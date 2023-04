© Adobe Stock Données personnelles TikTok rappelé à l’ordre

Si vous avez récemment téléchargé TikTok dans le Google Playstore, peut-être avez-vous lu dans la description que l’application ne partageait « aucune donnée avec des tiers ». C’est faux. TikTok a depuis supprimé cette mention trompeuse, à la demande de l’UFC-Que Choisir.

Il est de petites victoires qui font plaisir. Celle remportée cette semaine par l’UFC-Que Choisir face à TikTok est de celles-ci. Il y a quelques jours, nous avions été surpris de lire, sur la page de l’application dans le Google Playstore, que TikTok ne partageait « aucune donnée avec des tiers ». Cette information figure parmi toutes celles délivrées en amont de tout téléchargement dans la boutique d’applications de Google, qui permettent aux consommateurs d’en savoir plus sur l’application qu’ils s’apprêtent à installer sur leur smartphone.

TikTok indiquait sur le Google Playstore ne partager aucune donnée avec des tiers.

TikTok ne partagerait aucune information avec des tiers ? La politique de confidentialité (1) du réseau social elle-même indique le contraire ! La lecture du passage concerné est d’ailleurs assez savoureuse : TikTok partage avec ses prestataires les informations relatives à votre profil, le contenu que vous publiez et même les messages directs que vous échangez avec d’autres utilisateurs. L’appli partage aussi les informations automatiquement recueillies, comme le type d’appareil qui se connecte, sa localisation, la durée et la fréquence d’utilisation de l’appli… Et la liste ne s’arrête pas là !

Pratique commerciale trompeuse

Afficher ce partage d’informations en toute transparence dissuaderait donc les utilisateurs de télécharger l’application ? Peut-être, mais c’est la loi. En cachant les transferts de données, TikTok contrevient au RGPD (Règlement général sur la protection des données) et pire, affirmer qu’il n’en partage pas constitue une pratique commerciale trompeuse (directive 2005/29/CE).

Devant ces affligeants constats, l’UFC-Que Choisir a mis en demeure l’entreprise de rectifier le tir. Et en quelques jours, nous avons obtenu gain de cause. Désormais, sur le Google Playstore, TikTok affiche, comme elle le fait d’ailleurs dans la boutique d’applications d’Apple, qu’elle partage des informations avec des tiers. Ne nous reste plus qu’à vérifier les 2,5 millions d’autres applications présentes dans la boutique de Google !

Suite à la mise en demeure de l’UFC-Que Choisir, TikTok précise désormais le type de données personnelles partagées avec des tiers.

(1) https://www.TikTok.com/legal/page/eea/privacy-policy/fr, rubrique « Manières dont nous partageons vos informations ».