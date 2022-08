Voitures électriques Des bornes et encore des bornes…

Exit les moteurs thermiques, dont la vente devrait être interdite d’ici à 2035 en Europe. Si la mesure est confirmée, nous roulerons bientôt (presque) tous en voiture électrique. Aujourd’hui, celle-ci assure sans souci les déplacements du quotidien, mais quid des longs trajets alors que beaucoup d’utilisateurs déplorent un manque de bornes de recharge et de nombreux dysfonctionnements ? Pour le savoir, j’ai réalisé un tour de France de 2 000 km en électrique sur autoroute, en semaine. Partant de la région parisienne, je me suis rendu à Aix-en-Provence puis j’ai pris le chemin du retour via Toulouse. Récit de voyage.