que dément l’organisme certificateur de produits biologiques Écocert : non seulement, il autorisait et autorise encore une panoplie d’ingrédients jouant le rôle de gélifiant mais celui utilisé dans le dentifrice Centifolia kids ne contient pas naturellement de glucose. Celui-ci a donc été introduit pour stabiliser le gélifiant et obtenir une texture moins liquide.

Dentifrices pour adultes et pour enfants

Pour Body Nature, cette présence n’est pas problématique. Ses arguments : les formules sont validées par un laboratoire externe et de toute façon, la quantité de glucose dans le produit final, 0,05 %, est infime. Sans compter que le dentifrice est recraché et rincé. En réalité, si la teneur peut paraître faible, rien ne dit qu’elle ne soit pas suffisante pour provoquer l’apparition de caries. Le fabricant n’a pas été en mesure de nous fournir des données sur ce point. Par ailleurs, les tout-petits ont beaucoup de mal à se rincer correctement la bouche. Enfin, le processus de formation des caries, très long, est difficilement reproductible en laboratoire.

Neuf des dentifrices pour enfants présents dans la base de données de notre appli QuelProduit contiennent du glucose. Ils sont tous bios et majoritairement de marque Body Nature mais on trouve aussi deux références Douce nature et une Phytonorm. C’est aussi le cas de 24 produits pour adultes, dont plusieurs de marque Curaprox. Nous alertons sur la présence de sucre dans l’appli.

Si ces références doivent être évitées, en particulier pour les enfants, le meilleur moyen d’éviter l’apparition de caries est de choisir un dentifrice contenant du fluor, cela a été maintes fois confirmé. Malheureusement, de nombreux fabricants de cosmétiques bios croient bon d’exclure cet ingrédient de leur formulation. C’est d’ailleurs le cas de Body Nature pour son dentifrice Centifolia kids utilisé par notre lectrice pour sa fille. Plutôt que sans fluor et avec sucre, on aurait de loin préféré l’inverse !