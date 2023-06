L'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035 dans l'Union européenne a boosté le marché des voitures électriques. L’infrastructure des stations de recharge et l’autonomie encore limitée de la majorité des modèles disponibles méritent certes d’être améliorées, mais les avantages des voitures électriques sont de taille : pas d’émissions polluantes directes ni de gaz à effet de serre, coût à l’usage et entretien sensiblement inférieurs à ceux d’une voiture thermique, etc. Et même si leur bilan carbone sur le cycle de vie est loin d’être insignifiant, il reste meilleur que celui des voitures essence et diesel.