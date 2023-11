Vous avez mal rempli votre dernière déclaration de revenus et souhaitez la rectifier ? Vous avez obtenu une baisse de votre taux de prélèvement à la source en 2023 et souhaitez la proroger en 2024 ? Vous allez toucher une avance de réductions d’impôt en janvier prochain et souhaitez ajuster son montant ? Connectez-vous sans tarder à votre espace particulier sur le site des impôts !

Télécorrection : jusqu’au 6 décembre

Même si cela fait bientôt six mois que vous avez renvoyé votre déclaration de revenus 2022 au fisc et si vous avez déjà payé la quasi-totalité de vos impôts 2023, vous pouvez encore la corriger via le service de télécorrection. Réservé aux télédéclarants et aux bénéficiaires de la déclaration « tacite », il vous permet de rectifier vos revenus imposables, vos charges déductibles ainsi que les personnes à votre charge (et votre patrimoine soumis à l’IFI, le cas échéant). Le fisc recalculera vos impôts en tenant compte de vos corrections, puis il vous enverra un avis correctif précisant la somme à vous restituer ou l’impôt supplémentaire à régler (selon la nature de vos corrections).

Dépêchez-vous car ce service fermera le 6 décembre 2023. Passé cette date, vous ne pourrez plus corriger votre déclaration de revenus 2023. Pour faire rectifier vos impôts 2023, vous devrez alors déposer une réclamation auprès des services fiscaux, comme les contribuables qui ont rempli leur déclaration sur papier et qui n’ont pas accès à la télédéclaration.

Bon à savoir. Le délai pour contester vos impôts de 2023 expirera le 31 décembre 2025. Attention, après le 31 décembre 2023, vous ne pourrez plus contester vos impôts de 2021.

Actualisation du prélèvement à la source : jusqu’au 7 décembre

Si vous avez demandé une baisse de taux de prélèvement à la source en 2023, en raison d’une baisse de revenus liée à un départ en retraite par exemple, votre taux actualisé cessera de s’appliquer automatiquement le 31 décembre 2023. Et sans action de votre part, c’est le taux calculé à partir de votre déclaration de revenus 2022 qui prendra le relais à partir du 1er janvier 2024. Si ce taux est trop élevé par rapport aux revenus que vous percevrez l’an prochain, parce que vous avez travaillé une partie de 2023 et que vous ne travaillerez plus du tout en 2024 par exemple, vous pouvez renouveler votre demande de baisse de taux. Il suffit de vous connecter à la rubrique « Prélèvement à la source » de votre espace particulier et de faire une déclaration estimative de vos revenus de 2023 et 2024.

Là encore, dépêchez-vous car vous devrez agir au plus tard le 7 décembre 2023 pour que le renouvellement de votre baisse de taux s’applique aux revenus que vous percevrez à partir de janvier 2024. Passé cette date, votre demande deviendra effective au mieux en février 2024, voire en mars (et vos revenus de début d’année seront prélevés à un taux trop élevé).

Bon à savoir. Si vous avez demandé une hausse de votre taux de prélèvement début 2023, il cessera aussi de s’appliquer le 1er janvier 2024 au profit du taux calculé à partir de votre déclaration de revenus 2022. Par exception, vous êtes soumis à ce dernier taux depuis septembre 2023 s’il est supérieur au taux issu de votre demande faite en début d’année.

Modulation de l’avance de réductions : jusqu’au 13 décembre

Si vous avez bénéficié d’une réduction d’impôt pour don, frais d’Ehpad, investissement locatif ou outre-mer en 2023, pour des dépenses payées en 2022, vous toucherez une avance de 60 % de leur montant en janvier 2024. Idem si vous avez bénéficié d’un crédit d’impôt pour frais d’emploi à domicile, frais de garde d’enfant ou versement de cotisations syndicales en 2023. Le hic, c’est que vous devrez peut-être en rembourser une partie fin 2024 si vos dépenses de 2023 sont inférieures à celles de 2022. Dans ce cas, mieux vaut prendre les devants en modulant à la baisse l’avance que vous recevrez début 2024, ou en la supprimant totalement si vous n’avez fait aucune dépense éligible à ce dispositif cette année.

Le service de modulation de l’avance est également disponible dans la rubrique « Prélèvement à la source » de votre espace particulier. Il fermera le 13 décembre 2023 et après cette date, vous ne pourrez plus ajuster votre avance de réductions d’impôt.

Bon à savoir. Si vos dépenses éligibles à l’avance payées en 2023 sont en hausse, vous ne pouvez pas demander une hausse de son montant. Dans ce cas, vous toucherez un solde d’avantages fiscaux plus important fin 2024.