Comparatif Chocolats de Pâques

Lidl Favorina Canard chocolat au lait
Chocolat au lait
Kinder Schokobons, Lapin Or de Lindt, Chasse aux œufs Smarties et poules en chocolat de toutes marques… pour organiser une chasse aux œufs, le choix ne manque pas ! Mais toutes les références se valent-elles, en termes de liste d’ingr
Kinder Schokobons, Lapin Or de Lindt, Chasse aux œufs Smarties et poules en chocolat de toutes marques… pour organiser une chasse aux œufs, le choix ne manque pas ! Mais toutes les références se valent-elles, en termes de liste d’ingrédients, de composition nutritionnelle et de contamination au cadmium ? Les chocolatiers comme Jeff de Bruges ou Leonidas garantissent-ils une meilleure qualité que les marques vendues en supermarché ? Vaut-il mieux du chocolat noir ou du chocolat au lait ? Afin de répondre à toutes ces questions, nous avons analysé 15 références représentatives du marché.
Chocolat au lait
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Chocolat au lait
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Chocolat noir
Chocolat au lait
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Chocolat noir
Chocolat au lait
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Chocolat noir
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