Pâtes fusilli

Nous avons testé 25 références de pâtes alimentaires, toutes sous forme de fusilli ou torsades afin de permettre une comparaison homogène entre produits. Les pâtes sélectionnées couvrent la majorité des catégories présentes sur le marché : blanches, semi-complètes, complètes, à base de légumineuses, aux œufs et « protéinées ». Les échantillons proviennent de supermarchés, de magasins bio et de circuits de hard discount . Les analyses ont porté sur la qualité nutritionnelle, la présence éventuelle de contaminants ainsi que l’examen des informations figurant sur l’emballage.

Qualité nutritionnelle

Pour chaque produit, un ensemble de caractéristiques nutritionnelles a été évalué, incluant notamment la teneur en fibres, en protéines, en glucides, en sucres, en matières grasses ainsi que certains minéraux. Parmi ces éléments, seuls quelques critères ont été retenus pour calculer la note nutritionnelle finale, à savoir le taux de fibres, le taux de protéines ainsi que les teneurs en cuivre et en manganèse. Ces critères ont été choisis pour leur pertinence dans la comparaison des pâtes, car ils permettent de distinguer les produits en fonction de leur apport nutritionnel réel, notamment en matière de fibres et de protéines, et de leur intérêt pour l’apport en oligoéléments essentiels.

Étude des informations d’étiquetage

Les listes d’ingrédients ont été examinées pour identifier la présence éventuelle d’additifs, d’enrichissements ou d’ingrédients transformés destinés à augmenter artificiellement la teneur en protéines. Un malus est appliqué aux produits contenant des protéines ajoutées afin de refléter le niveau de transformation des ingrédients. Les allégations nutritionnelles ou de santé mentionnées sur les emballages ont également été relevées et vérifiées pour s’assurer de leur conformité réglementaire.

Contaminants

Nous avons recherché la présence de résidus de pesticides, de cadmium, de mycotoxines et de furosine.

Pesticides : chaque échantillon a fait l’objet d’un screening multirésidus permettant de détecter et de quantifier plus de 650 molécules. Les substances recherchées sont regroupées par familles et sous-catégories afin de fournir une évaluation complète des risques. Le nombre de molécules détectées, leur concentration et leurs propriétés toxicologiques sont intégrés dans la notation.

Cadmium : la teneur en cadmium, métal lourd particulièrement surveillé dans les céréales et les légumineuses, a été mesurée pour chaque produit et comparée aux limites réglementaires en vigueur.

Furosine : la furosine, marqueur d’un chauffage excessif lors du séchage industriel, a été quantifiée et prise en compte dans la notation afin d’évaluer la qualité du procédé de fabrication.

Mycotoxines : ces analyses permettent de détecter des niveaux pouvant poser un risque sanitaire. Toutefois, les résultats des mycotoxines ne sont pas directement intégrés à la note « contaminants », sauf pour les références présentant des valeurs particulièrement fortes par rapport aux autres produits. Dans ces cas, un malus est appliqué à la note.​​​​​​