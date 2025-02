La plupart des acheteurs d’une voiture neuve devront mettre davantage la main à la poche. Le seuil du déclenchement du malus au CO 2 est en effet abaissé à partir de mars 2025 et les véhicules hybrides rechargeables sont désormais assujettis au malus au poids.

Le malus automobile comprend deux aspects : celui lié à la taxe sur la masse des véhicules (malus au poids) et celui dépendant des émissions de CO 2 (malus écologique). Ces deux taxes sont dues le jour de l’immatriculation du véhicule. C’est cette date qui est prise en compte pour déterminer le barème applicable. Il existe des cas d’exonération lorsqu’il s’agit d’un véhicule accessible en fauteuil roulant, ou s’il est acheté par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire ou encore si le propriétaire a un enfant mineur, ou à charge, détenteur d’une CMI portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire. Enfin, sont également exclus des malus les véhicules 100 % électriques, fonctionnant à l'hydrogène ou utilisant une combinaison des deux.

À noter que le malus au poids est plafonné, de sorte que la somme globale des deux malus (CO 2 et poids) ne dépasse pas la taxe CO 2 maximale de l'année. Soit 70 000 € pour l’année 2025 ; 80 000 € pour 2026 et 90 000 € au-delà de 2027.

Diminution du seuil de déclenchement

À partir du 1er mars 2025, le seuil de déclenchement du malus basé sur les émissions de CO 2 est abaissé à 113 g/km (il était fixé à 161 g en 2008 lors de l’instauration de ce malus). Il faudra alors débourser 50 € de taxes, puis 75 € pour des émissions de CO 2 de 114 g/km et jusqu’à 70 000 € (en 2008, le montant maximal était de 1 600 €) pour une valeur dépassant les 192 g/km. Ces seuils seront à nouveaux rabotés en 2026 puis à partir de 2027 et pour les années suivantes (voir tableau).

Il existe des possibilités de réduction du malus CO 2 pour les familles nombreuses (lire l’encadré) de 20 g/km par enfant ou pour les véhicules équipés pour fonctionner au superéthanol E85 avec un abattement de 40 % sur les émissions de CO 2 (sauf si ce dernier émet d’origine plus de 250 g de CO 2 /km).

Barème du malus basé sur les émissions de CO2 émises selon le cycle d’homologation WLTP

Période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 À partir du 1er janvier 2027

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif (en €) Inférieures à 113 0 Inférieures à 103 0 113 50 103 50 114 75 104 75 115 100 105 100 116 125 106 125 117 150 107 150 118 170 108 170 119 190 109 190 120 210 110 210 121 230 111 230 122 240 112 240 123 260 113 260 124 280 114 280 125 310 115 310 126 330 116 330 127 360 117 360 128 400 118 400 129 450 119 450 130 540 120 540 131 650 121 650 132 740 122 740 133 818 123 818 134 898 124 898 135 983 125 983 136 1 074 126 1 074 137 1 172 127 1 172 138 1 276 128 1 276 139 1 386 129 1 386 140 1 504 130 1 504 141 1 629 131 1 629 142 1 761 132 1 761 143 1 901 133 1 901 144 2 049 134 2 049 145 2 205 135 2 205 146 2 370 136 2 370 147 2 544 137 2 544 148 2 726 138 2 726 149 2 918 139 2 918 150 3 119 140 3 119 151 3 331 141 3 331 152 3 552 142 3 552 153 3 784 143 3 784 154 4 026 144 4 026 155 4 279 145 4 279 156 4 543 146 4 543 157 4 818 147 4 818 158 5 105 148 5 105 159 5 404 149 5 404 160 5 715 150 5 715 161 6 126 151 6 126 162 6 637 152 6 637 163 7 248 153 7 248 164 7 959 154 7 959 165 8 770 155 8 770 166 9 681 156 9 681 167 10 692 157 10 692 168 11 803 158 11 803 169 13 014 159 13 014 170 14 325 160 14 325 171 15 736 161 15 736 172 17 247 162 17 247 173 18 858 163 18 858 174 20 569 164 20 569 175 22 380 165 22 380 176 24 291 166 24 291 177 26 302 167 26 302 178 28 413 168 28 413 179 30 624 169 30 624 180 32 935 170 32 935 181 35 346 171 35 346 182 37 857 172 37 857 183 40 468 173 40 468 184 43 179 174 43 179 185 45 990 175 45 990 186 48 901 176 48 901 187 51 912 177 51 912 188 55 023 178 55 023 189 58 134 179 58 134 190 61 245 180 61 245 191 64 356 181 64 356 192 67 467 182 67 467 Supérieures à 192 70 000 183 70 578 184 73 689 185 76 800 186 79 911 187 83 022 188 86 133 189 89 244 Supérieures à 189 90 000

Le surpoids coûte cher

Si le barème ne change pas en 2025, depuis le 1er janvier, les véhicules hybrides rechargeables disposant d’une autonomie en mode tout-électrique supérieure à 50 km ne sont plus exonérés du malus au poids. Ils bénéficient toutefois d’un abattement de 200 kg, dans la limite de 15 % de la masse. Comme pour le malus CO 2 , une réduction du malus masse est applicable pour les familles nombreuses. Elle est de 200 kg par enfant.

Le barème s’étend de 10 €/kg pour la fraction de la masse en ordre de marche comprise entre 1 600 kg et 1 799 kg, à 30 € pour la fraction de masse à partir de 2 100 kg. Ainsi, un véhicule dont la masse en ordre de marche est de 1 950 kg sera taxé d’un malus au poids de 4 520 € :

200 kg x 10 € pour la première fraction (de 1 600 à 1 799 kg) ;

+ 100 kg x 15 € pour la seconde (de 1 800 à 1 899 kg) ;

+ 51 kg x 20 € de la dernière (de 1 900 à 1 950 kg) ;

soit 2 000 € + 1 500 € + 1 020 €.

Masse en ordre de marche (kg) Tarif par kg (€) Inférieure à 1 599 0 de 1 600 à 1 799 10 de 1 800 à 1 899 15 de 1 900 à 1 999 20 de 2 000 à 2 099 25 à partir de 2 100 30