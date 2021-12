© stock.adobe.com Chauffage Vous et votre poêle à granulés (infographie)

Écologique, économique, facile à utiliser… Les arguments en faveur de l’installation d’un poêle à granulés sont connus. Mais sont-ils confirmés par les foyers qui ont sauté le pas ? Pour le savoir, nous avons adressé un questionnaire à nos lecteurs. Parmi les 1 616 personnes qui nous ont répondu, la moitié ont noté une baisse de sa facture de chauffage. Et 9 sur 10 sont satisfaites de leur appareil.

Alors que les prix de l’énergie flambent, les poêles à granulés tirent les marrons du feu. Après avoir vu ses ventes passer de 25 000 unités en 2009 à 150 000 en 2020, ce mode de chauffage a encore progressé de 20 % l’an dernier. Les raisons de ce succès sont multiples : augmentation des prix du gaz et de l’électricité, interdiction de l’installation de chaudières au fioul à partir de la mi-2022… Nous avons interrogé les consommateurs pour obtenir leur retour d’expérience.

Trois critères de choix principaux

Le rendement énergétique très élevé des poêles à granulés (tournant désormais autour de 90 %, comme le montre notre test comparatif de poêles à granulés) a été un critère de choix pour 93 % des répondants. Suivent les économies financières rendues possibles par ce mode de chauffage (88 %), ex aequo avec son caractère écologique. La propreté (80 %), la précision du chauffage (75 %) et l’esthétisme (71 %) jouent modérément. Étonnamment, les aides financières ne sont un critère de choix que pour 54 % des sondés, malgré le prix élevé de ces appareils.

Le poêle ventilé est incontournable

Il existe plusieurs types de poêles à granulés, détaillés dans notre guide d’achat, mais le poêle ventilé se taille la part du lion : il représente 64 % des installations chez nos répondants, loin devant le poêle à convection naturelle (18 %) et le poêle à air chaud canalisé (12 %). À noter : 55 % des poêles étaient, au moment de leur achat, labellisés « Flamme verte ». Ce label permet notamment de s’assurer de l’éligibilité de l’appareil aux critères de MaPrimeRénov’.

Un coût moyen d’installation de 4 840 €

En moyenne, les personnes ayant répondu à notre enquête ont dépensé 4 840 € pour s’équiper (appareil et main-d’œuvre inclus). Un coût qui varie logiquement en fonction du type de poêle et de la marque, mais aussi du lieu d’achat : la facture est en moyenne plus élevée dans un magasin spécialisé (5 084 €) ou chez un chauffagiste (4 808 €) qu’en magasin de bricolage (3 095 €).

Des aides très longues à obtenir

Pour alléger la facture, il est possible de bénéficier d’aides financières, dont MaPrimeRénov’ (ex-CITE), obtenue par 85 % des répondants à notre enquête, les Certificats d’économies d’énergie (29 %) ou des aides locales (21 %). Attention, pour les obtenir, il convient de respecter certains critères (ne pas dépasser un certain plafond de revenus, faire poser le produit par un professionnel certifié…) et d’être patient : en moyenne, le délai d’obtention des aides financières est de 3 mois et demi. Dans 76 % des cas, les répondants ont dû se débrouiller seuls pour gérer les démarches d’obtention des aides, les installateurs intervenant pour 21 % des dossiers et un tiers (association, organisme local…) dans 3 % des cas. Dans 96 % des cas, les aides ont été versées directement au particulier qui s’est acquitté d’une avance auprès de son installateur. Quelques rares répondants (4 %) ont eu affaire à un installateur bien organisé qui se faisait verser directement les aides financières, et n’ont eu à payer que la différence.

Les granulés, un combustible économique

Ce mode de chauffage s’avère effectivement économique : 54 % des répondants ont constaté une baisse de leur facture tandis que 5 % ont trouvé qu’elle était restée stable, et 15 % expliquent qu’elle a augmenté (26 % ne le savent pas ou ne peuvent pas comparer, notamment les personnes ayant emménagé dans un logement neuf équipé). Ces bons chiffres sont d’autant plus remarquables que des témoignages reçus par Que Choisir montrent que de nombreux foyers préfèrent gagner en confort, en chauffant plus qu’auparavant, plutôt que de viser l’économie d’énergie. Selon les données du ministère de la Transition écologique, le coût de 100 kWh PCI (en résumé, le pouvoir calorifique d’un combustible) était de 5,89 € pour les granulés en juin 2021, contre 6,78 € pour le gaz naturel, 8,89 € pour le fioul, 14,10 € pour le propane et 17,88 € pour l’électricité.

Les répondants ayant le poêle à granulés pour chauffage principal nous ont déclaré payer 508 € en moyenne de granulés pour l’année. Sur leur dernière commande, le prix du kilo de granulés était à 0,35 € en moyenne. La certification Din Plus s’impose comme le critère principal de choix des granulés (49 % des répondants). L’origine France vient très loin derrière : seulement 14 % des répondants s’en préoccupent.

Les distributeurs de bois (scieries locales, fabricants locaux…) sont le fournisseur le plus souvent rencontré (31 %), suivi de près par les grandes surfaces de bricolage (29 %). Les grandes surfaces alimentaires comptent étonnamment pour 11 %, ex aequo avec les jardineries. Les distributeurs de fioul type Total Proxi Service ou Butagaz captent 10 % des achats des répondants. Quant aux chauffagistes et installateurs, ils ne comptent que pour 2 % des ventes : force est de constater que la distribution de granulés est très différente de l’installation de poêles !

48 % des répondants ont eu au moins une panne sur leur appareil

49 % des répondants détiennent un contrat d’entretien pour leur poêle à granulés. Il s’élève à 159 € en moyenne par an. Cette précaution est loin d’être superflue, car 48 % ont eu au moins une panne avec leur appareil. La bougie d’allumage (35 %), la carte électronique (19 %) et le motoréducteur de la vis sans fin (13 %) sont les pièces les plus fréquemment touchées. Heureusement, ces pannes sont réparées rapidement : dans 43 % des cas, la pièce est arrivée en moins d’une semaine ; 17 % des pannes ont même pu être réparées sans avoir à changer une pièce.

92 % satisfaits de leur poêle

92 % des répondants se déclarent satisfaits de leur poêle à granulés. Le temps de chauffe (97 %), le confort de chauffe (96 %), la facilité d’utilisation (96 %) et l’esthétisme (96 %) sont les critères donnant le plus satisfaction. Le niveau sonore est en retrait, avec seulement 70 % de satisfaction.