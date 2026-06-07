Votre « espace particulier » du site des impôts s’appelle désormais votre « espace Finances publiques ». Un nouveau nom pour une interface appelée à devenir un portail centralisé pour gérer toutes vos relations financières avec les services publics, et plus seulement vos obligations fiscales.

L'essentiel Évolution du site des impôts. L'espace des particuliers accessible sur le site des impôts a changé de nom pour devenir « mon espace Finances publiques ». Il va être enrichi de nouvelles fonctionnalités non fiscales en 2026.

L'espace des particuliers accessible sur le site des impôts a changé de nom pour devenir « mon espace Finances publiques ». Il va être enrichi de nouvelles fonctionnalités non fiscales en 2026. Services disponibles. Cet espace permet d’effectuer la plupart de vos démarches fiscales en ligne. Il propose aussi d’autres services comme le paiement de certaines factures ou des amendes. Services à venir. À terme, l’administration entend faire de cet espace un portail unique, qui permettra aux particuliers de consulter et de régler toutes leurs factures aux services publics.

La période de la déclaration des revenus 2025 est désormais terminée et vous avez, normalement, renvoyé la vôtre à votre centre des finances publiques. Par Internet, dans la plupart des cas, en vous connectant à votre espace personnel sécurisé sur le site officiel de la Direction générale des finances publiques « Impots.gouv.fr ».

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais le nom de l’onglet sur lequel vous avez cliqué pour vous connecter à votre espace et accéder à votre télédéclaration, situé en haut à droite de la page d’accueil du site, a changé.

Un portail centralisé des finances publiques

Depuis le 15 décembre 2025, votre « espace particulier » a été rebaptisé « mon espace Finances publiques », et il ne s’agit pas uniquement d’une évolution formelle. Bercy prépare l’arrivée de nouveaux services qui permettront bientôt aux contribuables d’effectuer de nombreuses démarches non fiscales de manière totalement dématérialisée.

Ils seront déployés par étapes dans les prochains mois. Nul ne sait encore précisément quelles nouveautés seront ajoutées, mais l’objectif est clairement affiché : faire de « mon espace Finances publiques » un point d’entrée unique qui vous permettra, à terme, de payer l’ensemble de vos factures aux administrations ou services publics.

Les services fiscaux accessibles en ligne

En attendant leur mise en œuvre, le nouvel « espace Finances publiques » conserve l’intégralité des services déjà disponibles dans votre ancien « espace particulier ». Des services largement plébiscités par les contribuables, comme en témoignent les 305 millions de connexions à leur « espace particulier » enregistrées en 2025.

En plus de déclarer vos revenus, vous pouvez effectuer toutes les démarches fiscales suivantes :

Payer vos impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxe sur les logements vacants) et votre solde d’impôt sur le revenu, ainsi qu’opter pour la mensualisation ou le prélèvement à l’échéance de vos impôts.

Gérer votre prélèvement à la source en temps réel en fonction de l’évolution de votre situation financière et familiale, moduler votre taux d’imposition ou les acomptes prélevés sur votre compte bancaire.

Déposer une déclaration rectificative pour corriger vos erreurs ou oublis, grâce au service de télécorrection, ouvert d’août à décembre et réservé aux déclarants par Internet, déclarants sur mobile et bénéficiaires de la déclaration tacite.

Adresser une réclamation à votre centre des finances publiques pour contester vos impôts, grâce au service « Ma messagerie sécurisée », ou demander un délai de paiement ou une remise gracieuse en cas de difficultés financières.

Consulter vos dernières déclarations de revenus et vos avis d’imposition, imprimer un justificatif d’impôt sur le revenu.

Enregistrer un changement d’adresse postale, d’adresse électronique ou de numéro de téléphone via la rubrique « Mon profil », et modifier vos coordonnées bancaires via la rubrique « Gérer mes contrats de prélèvement ».

Visualiser la situation de vos biens immobiliers, réaliser vos déclarations foncières si vous avez déposé une autorisation d'urbanisme ou si la Direction générale des finances publiques (DGFiP) vous demande d'actualiser le descriptif d’un bien, et actualiser la déclaration de vos biens immobiliers, grâce au service « Gérer mes biens immobiliers ».

Déclarer un don manuel ou une cession de droits, grâce au service « Déclaration de don ou de droits sociaux ». Attention, la déclaration en ligne est obligatoire pour certains dons depuis le 1er janvier 2026, seuls les donataires n’ayant pas accès à Internet peuvent encore remplir une déclaration papier.

Bon à savoir La procédure pour vous connecter à « mon espace Finances publiques » est inchangée. Saisissez votre numéro fiscal, votre mot de passe et le code de sécurité reçu par mail. Si vous n’avez pas de mot de passe, créez-en un en saisissant votre numéro fiscal, votre numéro d’accès en ligne et votre dernier revenu fiscal de référence (RFR). Les numéros fiscaux et d’accès en ligne sont indiqués dans votre déclaration de revenus, votre RFR dans votre dernier avis d’imposition. Vous pouvez aussi vous connecter via FranceConnect en saisissant vos identifiants d’accès à une autre administration (Ameli, par exemple).

Les autres services accessibles en ligne

Votre « espace Finances publiques » ne se limite pas aux démarches fiscales, il vous donne d’ores et déjà accès à d’autres fonctionnalités. En attendant celles à venir dans les prochains mois.

Factures, amendes. Vous pouvez notamment régler certaines factures ou amendes. La rubrique « Paiement » comporte deux sous-rubriques « Factures publiques » et « Amendes ». La première vous redirige vers le site de télépaiement de la DGFiP (Payfip), lequel vous permet de consulter et payer certaines factures de services publics locaux comme l’eau, la cantine scolaire, la crèche, les activités périscolaires ou certains frais hospitaliers. La seconde rubrique vous redirige vers le site de télépaiement de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (amendes.gouv.fr), lequel permet de régler vos amendes de stationnement et vos contraventions.

Prix de l’immobilier, succession oubliée. À la rubrique « Autres services », vous pouvez effectuer certaines démarches pratiques comme acheter un timbre fiscal, rechercher des transactions immobilières sur les bases de données du fisc pour vous aider à estimer un bien, consulter le fichier national des comptes bancaires (Ficoba) pour vérifier si vous êtes titulaire d’un vieux compte courant oublié ou bénéficiaire d’un livret d’épargne ouvert par vos grands-parents à votre insu, accéder aux simulateurs de calcul de votre impôt sur le revenu, de vos frais kilométriques ou de votre impôt sur la fortune immobilière, ou encore rechercher si vous êtes bénéficiaire d’une succession vacante.