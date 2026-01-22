Comparatif Pâtes fusilli

Les pâtes ne se valent pas toutes. Notre test de 25 références de type « torsades » ou « fusilli » montre que, derrière un produit simple et bon marché, se cachent de vraies différences de qualité nutritionnelle (fibres, céréales complètes, légumineuses) et de contaminants. Les pâtes de notre test proviennent de supermarchés, de magasins bio et de circuits de hard discount. Les prix de vente varient de 1,26 à 14 € le kilo.