Les acteurs du commerce équitable affichent leur optimisme alors que la Quinzaine du commerce équitable se déroule du 4 au 26 mai, avec des animations et des portes ouvertes dans toute la France (1). Le secteur a réussi à traverser la crise inflationniste sans trop souffrir de la désaffection des consommateurs, contrairement aux filières bio. « Il y a eu un ralentissement, mais pas de recul des achats, y compris pour les produits qui cumulaient les certifications bio et équitable », donc plus onéreux que le reste de la gamme, résume Julie Stoll, déléguée générale de Commerce équitable France, le collectif national des acteurs du secteur.

La filière s’est même autorisée une légère croissance en 2022, au plus fort de la crise, avec une hausse des ventes de 2 % en valeur par rapport à 2021. Plus précisément, les filières françaises de commerce équitable étaient en hausse de plus de 5 %, tandis que le commerce Sud-Nord restait stable. Et « 2023 est sur les mêmes tendances », assure la spécialiste (2).

Arbitrages en faveur du revenu agricole

Confrontés à une baisse de leur pouvoir d’achat, les ménages ont fait des arbitrages. Ils ont sacrifié les filières sous signes de qualité, comme le bio, les AOP ou le Label rouge. Mais le commerce équitable a été plutôt épargné, le revenu des agriculteurs, cœur de la filière, trouvant un écho favorable auprès des consommateurs. Conséquence, les distributeurs ont également été moins durs avec les labels équitables.