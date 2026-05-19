Lorsque votre enfant atteint sa majorité, vous avez le choix entre continuer de le rattacher à votre foyer fiscal ou déclarer le versement d’une pension alimentaire. Découvrez quelle est la meilleure solution pour votre famille, en tenant compte des éventuels revenus gagnés par votre enfant.

L’essentiel Quotient familial : l’administration fiscale le détermine en divisant vos revenus imposables par votre nombre de parts fiscales (un couple marié ou pacsé compte pour 2 parts). Le gain généré par une demi-part supplémentaire est plafonné à 1 807 € pour les revenus imposés en 2025.

l’administration fiscale le détermine en divisant vos revenus imposables par votre nombre de parts fiscales (un couple marié ou pacsé compte pour 2 parts). Le gain généré par une demi-part supplémentaire est plafonné à 1 807 € pour les revenus imposés en 2025. Critère d’âge : le rattachement de votre enfant majeur à votre foyer fiscal est possible jusqu’à ses 21 ans s’il n’est plus étudiant ou jusqu’à ses 25 ans s’il poursuit des études. Il n’y a pas de condition d’âge à remplir pour un jeune en situation de handicap. Les revenus imposables de votre enfant augmentent votre revenu global.

le rattachement de votre enfant majeur à votre foyer fiscal est possible jusqu’à ses 21 ans s’il n’est plus étudiant ou jusqu’à ses 25 ans s’il poursuit des études. Il n’y a pas de condition d’âge à remplir pour un jeune en situation de handicap. Les revenus imposables de votre enfant augmentent votre revenu global. Déduction fiscale : le versement d’une pension alimentaire à votre enfant majeur dans le besoin réduit d’autant vos revenus imposables, dans la limite de 6 855 € (selon le barème 2025). Dans sa déclaration de revenus personnelle, l’enfant mentionnera la pension reçue.

Reste-t-il judicieux de bénéficier d’une majoration du quotient familial pour votre enfant devenu majeur ? Ou est-il préférable de déduire une pension alimentaire de vos revenus ? À l’heure de remplir votre déclaration en ce printemps 2026, cette option s’offre à vous si votre « grand » avait moins de 21 ans au 1er janvier 2025 ou s’il était âgé de moins de 25 ans à cette date et a poursuivi ses études durant l’année écoulée. C’est à vous de choisir l’avantage fiscal le plus intéressant pour votre famille.

Bon à savoir Vous ne pouvez pas rattacher votre enfant majeur à votre foyer fiscal et déduire une pension alimentaire au titre de la même année. C’est l’un ou l’autre. En revanche, vous pouvez changer d’option l’année suivante.

En quoi consiste le rattachement ?

À 18 ans, un enfant atteint l’âge de l’indépendance sur le plan fiscal et doit normalement remplir sa propre déclaration de revenus. Néanmoins, si vous le prenez toujours en charge, vous pouvez encore bénéficier d’une majoration de parts fiscales jusqu’à ses 21 ans (25 ans s’il est étudiant).

En cas d’imposition séparée des parents, le majeur ne pourra demander son rattachement qu’à un seul foyer fiscal (la garde alternée et ses effets s’arrêtent avec la majorité). Dans tous les cas, l’enfant doit rédiger et signer une attestation de rattachement sur papier libre. Conservez ce justificatif, qui pourrait vous être demandé par votre centre des impôts.

Peu importe que le majeur rattaché vive chez vous, sur un campus ou en colocation, votre quotient familial augmentera de 0,5 part (1 part à compter du 3e enfant à charge). Mais le gain fiscal est limité à 1 807 € par enfant en 2025 (3 614 € à compter du 3e).

Vous profitez également d’une réduction d’impôt lorsque votre enfant est scolarisé (de 153 € au lycée ou de 183 € dans l’enseignement supérieur). Sachez que ses éventuels revenus seront à ajouter aux vôtres dans les cases dévolues aux personnes à charge. Vous renseignerez ses informations d’état civil dans la rubrique « Rattachement d’enfants majeurs ou mariés » (rubrique D de la déclaration papier n° 2042). Quant à votre enfant, il n’a pas de déclaration personnelle à effectuer.

Certains revenus ne sont pas imposables : les salaires tirés d’un job étudiant n’ont pas à être déclarés dans la limite de trois fois le Smic mensuel (5 405 € au titre des revenus touchés en 2025). Dans le cadre d’un stage ou d’un contrat d’apprentissage, le plafond atteint le Smic annuel (21 622 € en 2025). Seules les fractions dépassant les montants précités sont à mentionner, et sont imposables. Attention, il n’existe aucune exonération en contrat de professionnalisation, les salaires perçus doivent être déclarés en totalité.

Votre enfant est chargé de famille, marié ou pacsé : la condition d’âge de 21 ans (ou 25 ans en cas d’études) doit être remplie par lui, votre gendre ou votre belle-fille. Leur rattachement n’augmente pas votre quotient familial. En revanche, vous bénéficiez d’un abattement sur votre revenu de 6 855 € par personne rattachée. Notez qu’il n’est pas nécessaire que la famille réside sous votre toit. Quant aux beaux-parents, ils peuvent déduire une pension alimentaire s’ils contribuent aux charges du ménage (le couple n’est rattachable qu’à un seul foyer par année).

