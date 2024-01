Si vous avez pour projet d’investir dans un poêle à bois ou une chaudière à bois, il serait bon de ne pas trop tarder. Au 1er avril, les aides MaPrimeRénov’ baisseront de 30 % pour l’achat d’une solution de chauffage au bois. Autrement dit, pour un poêle à granulés, dont la fourchette de prix oscille entre 3 500 € et 8 000 €, MaPrimeRénov’ sera plafonnée à 1 750 € pour les ménages « bleus » (revenus très modestes) et à 1 050 € pour les « violets » (revenus intermédiaires), contre respectivement 2 500 € et 1 500 € aujourd’hui. Pour les poêles à buches, les aides iront jusqu’à 1 750 € là encore pour les ménages bleus et jusqu’à 700 € pour les violets et non plus 2 500 € et 1 000 € comme actuellement. Même traitement pour les chaudières à bois. Pour un modèle à alimentation automatique (granulés ou plaquettes), dont les prix vont de 14 000 € à 22 000 €, les ménages bleus pourront au maximum toucher 7 000 € et les violets 2 800 € contre 10 000 € et 4 000 € aujourd’hui.

Calmer l’emballement des années post-Covid

D’une certaine façon, le chauffage au bois paie la rançon de son succès. Sur les 6,3 millions d’appareils individuels de chauffage au bois installés en France, beaucoup l’ont été ces dernières années, sur fond de guerre en Ukraine et d’envolée des prix sur le gaz. Rien qu’en 2022, 510 000 poêles, foyers et chaudières ont été écoulés. Soit près de 100 000 de plus qu’en 2021 qui était déjà une année record.

Forcément, ce boom transparaît aussi dans les aides MaPrimeRénov’. En 2022, plus de 769 millions d’euros avaient été octroyés pour des solutions de chauffage au bois, sur un total de 3,1 milliards d’euros d’aides cette année-là. Trop aux yeux de l’État ? Thomas Perrissin, vice-président du Syndicat français des chaudiéristes biomasse (SFCB) voit dans cette baisse de 30 % au 1er avril « une volonté de Bercy de faire des économies ». Au cabinet d’Agnès Pannier-Runacher, on met bien plus en avant la crainte de manquer de bois à l’avenir, l’une des constituantes de la biomasse au cœur des enjeux de la transition énergétique. D’autres secteurs comptent aussi dessus pour se décarboner. À commencer par l’industrie pour la production de chaleur et les transports lourds pour celle de biocarburant. En parallèle, « il y a également cet enjeu fort de préserver au maximum les forêts françaises, puits de carbone essentiel pour atteindre nos objectifs climatiques, rappelle-t-on dans l’entourage de la ministre de la Transition énergétique. Dans ce contexte, il est important de hiérarchiser et planifier les usages de cette biomasse. »

Pas de bois pour tout le monde ?

Cette idée qu’il n’y aura pas de bois pour tout le monde agace Thomas Perrissin. « La superficie des forêts continue de progresser en France tandis que les volumes de bois commercial qui en sortent sont globalement stables sur les vingt dernières années, insiste-t-il. Il faudra très certainement faire des arbitrages lorsqu’on produira en masse du biogaz, des biocarburants, etc. Mais on n’en est pas là aujourd’hui. » En attendant, les appareils de chauffage au bois permettent actuellement à des foyers de sortir ou diminuer leurs recours aux énergies fossiles pour se chauffer. « Plus de 90 % des installations de chaudières au bois se font en remplacement d’une chaudière au fioul ou au gaz », assure-t-on à la SFCB. « Surtout, le bois qui alimente nos chaudières et poêles ne provient pas de coupes rases mais de débroussaillages, de coupes d’éclaircie, de chutes de scieries, ajoute Jules Nyssen, le président du Syndicat des énergies renouvelables (SER). Cette valorisation de ces co-produits de l’industrie forestière participe d’ailleurs à l’équilibre économique de la filière bois. »

« Pas dans la même optique que pour le gaz »

Au cabinet d’Agnès Pannier-Runacher, on rappelle que MaPrimeRénov’ n’est qu’un volet des aides dont peut bénéficier un ménage pour l’achat d’un équipement de chauffage au bois. « Les certificats d’économie d’énergie (CEE) et la TVA à 5,5 % restent maintenus, insiste-t-on. Nous ne sommes pas non plus dans l’idée, comme on l’a fait pour le gaz, d’arrêter toutes les aides publiques sur le chauffage au bois. C’est une solution qui est intéressante dans la transition énergétique. L’enjeu est de le faire à la bonne mesure, là où c’est pertinent. En remplacement de vieux appareils de chauffage au bois ou de chaudières à gaz et au fioul dans les régions où la ressource en bois est abondante et où le réseau électrique pourrait peiner à faire face à une trop forte hausse de la demande d’électricité. »