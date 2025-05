Depuis 2023, l’UFC-Que Choisir dénonce les dysfonctionnements des bornes publiques : pas d’affichage des prix, pas de paiement par carte bancaire, prix très variables qui explosent parfois à des niveaux dix fois supérieurs au tarif réglementé… En 2024, l’Autorité de la concurrence a confirmé nos alertes : les usagers sont mal informés, et la jungle tarifaire nuit à la concurrence.

Face à cela, on attendait des mesures fortes. Mais le plan gouvernemental, intitulé « La recharge facile pour tous », (le gouvernement voulant probablement croire en la prophétie autoréalisatrice) ne propose que trois bien maigres nouveautés. Et encore…

Tout d’abord, rendre les prix disponibles en ligne sur la plateforme publique officielle, en temps réel. Une bonne idée sur le papier qui reprend une demande que nous avions formulée, mais qui pourrait trouver une limite. En effet, en mars 2024, près de 30 % des bornes n’étaient pas répertoriées dans la base publique actuelle. Aujourd’hui, plus de 20 % manquent toujours à l’appel, malgré les amendes administratives en place. Dès lors, ce plan doit se donner les moyens de sanctionner réellement les opérateurs qui ne feraient pas remonter leurs prix sur la plateforme.

Ensuite, le lancement d’ici la fin de l’année d’une concertation sur la transparence de l’information délivrée aux usagers aux bornes sur les prix de la recharge. Je ne peux que regretter que le gouvernement fasse ici l’impasse sur des mesures concrètes alors que le défaut d’information pertinente et claire constitue de longue date un fort objet de mécontentement des utilisateurs de véhicules électriques. Encore trop de temps de perdu.

Enfin, un véritable coup bas puisque le gouvernement profite de ce plan pour annoncer vouloir introduire des frais de résiliation pour les contrats d’électricité à prix fixe ! Une manœuvre dictée par des fournisseurs d’électricité qui menace la liberté des consommateurs et consommatrices à faire jouer la concurrence et à souscrire à tout moment à l’offre la plus adaptée à leurs usages. Le souvenir des difficultés des petites entreprises lors de la crise énergétique du fait des frais de résiliation semble déjà loin pour le gouvernement… Soyez assurés que l’UFC-Que Choisir s’opposera fermement à ce projet néfaste, qui pourrait être discuté prochainement au Parlement : s’il devait se concrétiser, il engendrerait nécessairement des pratiques commerciales délétères, et des litiges en masse.

Je le redis avec force : les bornes de recharge publiques sont un maillon essentiel de la transition écologique. Le laisser-faire actuel pénalise les usagers, freine le développement de l’électromobilité, pourtant indispensable pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et alimente un mécontentement légitime. Les usagers attendent mieux que des demi-mesures…