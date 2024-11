La vie en voiture électrique n’est pas forcément un long fleuve tranquille… sauf à se faire accompagner par diverses applications, simples à installer, le plus souvent gratuites et, pour certaines, vraiment précieuses. Voici notre sélection des meilleures applis à télécharger impérativement sur son smartphone.

Calcul de la consommation

Antilope

Cette appli détermine la consommation électrique d’un trajet. Pour cela, elle se fonde sur le style de conduite renseigné (mode éco ou sport, vitesse moyenne…), la masse du véhicule (nombre de passagers, poids des bagages, etc.), le taux de charge de la batterie, la circulation, la météo, et même le dénivelé. Il faut être le plus précis possible afin d’obtenir une estimation proche de la réalité.

Planificateurs d’itinéraire et de solutions de recharge

Chargemap

C’est sans doute l’appli la plus diffusée en France. Elle est généralement associée à une carte du même nom qui, moyennant un abonnement annuel de 19,90 €, donne accès à la plupart des bornes de recharge. Gratuite, l’appli propose la planification d’itinéraire et la localisation des bornes. Leur recensement est effectué par les utilisateurs, avec les caractéristiques de chacune d’entre elles et leur état de santé ou d’occupation. La partie planificateur est comparable à celle de A Better Route-planner (lire ci-après), avec la possibilité de renseigner le niveau de charge au départ et celui souhaité à l’arrivée. Un must.

MIIO

Cet outil fournit un simulateur d’itinéraire et un moteur de recherche permettant de repérer les bornes à proximité. MIIO met également à disposition une solution de paiement, et c’est l’une des rares applis à afficher le prix final de la recharge à l’avance.

Planificateurs d’itinéraire

A Better Routeplanner

D’origine suédoise, ABRP est une appli gratuite de planification. Il est possible d’y intégrer diverses informations, telles que les conditions de route, la météo, la vitesse moyenne à laquelle on roule, l’état du trafic, l’état de charge au départ et celui souhaité à l’arrivée. Une base de données donne aussi la possibilité de renseigner la consommation et la capacité de la batterie du modèle de sa voiture. Enfin, on peut relier la version Premium au calculateur du véhicule via la prise On Board Diagnostics (OBD, ou « port de diagnostics ») et accéder ainsi aux données de conduite en temps réel.

PlugShare

Moins connue qu’ABRP, cette nouvelle application dédiée à la planification d’itinéraire offre de géolocaliser les points de recharge depuis son ordinateur ou son smartphone. Toutes les informations liées à une borne, comme le type de prise ou les moyens de paiement acceptés, sont clairement indiquées. Des commentaires avec des photos peuvent y être ajoutés, afin d’alerter sur d’éventuels problèmes d’accessibilité ou de fonctionnement.

Comparateur de prix

ChargePrice

Contrairement aux autres applis dédiées au véhicule électrique, davantage axées sur la localisation des bornes, ChargePrice se concentre, elle, sur leurs tarifs. Elle les compare et permet de filtrer la sélection. Ce qui peut s’avérer utile sur les longs trajets, où les différences de prix entre stations vont parfois du simple au double.

Assistant de charge

Dreev

Filiale d’EDF, Dreev propose une appli de pilotage intelligent de la recharge, notamment optimisée en fonction des heures pleines/creuses. Elle annonce qu’il sera également possible, demain, de réinjecter l’énergie de sa batterie dans son habitation grâce à la technologie V2G. Sur son site, l’opérateur précise qu’il s’agit de « recharger lorsque les prix de l’électricité sont bas et [de] décharger lorsqu’ils sont hauts, [d’]optimiser l’usage de vos panneaux photovoltaïques ou encore [de] rendre des services rémunérés au réseau ». La nouvelle Renault 5 prévoit cette fonctionnalité. Constructeurs automobiles comme fournisseurs d’énergie devraient multiplier ce type d’applis, qui promettent de solides économies.

Recharge mobile d’urgence

E-GAP

Il est désormais possible de commander une recharge n’importe où grâce à E-Gap. Cette société vient jusqu’à vous en 90 minutes maximum grâce à ses vans équipés de bornes mobiles à haut débit, capables de regonfler une batterie à plat en moins d’une demi-heure. Intéressante en cas de panne sèche, l’offre E-Gap l’est beaucoup moins si l’on n’est pas en situation d’urgence, à cause de tarifs prohibitifs.

Recharge entre particuliers

Plug Inn

Un peu à la manière d’Airbnb, cette appli, lancée en 2023 par Renault, met en relation des « hôtes » propriétaires de bornes de recharge avec des particuliers conducteurs. Le tarif horaire conseillé est de 4,50 €. Donc, évitez les bornes à faible puissance si vous voulez que l’opération reste rentable. Volkswagen a son équivalent avec Shargy. D’autres applis (Wattpark, Recharge+ ou encore Partage ma borne) offrent des services similaires.

Prévisions météo

Windy

Il ne s’agit pas d’un gadget. Windy indique la direction du vent et, pour une électrique, cette information est importante ! Notamment sur autoroute, où l’on peut perdre plus de 20 % d’autonomie en roulant avec un vent de face. Hélas, l’appli ne permet pas de changer la direction ou la force d’Éole… À vous de modifier votre trajet ou de reporter votre déplacement.