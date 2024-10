Contrôle technique auto

L’État a revu et corrigé la plateforme permettant de comparer les prix du contrôle technique en France. Plus lisible et plus claire, la nouvelle présentation est bien meilleure que son contenu mais prix obsolètes et surtout absence de prise en compte du nouveau contrôle technique deux-roues rendant l’initiative plutôt stérile.

Après la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a notamment pris la décision de mettre en place une plateforme Internet visant à référencer tous les centres de contrôle technique de France (1). L’idée était de permettre aux automobilistes de comparer rapidement les prix pratiqués autour de chez eux pour effectuer le bon choix. La plateforme n’avait pas été revue depuis son instauration en 2020. C’est désormais chose faite : « La nouvelle version de ce site propose une interface améliorée, compatible avec ordinateurs, tablettes et smartphones, annonce la préfecture de la Savoie. La nouvelle plateforme permet d’accéder à des cartes interactives pour localiser des centres de contrôle technique agréés à l’échelle nationale, départementale ou par commune et comparer les prix selon le type de véhicule. » Autant de promesses respectées ou presque : si l’on tape le nom d’une commune qui n’a pas de centre de contrôle technique, le site peut indiquer « 0 centre » ; il suffit de « dézoomer » avec l’outil prévu à cet effet pour effectuer une recherche géographiquement plus étendue.

Deux-roues pas pris en compte

Mais plusieurs détails nous laissent toutefois sur notre faim. Tout d’abord, la plupart des tarifs indiqués remontent à 2020 : « Les professionnels avaient jusqu’au 4 septembre pour enregistrer leurs données. S’il y a écart entre les tarifs affichés et les tarifs pratiqués, ils peuvent faire l’objet de sanctions en cas de contrôle », indique la Répression des fraudes. Les tarifs des contrôles techniques automobiles ont beau ne pas être très versatiles, ils bougent toutefois, d’autant plus qu’ils sont libres : plusieurs prix publiés en ligne sont sans doute obsolètes. D’autre part, les centres de contrôle technique pratiquent régulièrement des promotions, ce qui n’est pas répercuté sur la plateforme. Dernier écueil, bien plus important : le contrôle technique des deux-roues n’est pas pris en compte ! Alors que motos, cyclomoteurs et voiturettes sont soumis à une visite technique périodique depuis le 15 avril dernier, la plateforme étatique mise en fonction 4 mois plus tard omet totalement ce paramètre. Seuls les voitures, 4×4, voitures de collection, utilitaires et camping-cars semblent soumis à une inspection. Impossible donc de comparer les prix du contrôle technique deux-roues.

En attendant que la plateforme se préoccupe des motos, ce sont les voitures légères qui verront leur inspection évoluer légèrement à compter du 1er décembre 2024. Les rétroviseurs, d’abord. Si le système de réglage est cassé mais que le miroir peut encore se régler manuellement et tient en place, un défaut mineur sera noté. A contrario, si le réglage est impossible ou ne tient pas, le véhicule sera soumis à contre-visite. Pour les voitures à 3 portes dont les sièges basculants ne font plus leur office, une contre-visite sera aussi à prévoir. Idem pour les grandes berlines ou les dérivés d’utilitaires possédant 3 rangées de sièges : un accès impossible à la troisième sera considéré comme une défaillance majeure. Les appuie-tête, enfin, feront aussi désormais l’objet d’un contrôle. Ils sont obligatoires à l’avant depuis le 6 août 2002.