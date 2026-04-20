Avec un peu moins de 16 000 nouveaux cas en France en 2023, le cancer du pancréas demeure une maladie peu fréquente (à titre de comparaison, 53 000 cancers du poumon sont détectés chaque année). Cependant, il est en nette progression ces dernières décennies. Cette tendance s’observe aussi bien aux États-Unis qu’en Europe, où l’Hexagone est l’un des pays les plus touchés. Entre 1982 et 2010, son incidence y a doublé chez les hommes et même triplé chez les femmes. Le pronostic, quant à lui, reste sombre : seuls 11 % des patients sont encore en vie cinq ans après le diagnostic.

Tabac et surpoids en cause

« La première question que l’on se pose, c’est si cette augmentation peut s’expliquer par la hausse de la population et par son vieillissement. Le diagnostic du cancer du pancréas survient, en moyenne, autour de 70 ans », note la docteure Emmanuelle Mouret-Fourme, spécialisée en oncogénétique et épidémiologie à l’Institut Curie. Or, une fois ces deux paramètres écartés de façon statistique, on observe encore une croissance de l’ordre de + 2,3 % par an chez les hommes et de + 3,3 % chez les femmes. « On se demande alors si les facteurs de risques établis ont évolué », poursuit la spécialiste. Pour le cancer du pancréas, il s’agit du