D’après l’Association nationale pour le développement de la voiture électrique (Avere), le parc automobile français comptait 1 418 588 véhicules 100 % électriques à la fin du mois de mars 2025. Et seulement 163 656 points de recharge ouverts au public ! Pas étonnant, donc, que 90 % des propriétaires se branchent à leur domicile ou sur leur lieu de travail pour faire le plein. Depuis 2021, un crédit d’impôt est accordé aux ménages pour les inciter à installer un système de charge de véhicule électrique dans leur logement. Reconduit en 2023 et bonifié en 2024, ce bonus disparaîtra le 31 décembre 2025.

Une aide limitée à deux équipements par logement

Vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de votre logement, quelle que soit son ancienneté. Vous y avez droit que l’équipement soit installé dans votre résidence principale ou dans votre résidence secondaire. Dans ce cas, le crédit d’impôt s’applique uniquement si vous vous réservez la jouissance exclusive du bien, pas si vous le louez à des tiers de temps en temps, en location saisonnière par exemple. En outre, si vous avez plusieurs résidences secondaires, il s'applique pour l'équipement d'une seule.

Pour un même logement, le nombre de systèmes de charge ouvrant droit au bonus est limité à un si vous êtes célibataire, divorcé ou veuf, et à deux si vous êtes mariés ou pacsés soumis à imposition commune. En pratique, vous pouvez donc en bénéficier deux fois (personne seule) ou quatre fois (couple) si vous équipez à la fois votre résidence principale et votre résidence secondaire. Si vous vivez en concubinage, chaque concubin a droit au crédit d’impôt comme un célibataire. Si vous changez de logement (résidence principale ou secondaire), vous y avez droit pour le nouveau logement même si vous en avez bénéficié pour l’ancien.

Bon à savoir Vous n’avez pas droit au crédit d’impôt pour un système de charge installé dans un logement donné en location. Le coût des travaux est en revanche déductible de vos loyers imposables, en tant que dépenses d’amélioration, si vous relevez du régime réel d’imposition des revenus fonciers.

Un crédit d’impôt plafonné à 2 000 € par foyer

Vous devez obligatoirement faire installer le système de charge par l’entreprise qui vous le fournit ou par un de ses sous-traitants. Vous ne pouvez pas bénéficier du bonus fiscal pour un équipement que vous achetez directement, même si vous le faites poser par un professionnel. Condition supplémentaire, vous devez faire installer une borne « pilotable », c’est-à-dire qui possède une prise de courant ou un connecteur pour véhicule de type 2, connectée au compteur électrique ou à Internet, et qui peut moduler la puissance électrique utilisée sur réception des signaux des fournisseurs d'électricité et des gestionnaires du réseau.

Le crédit d’impôt est égal à 75 % du prix d’acquisition de l’équipement et des fournitures et pièces annexes augmenté du coût des travaux liés à sa pose (raccordement au réseau électrique, modification du tableau électrique, etc.). Vous devez déduire les primes ou aides perçues pour faire les travaux, et vous ne pouvez pas tenir compte de vos frais administratifs ou financiers (frais de dossier, intérêts d'emprunt, etc.). Son montant est plafonné à 500 € par système de charge installé. Soit un bonus maximal de 1 000 € (personne seule) ou de 2 000 € (couple) si vous équipez à la fois votre résidence principale et votre résidence secondaire.

Pour en bénéficier, vous devrez déclarer vos dépenses payées en 2025 au printemps 2026. Vous les inscrirez dans le formulaire n° 2042 RICI dédié aux réductions et crédits d’impôt, cases 7ZQ à 7ZT, à joindre à votre déclaration de revenus n° 2042. Inutile en revanche de fournir la facture, vous la présenterez uniquement en cas de contrôle. Le fisc imputera votre crédit d’impôt sur vos impôts de 2026 et l’excédent éventuel vous sera remboursé durant l’été. Si vous n’êtes pas imposable, le fisc vous restituera l’intégralité de votre crédit d’impôt. Si vous l’êtes, n’oubliez pas qu’il est soumis au plafonnement global des niches fiscales.

Borne payée par l’employeur, un avantage en nature réduit Si votre employeur prend en charge l’installation d’un système de charge de véhicule électrique dans votre logement, l’avantage en nature correspondant est exonéré d’impôt tant que dure votre contrat de travail. À la fin de votre contrat, si vous conservez la borne, l’avantage correspondant est également exonéré à hauteur de 50 % des frais que vous auriez supportés pour l’installer (dans la limite de 1 043,50 € en 2025) ou de 75 % si elle a plus de 5 ans (dans la limite de 1 537,50 € en 2025). Si votre employeur prend en charge les autres frais d’utilisation (hors frais d’électricité) de la borne installée chez vous, l’avantage correspondant est aussi exonéré à hauteur de 50 % des frais que vous devriez supporter. Enfin, si votre employeur met à votre disposition un véhicule de fonction 100 % électrique, l’avantage correspondant bénéficie d’un abattement de 50 % (dans la limite de 2 000,30 € en 2025) s’il est évalué sur la base des dépenses réelles de l’employeur, et d’un abattement de 70 % (dans la limite de 4 582 € en 2025) s’il est évalué de manière forfaitaire.

Bon à savoir L’UFC-Que Choisir dénonce régulièrement les failles dans le développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques, et l’opacité des tarifs parfois exorbitants. Les mesures inscrites dans le plan « La recharge facile pour tous » présenté par le gouvernement en mai ne sont hélas pas à la hauteur des enjeux. Maigre consolation, les fournisseurs d’énergie lancent des offres dédiées aux possesseurs de voiture électrique.