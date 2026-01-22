Comparatif Pâtes fusilli

Les pâtes ne se valent pas toutes. Notre test de 25 références de type « torsades » ou « fusilli » montre que, derrière un produit simple et bon marché, se cachent de vraies différences de qualité

Les pâtes ne se valent pas toutes. Notre test de 25 références de type « torsades » ou « fusilli » montre que, derrière un produit simple et bon marché, se cachent de vraies différences de qualité nutritionnelle (fibres, céréales complètes, légumineuses) et de contaminants. Les pâtes de notre test proviennent de supermarchés, de magasins bio et de circuits de hard discount. Les prix de vente varient de 1,26 à 14 € le kilo.

Voir plus
Pâtes fusilli
Filtres
Marque

Bio
Type de pâtes
25 résultats
Les produits sont classés aléatoirement.

Résultats réservés aux abonnés

Abonnez-vous et accédez immédiatement à tout le contenu du site QueChoisir.org

Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Se connecter

Auchan bio Fusilli

Blanches - Bio

Auchan bio Fusilli

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 2,10 €/kg

Rummo Fusilli n° 48

Blanches

Rummo Fusilli n° 48

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 4,24 €/kg

De Cecco Fusilli

Blanches

De Cecco Fusilli

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 3,70 €/kg

Panzani Fusilli

Blanches

Panzani Fusilli

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 2,52 €/kg

Bjorg Fusilli

Blanches - Bio

Bjorg Fusilli

Abonnez-vous pour découvrir la note

Prix indicatif 3,18 €/kg
Abygaëlle Le Palabe

Abygaëlle Le Palabe

Rédactrice technique

Soutenez-nous, rejoignez-nous

La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

image nous soutenir

Newsletter

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus

image newsletter