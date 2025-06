En résumé Le service de télécorrection pour les déclarations de revenus 2024, accessible du 30 juillet au 3 décembre 2025, est désormais restreint aux corrections à la hausse. Cela signifie que vous ne pouvez l'utiliser que pour ajouter des revenus oubliés ou supprimer des charges déduites à tort, ce qui entraînera une augmentation de vos impôts.

Si vous souhaitez diminuer vos impôts (par exemple, pour ajouter une charge déductible oubliée, supprimer un revenu déclaré par erreur ou exercer une option fiscale après coup), vous ne pourrez plus utiliser la télécorrection. Vous devrez obligatoirement déposer une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale, qui pourra l'accepter ou la rejeter.

Vous recevrez votre avis d’imposition 2025 par Internet ou par courrier à partir du 24 juillet. Si vous constatez en l’épluchant que vous avez commis une erreur dans votre déclaration de revenus 2024, il sera encore temps de la corriger. Mais contrairement aux années précédentes, vous ne pourrez utiliser le service de télécorrection présent sur le site des impôts que pour rectifier votre déclaration à la hausse. Vous devrez en revanche déposer réclamation auprès du fisc si vous voulez la rectifier à la baisse et obtenir une diminution de vos impôts de 2025.

La télécorrection, pour les erreurs en votre faveur

Pour simplifier la vie des contribuables, l’administration a créé un service de correction en ligne de la déclaration de revenus en 2019 (la télécorrection). Accessible du 30 juillet au 3 décembre 2025 sur le site des impôts, il vous permettra de rectifier votre déclaration de revenus 2024 remplie par Internet, sur smartphone ou de manière automatique, si vous vous apercevez après coup que vous l’avez mal remplie. Il suffira de vous connecter à votre espace particulier en ligne pour déposer une déclaration rectificative et faire recalculer vos impôts.

Flou juridique

Vous pouviez jusqu’à présent utiliser la télécorrection pour rectifier la plupart des informations que vous aviez déclarées en mai ou juin : personnes à charge, revenus imposables, charges, réductions et crédits d’impôt, éléments de calcul de votre impôt sur la fortune immobilière (IFI). Le fisc ne pouvait pas refuser de prendre en compte vos corrections, qu’elles aboutissent à augmenter vos impôts ou à les diminuer. Mais depuis le 9 mai 2025, ce n’est plus le cas. Un arrêt du Conseil d’État précise que les contribuables qui souhaitent modifier leur déclaration à la baisse après le délai imparti pour la remplir doivent déposer une réclamation contentieuse, le fisc étant libre de l’accepter ou de la rejeter (voir plus loin).

Corrections à la hausse

Vous ne pourrez donc utiliser la télécorrection que pour corriger votre déclaration de revenus 2024 à la hausse, par exemple pour ajouter un revenu imposable que vous avez oublié ou pour supprimer une charge que vous avez déduite à tort. Mais vous ne le pourrez pas pour faire l’inverse, c’est-à-dire pour supprimer un revenu initialement déclaré ou pour ajouter une charge déductible oubliée. Le fisc n’acceptera votre télécorrection que si elle aboutit à majorer vos impôts de 2025, pas si elle les diminue. Après traitement de votre déclaration rectificative, vous recevrez un avis d’imposition rectifié indiquant le supplément d’impôt à régler et sa date limite de paiement.

Pénalités réduites

Vous serez peut-être tenté de ne pas corriger votre erreur si elle joue en votre faveur. À vos risques et périls, toutefois, car si le fisc s’en rend compte lors d’un contrôle, votre supplément d’impôt sera assorti d’un intérêt de retard de 0,2 % par mois (décompté à partir de juillet 2025) et d’une pénalité de 10 %, voire de 40 % ou de 80 % en cas d’erreur intentionnelle ou de fraude. Vous ne pourrez alors échapper à cette sanction que si vous prouvez que vous êtes de bonne foi et régularisez votre situation sous 30 jours. Au contraire, si vous faites jouer votre droit à l’erreur en corrigeant spontanément votre déclaration à la hausse, l’intérêt de retard sera réduit de moitié (0,1 % par mois) et vous ne subirez aucune pénalité. Le fisc vous fera même cadeau de l’intérêt de retard si votre erreur est minime et n’a pas réduit vos revenus imposables de plus de 5 %.

