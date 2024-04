Autonomie des voitures électriques

YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Le prix, la marque, le style. Voilà, dans l’ordre, les trois premiers critères d’achat d’une voiture neuve à moteur thermique. Quand on passe à une voiture électrique, l’autonomie vient en deuxième position. Hélas, une fois au volant, on est souvent déçu sur ce point. Ainsi de Gilles, propriétaire d’une Nissan Leaf, qui s’en plaint sur le forum de Que Choisir : « 378 km annoncés, 240 km réalisés. Un écart trop important pour être uniquement lié à ma conduite ! » JustD, lui, n’a pu parcourir que 150 km hors autoroute avec sa Dacia Spring et se demande où sont les 200 km promis. Quant à Zabou51, sa Peugeot e-2008 ne lui offre que 200 km d’autonomie, alors qu’on lui en a garanti plus de 300. Les automobilistes ne comprennent pas les écarts constatés, et c’est bien normal.

Homologation inadaptée

Parmi les nombreuses normes auxquelles une auto doit répondre pour être commercialisée en Europe, il y a le cycle d’homologation WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure ou procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers). C’est lui qui caractérise la consommation, autrement dit l’autonomie. Mais les conditions de mesure sont telles que les résultats ne reflètent guère la réalité. Le véhicule est placé sur un banc à rouleaux permettant la rotation des roues (il n’y a pas de séance de roulage sur route) afin de simuler un trajet de 30 minutes. Les principales conditions de test ? Une vitesse moyenne de 46,5 km/h, une vitesse maximale de 131 km/h, une température extérieure de 14 °C au départ puis de 23 °C, 52 % de parcours urbain. Premier écueil : les résistances à l’air et au roulement ne sont pas prises en considération puisque la voiture demeure statique ! Or, sur route, il s’agit de deux facteurs à l’influence non négligeable sur l’appétit du moteur en fonction de la vitesse. Ensuite, les équipements – climatisation et chauffage au premier chef – ne sont pas activés. Des systèmes eux aussi énergivores. Enfin, la température extérieure peut faire varier l’autonomie de plus de 30 % et, comme l’a évoqué Gilles, le style de conduite de l’automobiliste joue également.

Nos mesures sont plus proches de la réalité

Pour mieux prendre en compte ces paramètres, nous avons mitonné pour notre test de voitures électriques un « WLTP maison » (voir résultats ci-dessous), plus proche des conditions réelles d’utilisation. Nous plaçons dans le véhicule une charge de 200 kg, activons la climatisation et ajoutons une phase sur autoroute à 130 km/h. La sentence est sans appel : pour les 25 voitures électriques que nous avons évaluées, l’autonomie relevée est à chaque fois inférieure à celle annoncée par le constructeur. Les écarts vont de 8 à 30 %. Parfaitement conscientes du phénomène, certaines marques cherchent à rassurer les acheteurs en proposant, sur leur site internet, un simulateur d’autonomie qui tient compte du type de trajet, de la température extérieure, de la climatisation, de la vitesse et du nombre de personnes à bord. Une Volkswagen ID.3 Pro S ID pourrait ainsi parcourir 155 km dans les pires conditions (le véhicule est chargé et roule sur autoroute à 130 km/h par un froid de canard avec le chauffage activé) ou 559 km (un conducteur seul à bord sur un parcours urbain sans climatisation, avec une température extérieure clémente). Des simulateurs précieux si l’on veut se faire une meilleure idée de la consommation réelle de ces modèles électriques.

Citadines

Autonomie totale annoncée (km) Autonomie totale mesurée de 100 à 0 % de charge (km) Différence entre les autonomies annoncée/ mesurée (%) Puissance maxi de charge (1) annoncée (kW) Puissance moyenne de charge (1) mesurée de 10 à 80 % (kW) Renault Zoe R135 386 339 12 50 41 Fiat 500 e 118 312 252 19 85 69 Renault Twingo E-Tech Techno 190 154 19 n. a. (2) n. a. (2) Opel Corsa Electric 136 ch (3) 353 280 21 100 59 Peugeot e-208 136 ch (3) 362 284 22 100 71

Compactes

Autonomie totale annoncée (km) Autonomie totale mesurée de 100 à 0 % de charge (km) Différence entre les autonomies annoncée/ mesurée (%) Puissance maxi de charge (1) annoncée (kW) Puissance moyenne de charge (1) mesurée de 10 à 80 % (kW) MG MG4 150 kW 435 392 10 140 114 Opel Astra Electric 418 351 16 100 79 Volkswagen ID.3 204 ch 559 453 19 170 127 Nissan Leaf 62 kWh 385 301 22 50 45 Cupra Born 230 batterie L 422 296 30 120 86

Routières

Autonomie totale annoncée (km) Autonomie totale mesurée de 100 à 0 % de charge (km) Différence entre les autonomies annoncée/ mesurée (%) Puissance maxi de charge (1) annoncée (kW) Puissance moyenne de charge (1) mesurée de 10 à 80 % (kW) Hyundai Ioniq 6 229 ch 614 558 9 240 190 Mercedes EQE 350 623 533 14 170 145 BMW i4 eDrive40 585 493 16 210 133 Audi e-tron GT Quattro 488 370 24 270 221 Tesla Model 3 Standard Range RWD 554 398 28 170 92

Monospaces

Autonomie totale annoncée (km) Autonomie totale mesurée de 100 à 0 % de charge (km) Différence entre les autonomies annoncée/ mesurée (%) Puissance maxi de charge (1) annoncée (kW) Puissance moyenne de charge (1) mesurée de 10 à 80 % (kW) Volkswagen ID. Buzz Pro 423 390 8 170 127 Mercedes EQV 300 Long 356 325 9 110 93 Renault Kangoo E-Tech DC 80 kW 285 233 18 80 60 Citroën ë-Spacetourer XL 75 kWh 314 256 18 100 78 Opel Combo-e Life 50 kWh 285 218 24 100 69

SUV

Autonomie totale annoncée (km) Autonomie totale mesurée de 100 à 0 % de charge (km) Différence entre les autonomies annoncée/ mesurée (%) Puissance maxi de charge (1) annoncée (kW) Puissance moyenne de charge (1) mesurée de 10 à 80 % (kW) Dacia Spring 220 198 10 30 28 Renault Megane E-Tech 220 ch (4) 450 367 18 130 73 Hyundai Kona Electric 65 kWh 514 412 20 100 85 Peugeot e-2008 Electric 136 ch (3) 341 264 22 100 61 Citroën ë-C4 136 ch 355 262 26 100 72

% Plus gros écarts % Plus petits écarts

(1) Charge rapide en courant continu. (2) n.a. (non applicable) : la Renault Twingo ne dispose que d’un chargeur de 22 kW maxi en courant alternatif. (3) Avant restylage de 2023. (4) Option optimale de charge : chargeur courant continu de 130 kW et courant alternatif de 22 kW.