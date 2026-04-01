Comparatif Chocolats de Pâques Voir le comparatif

Nous avons acheté et analysé 2 lots de 15 références de chocolats de Pâques achetés en mars 2026 en supermarché ou chez des chocolatiers. Nous avons comparé les valeurs nutritionnelles et les listes d’ingrédients des emballages, et fait analyser leur taux de cadmium en laboratoire. Nous avons attribué des points supplémentaires aux références affichant un label de durabilité (l’intérêt de chaque label a préalablement été évalué sur la base d’une analyse bibliographique, et le nombre de points accordés a varié en fonction de cet intérêt), et à celles affichant l’origine de leur cacao (cette information étant notamment utile pour estimer le risque de contamination au cadmium).​​​​​