À quelles règles répond la pension alimentaire ?

Lorsque les ressources de votre enfant majeur (sans limite d’âge) sont insuffisantes pour répondre à ses besoins, vous pouvez déduire une pension alimentaire de vos revenus imposables. Cette obligation alimentaire est prévue à l’article 208 du Code civil. De son côté, votre enfant déclarera la pension perçue avec ses autres revenus. S’il a vécu durant toute l’année 2025 chez vous, un montant forfaitaire de 4 075 € est déductible sans justificatif au titre du logement et de la nourriture (8 150 € s’il est marié ou pacsé).

Bon à savoir L’année de ses 18 ans ou en cas d’hébergement pendant seulement quelques mois, la déduction forfaitaire est à proratiser (tout mois entamé est retenu). Pour un enfant ayant eu 18 ans le 5 mars, vous retiendrez ainsi 10 mois de forfait, soit 3 396 €. Mais vous pourrez conserver le bénéfice du quotient familial pour les deux premiers mois de l’année.

Vous pouvez justifier de dépenses supérieures à 4 075 €, à l’instar de frais de scolarité en école de commerce ? Jusqu’à 6 855 € sont déductibles de vos revenus imposables 2025. Ce plafond s’applique aussi à un majeur ne vivant pas avec vous, dès lors que vous êtes en mesure de prouver vos charges réelles (par des virements bancaires, la mise à disposition d’un logement à titre gratuit, des factures d’hôpital, etc.). Le montant double (et passe à 13 588 €), lorsque votre enfant est chargé de famille, marié ou pacsé, et que les beaux-parents ne déduisent aucune pension.

Bon à savoir Même si une décision de justice prévoit le versement d’un montant annuel supérieur aux plafonds fiscaux précités, ces derniers sont retenus par l’administration fiscale pour un enfant majeur.

Comment comparer les deux options ?

Utilisez le simulateur officiel des Finances publiques, accessible sur impots.gouv.fr/simulateurs. Après avoir testé les deux possibilités, retenez celle qui affiche le résultat d’impôt le plus bas. N’oubliez pas d’intégrer dans votre calcul l’impôt éventuellement dû par votre enfant.

En pratique

Le rattachement : Pour rattacher un majeur célibataire, remplissez la case J (N s’il est marié, pacsé ou chargé de famille).

Ajoutez les revenus de votre enfant aux vôtres. S’il perçoit des salaires, indiquez-les en case 1CJ s’agissant d’une première personne à charge. Pour des revenus de micro-entrepreneur, chargez le « modèle complet » du simulateur.

Si le majeur est lycéen ou poursuit des études supérieures, précisez-le en case 7EC ou 7EF afin d’obtenir votre réduction d’impôt pour frais de scolarité.

La pension alimentaire : Mentionnez en case 6EL le montant effectivement versé à votre enfant sans ressources ou aux revenus limités. C’est l’administration fiscale qui appliquera les plafonds de la déduction fiscale.

Simulez aussi l’impôt dû par votre enfant dans sa déclaration de revenus personnelle. Inscrivez la pension alimentaire perçue en case 1AO. Aucun impôt n’est dû par un célibataire jusqu’à 11 600 € de revenu net imposable (après abattement fiscal le cas échéant).

Exemple

Prenons l’exemple d’un couple marié avec 65 000 € de salaires imposables. Leur fils âgé de 19 ans vient de créer son activité d’indépendant, et a facturé un chiffre d’affaires de 5 000 €. Ses parents lui versent une pension à hauteur de 600 € par mois (7 200 € par an).

Le rattachement La pension alimentaire Parts fiscales 2,5 2 Revenus déclarés 70 000 € 65 000 € Charges déductibles 0 € 6 855 € Revenu net imposable 61 800 € 51 645 € Impôt à payer 3 608 € 3 062 €

Le non-rattachement s’avère la solution la plus avantageuse pour cette famille avec, à la clé, un gain fiscal de 546 € (3 608 € - 3 062 €). L’enfant n’est pas imposable.

Ce qu’il faut retenir

Plus vous payez d’impôts, plus la déduction d’une pension alimentaire devient intéressante.

Lorsqu’un enfant n’a aucun revenu personnel à déclarer, le gain entre les deux options s’avère minime, surtout en cas de réduction d’impôt pour frais de scolarité.

Le rattachement est généralement préférable à compter du 3e enfant, car l’avantage maximal de 3 614 € généré par une part entière est supérieur à l’économie d’impôt procurée par la déduction d’une pension alimentaire pour les tranches de revenus imposées au taux le plus élevé de 45 % (6 855 x 45 % = 3 085 €).

Bon à savoir Le rattachement à votre foyer fiscal produit d’autres effets, il majore les plafonds de certains crédits d’impôt, mais peut faire perdre à votre enfant le bénéfice d’une allocation logement s’il vit seul.