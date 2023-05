© Adobe Stock Commerce équitable Une quinzaine pour se mettre au goût du jour

Jusqu’au 28 mai, les acteurs du commerce équitable sensibilisent les consommateurs aux enjeux de ces échanges, qui se veulent respectueux des producteurs. Ce secteur, qui prend de l’ampleur (2 milliards d’euros en 2021), résiste plutôt bien face à l’inflation.

Comme chaque année depuis 2001, le collectif des acteurs hexagonaux du commerce équitable, Commerce équitable France, organise plusieurs centaines d’opérations partout en France (promotions, débats, conférences, animations, projections de films, dégustations, etc.) jusqu’au 28 mai (1). Objectif : promouvoir le commerce équitable en rappelant ses enjeux, et présenter les produits labellisés, français comme internationaux, ainsi que les entreprises et associations qui les portent. Cette année, la thématique porte sur les valeurs du commerce équitable.

C’est l’occasion pour les consommateurs d’appréhender les enjeux de solidarité internationale, d’équité et de respect des producteurs, du Sud comme du Nord. Mais aussi de refaire le point sur les labels officiels de ce type de commerce, réglementé (lire l’encadré).

Les labels du commerce équitable sur le marché français

Les principes du commerce équitable Le commerce équitable est défini en France par la loi de 2014 sur l’économie sociale et solidaire, qui en fixe les 7 principes fondamentaux : Des prix rémunérateurs pour les producteurs.

La transparence et la traçabilité dans les filières.

Un partenariat commercial sur la durée noué avec des associations de producteurs.

Une gouvernance démocratique des organisations de producteurs.

Une prime aux associations de producteurs destinée à financer des projets collectifs.

Des modes de production respectueux de l’environnement.

La sensibilisation des consommateurs à des modes de production socialement et écologiquement durables.

(1) Programme disponible sur www.quinzaine-commerce-equitable.org