Cryptomonnaies Les attaques se multiplient contre les portefeuilles de bitcoins

Electrum, Ledger, Coinbase, Trezor… ces portefeuilles électroniques de cryptomonnaie sont régulièrement la cible d’attaques menées par des hackers. Dernièrement, c’est le portefeuille Trezor qui a été l’occasion d’un vol retentissant, via une fausse application disponible dans l’Apple Store. Voici quelques pistes pour mettre ses cryptomonnaies à l’abri.

Les sites et applis permettant de stocker des cryptomonnaies en ligne aiguisent les appétits des hackers et font l’objet d’attaques régulières. Ces logiciels permettent de vendre, acheter et stocker des cryptomonnaies, telles que les bitcoins. La semaine dernière, un Américain en a fait les frais, en virant plus de 600 000 dollars sur une fausse appli Trezor. Téléchargeable depuis l’Apple Store, ce logiciel se faisait passer pour l’authentique portefeuille numérique (wallet). L’appli apparaissait sur l’Apple Store comme certifiée et très bien notée. Via celle-ci, l’utilisateur a livré ses informations de compte Trezor, ce qui a permis aux fraudeurs d’aspirer toute la cryptomonnaie stockée dessus.

La fausse appli a été fermée… pour la énième fois. En effet, Apple a déjà supprimé de nombreuses fois de faux portefeuilles virtuels (y compris Trezor), sans empêcher leur réapparition. Selon la firme elle-même, plus de 6 500 applications de ce type auraient déjà été retirées de l’Apple Store ! À noter que Trezor est la première société à créer un portefeuille « en dur » (wallet hardcore). Cette technique est aujourd’hui considérée comme la méthode de conservation de ses cryptomonnaies la plus sûre.

© trezor.io Les portefeuilles « en dur » de Trezor.

Comment se protéger ?