Délais de prescription

Le délai pour corriger votre déclaration de revenus 2024 expire le 31 décembre 2027. Après le 3 décembre 2025, date de fermeture de la télécorrection, vous pourrez envoyer une déclaration rectificative à votre centre des finances publiques par courrier ou via votre messagerie en ligne sur le site des impôts. Si vous avez rempli votre déclaration sur papier, vous n’avez pas accès à la télécorrection. Pour la corriger, vous devrez renvoyer une déclaration rectificative papier précisant qu’elle annule et remplace celle envoyée au printemps (ou vous rendre à votre centre des finances pour expliquer vos erreurs).

Bon à savoir La campagne de déclaration des revenus 2024 s’est achevée le 5 juin 2025 mais le service de déclaration en ligne reste accessible jusqu’à la fin du mois de juin sur le site des impôts. Si vous avez commis une erreur, il vous reste quelques semaines pour la corriger sans subir ni intérêt de retard ni pénalité.

La réclamation, pour les erreurs en faveur du fisc

Si vous avez inscrit à tort un revenu exonéré d’impôt dans votre déclaration, oublié de déduire la pension alimentaire versée à vos parents ou omis de déclarer des dons à une association ouvrant droit à une réduction d’impôt, vous ne pourrez pas rectifier votre erreur via le service de télécorrection. Car votre correction aboutira alors à minorer vos impôts de 2025, autrement dit à contester le montant que vous réclame le fisc. Vous devrez donc suivre la procédure de réclamation contentieuse imposée aux contribuables qui s’estiment taxés à tort ou surtaxés ainsi qu’à ceux qui souhaitent obtenir la restitution d'un impôt payé en trop.

Procédure en 3 temps

Vous devrez adresser une réclamation préalable à votre centre des finances publiques par courrier ou en ligne accompagnée de tous les justificatifs utiles. Là encore, vous aurez jusque fin 2027 pour contester vos impôts de 2025. Après examen de votre demande, le fisc y fera droit s’il l’estime fondée, et il vous remboursera les impôts que vous aurez payés en trop. Mais il pourra aussi rejeter votre réclamation s’il l’estime infondée, et refuser de réduire vos impôts. Vous aurez alors deux mois pour saisir le tribunal administratif et tenter d’obtenir gain de cause. Vous pourrez au préalable essayer de régler votre litige à l’amiable en vous adressant au conciliateur fiscal départemental ou au médiateur des ministères Économiques et Financiers, mais vous devrez agir vite car cette démarche n’interrompra pas le délai de deux mois pour saisir la justice.

Corrections à la baisse

Vous ne pourrez pas non plus utiliser la télécorrection si vous vous rendez compte que certaines options fiscales que vous avez négligées dans votre déclaration initiale auraient fait fondre vos impôts de 2025 : option pour la déduction de vos frais professionnels réels de vos salaires, choix du régime réel des revenus fonciers pour vos loyers, renonciation à la flat tax sur vos revenus financiers, rattachement d’un enfant majeur à votre foyer, etc. Pour exercer ces options a posteriori, vous devrez aussi déposer une réclamation contentieuse.

Bon à savoir Contester le montant de vos impôts de 2025 ne vous dispensera pas de les payer dans les délais légaux, sous peine de subir une majoration de 10 %. Vous pourrez toutefois demander un sursis de paiement de la somme contestée si vous êtes sûr de l’issue de votre réclamation. Il vous sera accordé de plein droit si elle est inférieure à 4 500 €. Au-delà, vous devrez fournir des garanties au fisc permettant d’assurer le recouvrement de l’impôt.