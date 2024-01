Le pouvoir nettoyant est le critère prépondérant, mais notre jugement prend aussi en compte la présence de substances indésirables, le degré d’abrasivité sur la dentine et la pertinence de l’étiquetage, en pénalisant le suremballage.

→ Test Que Choisir : Comparatif Dentifrices Test Que Choisir :

Efficacité

La teneur en fluorures (improprement appelés fluor dans le langage courant) a été mesurée en laboratoire. Sont dosés le fluor total pour contrôler la conformité du produit à son annonce et le fluor disponible pour la teneur réellement responsable de l’effet sur les caries.

L'abrasivité sur dentine est déterminée suivant la méthode Hefferren recommandée par la norme ISO 11609 et l’ADA (American Dental Association). Sur de la dentine issue de dents humaines, on réalise 1 500 cycles de brossage à l’aide d’une machine à brosser à plusieurs postes. Au terme des allers-retours, on compte le nombre de particules abrasées comparativement à un produit de référence, d’abrasivité connue.

Le pouvoir nettoyant est déterminé selon la méthode Stookey qui consiste à éliminer des salissures appliquées sur de l'émail de dents bovines. Les dents sont tachées par un mélange de thé, de café et autres colorants. Puis elles sont brossées et on évalue leur état final.

Test d’usage

À l’issue d’une semaine d’utilisation de chaque dentifrice, les volontaires (ils sont 30 par produit) donnent leur avis sur leurs qualités cosmétiques tels que l’aspect, la texture, la quantité de mousse, le goût et son intensité, la fraîcheur en bouche (effet « haleine fraîche »), la sensation de dents propres et la sensation en bouche après brossage.

Composition

Elle est analysée par une lecture des étiquettes pour relever d’éventuels ingrédients indésirables comme les perturbateurs endocriniens, les substances à caractère irritant, les allergènes et les colorants qui ne sont pas autorisés en alimentaire dont fait partie le dioxyde de titane.

Environnement

C’est une combinaison de plusieurs critères.

Avant tout on prend en compte les effets des ingrédients : toxicité pour les organismes aquatiques, dégradabilité et caractère bioaccumulable.

Ensuite sont notés les critères relatifs à l’emballage, principalement par le calcul de la quantité de produit restant dans le tube, par le relevé de la présence d’un suremballage et le rapport tube/pâte.

Étiquetage

Outre la conformité de l’étiquetage, nous jugeons de sa qualité selon nos critères : présence de la liste d’ingrédients et de la date limite directement sur le tube, lisibilité, conseils donnés et mise en garde, protection de l’ouverture, etc.