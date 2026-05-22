Alors que le développement de la voiture électrique suppose un accès simple, fiable et transparent à la recharge, Que Choisir Ensemble publie une étude qui met en lumière les obstacles persistants rencontrés par les consommateurs. Malgré la forte progression du réseau, les difficultés restent nombreuses : accès encore insuffisant en habitat collectif, bornes publiques trop souvent indisponibles, tarifs illisibles et écarts de prix pouvant atteindre près de 500 % pour une recharge identique.

Que Choisir Ensemble appelle les pouvoirs publics à sortir les consommateurs de la jungle tarifaire

Un réseau en forte progression, mais encore trop inégal

Fin 2025, la France comptait près de 2,9 millions de points de recharge, dont environ 185 500 accessibles au public, un chiffre en hausse de plus de 130 % entre 2022 et 2025, porté notamment par l'essor des bornes rapides et ultra-rapides. Au rythme actuel, l'objectif de 400 000 bornes publiques en 2030 est atteignable.

Pour autant, cette dynamique ne garantit pas un accès équitable. Des disparités territoriales persistent sur certains axes routiers et dans les zones moins couvertes. Surtout, l'habitat collectif reste le grand angle mort : près de la moitié des Français vivent en appartement, mais seulement 6 % des immeubles disposant d'un parking sont équipés.

Des bornes publiques encore trop souvent hors service

Le nombre de bornes ne fait pas tout : leur fiabilité est déterminante. Or, en 2025, seules 68,5 % des bornes étaient disponibles en permanence, et environ 6 % sont restés indisponibles plus d'une semaine consécutive.

Ces pannes pénalisent directement les automobilistes, en particulier lors des longs trajets, lorsque les alternatives de recharge sont limitées. Pour que la voiture électrique soit une solution crédible, les consommateurs doivent pouvoir compter sur un réseau réellement opérationnel.

Des prix incompréhensibles et bien plus élevés qu’à domicile

Le principal enseignement de l’étude porte sur l’opacité tarifaire. Que Choisir Ensemble a relevé les prix pratiqués par huit opérateurs de mobilité sur 121 points de recharge entre le 1er et le 21 avril 2026. Résultat : sur une même borne, le tarif varie considérablement selon l'application ou le badge utilisé.

Les écarts relevés selon les zones :

En zone urbaine : écart moyen de 126 % entre le tarif le plus bas et le plus élevé ;

À proximité des routes nationales : écart moyen de 99 % ;

Sur autoroute : écart moyen de 72 %.

Exemple particulièrement révélateur : à Langres (N19), sur une borne de 22kW, le tarif varie de 0,30 €/kWh à 1,78 €/kWh selon l’opérateur, soit un écart de 490 %.

Cette opacité renchérit fortement le coût de la mobilité électrique. Pour une recharge de 20 kWh (soit environ à 100 km d’autonomie) le prix moyen constaté est de 10,8 € sur une borne de 22 kW mais il peut grimper jusqu’à 35,6 € avec les tarifs les plus élevés observés. Sur une borne de 150 kW, la moyenne est de 11,6 €, avec des pointes à 18,7 €.

À titre de comparaison, la même recharge à domicile au tarif réglementé revient à environ 3,8 €.

Une transparence impossible sans affichage des prix

La structure tarifaire varie selon les opérateurs : prix au kilowattheure, frais fixes de connexion, facturation à la minute, frais de stationnement, le tout dans des proportions très variables. À cela s'ajoutent l'absence d'affichage des prix sur les bornes, la rareté des terminaux bancaires, et un référencement incomplet des points de recharge selon les plateformes des opérateurs de mobilité.

Dans ces conditions, les consommateurs ne peuvent ni anticiper ce qu'ils paieront, ni comparer les offres !

Trois mesures pour mettre fin à l’opacité

Que Choisir Ensemble demande :