Comparatif Pâtes fusilli

Lustucru Torsades aux œufs frais
Aux œufs
Les pâtes ne se valent pas toutes. Notre test de 25 références de type « torsades » ou « fusilli » montre que, derrière un produit simple et bon marché, se cachent de vraies différences de qualité nutritionnelle (fibres, céréales complètes, légumineuses) et de contaminants. Les pâtes de notre test proviennent de supermarchés, de magasins bio et de circuits de hard discount. Les prix de vente varient de 1,26 à 14 € le kilo.
Aux œufs
Blanches
Légumineuses - Bio
Protéinées
Blanches - Bio
Blanches
Blanches
Blanches
Blanches
Légumineuses
Complètes - Bio
Semi-complètes - Bio
Blanches - Bio
Complètes - Bio
Blanches - Bio
Blanches
Blanches
Blanches - Bio
Blanches
Blanches - IGP
Semi-complètes - Bio
Protéinées
Complètes - Bio
