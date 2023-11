Le Code général des impôts répertorie une vingtaine de dispositifs défiscalisants. Selon le cas, ils sont destinés à vous aider à supporter certaines dépenses contraintes ou à vous inciter à investir dans certains secteurs. Pour en bénéficier en 2024, vous devrez indiquer les dépenses que vous avez supportées en 2023 dans une déclaration spéciale (no 2042 RICI) que vous joindrez à votre prochaine déclaration de revenus (remplie en ligne ou sur papier). Le fisc en tiendra compte pour calculer les avantages à imputer sur vos impôts de 2024, voire la somme à vous restituer si vos crédits d’impôt dépassent vos impôts.

Attention : la plupart de ces bonus sont conditionnés au respect d’engagements stricts et soumis au mécanisme du plafonnement global des niches fiscales. Il est impératif de tenir compte de ces contraintes pour ne pas risquer leur remise en cause et le paiement de pénalités. N’oubliez pas non plus que certains outils de défiscalisation comportent des risques importants de perte. Mieux vaut les connaître avant de vous lancer.

Listez vos dépenses contraintes

Les dépenses que vous impose votre vie de tous les jours peuvent vous ouvrir droit à un bonus fiscal, ce qui permet de limiter votre reste à charge. Par exemple, si vous employez un salarié à domicile ou faites garder vos jeunes enfants hors de chez vous, vos frais de 2023 vous ouvriront droit à un crédit d’impôt de 50 % en 2024. Vos enfants à charge scolarisés vous permettront aussi de bénéficier d’une réduction d’impôt forfaitaire de 61 €, 153 ou 183 €. Et si vous avez souscrit un contrat de rente-survie au profit d’un enfant handicapé, vos versements de 2023 vous ouvriront droit à une réduction d’impôt de 25 %.

Si votre état de santé vous a obligé à faire un séjour dans un Ehpad cette année, vous pourrez aussi déduire 25 % de vos frais de dépendance et d’hébergement de vos impôts. Par ailleurs, si vous avez fait installer des équipements d’adaptation à la perte d’autonomie ou au handicap dans votre habitation principale, vous pourrez peut-être profiter d’un crédit d’impôt de 25 %.

Bon à savoir : si vous faites installer une borne de recharge pour véhicules électriques dans votre résidence principale et/ou secondaire, vous avez droit à un crédit d’impôt de 75 %. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’augmenter le plafond de cet avantage de 300 à 500 € par équipement pour les dépenses payées entre 2023 et 2025.

Pariez sur l'économie réelle

Si vos dépenses courantes ne suffisent pas, vous pouvez encore envisager un placement défiscalisant. Tous ceux réalisés d’ici le 31 décembre 2023 vous ouvriront droit à une réduction d’impôt en 2024. Au choix, vous pouvez investir dans le capital d’une PME en direct ou via un fonds commun de placement type FCPI ou FIP, souscrire des parts d’une société foncière solidaire, d’une entreprise de presse ou d’une société spécialisée dans l’audiovisuel et le cinéma (Sofica). Vous obtiendrez une réduction d’impôt comprise entre 25 et 50 % de votre investissement, en contrepartie de quoi vous devrez conserver les titres acquis pendant au moins 5 ans.

Évidemment, ces placements comportent des risques importants de perte en capital et leur rendement n’est pas garanti. Vous avez intérêt à vérifier le sérieux de vos interlocuteurs avant de vous engager, car défiscaliser n’aura servi à rien si, au final, vos pertes s’avèrent supérieures à vos économies d’impôts. Pensez aussi à calibrer votre investissement en fonction de vos besoins, car la part des réductions d’impôt qui dépasse vos impôts ou le plafonnement global des niches fiscales sera perdue (sauf exception).

Bon à savoir : le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’étendre la réduction d’impôt pour don aux associations aux versements faits à compter du 1er janvier 2023 au profit des organismes d’intérêt général qui agissent en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces dons ouvriront droit à une réduction de 66 % de leur montant, retenu dans la limite de 20 % de vos revenus imposables.

Investissez dans l'immobilier

L’immobilier est de loin la solution la plus appréciée des particuliers pour défiscaliser. Certains dispositifs en faveur de l’investissement locatif permettent en effet de se constituer un patrimoine à bon compte avec l’aide du fisc. Le Pinel (immobilier neuf) et le Denormandie (immobilier rénové), par exemple, offrent une réduction d’impôt qui peut atteindre 21 % du prix de l’investissement répartie sur 12 ans (davantage pour un investissement outre-mer). Le Loc’Avantages (immobilier ancien) offre une réduction d’impôt qui peut atteindre 65 % des loyers encaissés pendant 6 ans. Quant au Malraux (restauration immobilière), il peut vous permettre d’alléger vos impôts de 120 000 € sur 4 ans.

Moins risqués que les placements dans les entreprises, ces dispositifs imposent toutefois de lourdes contraintes : louer pendant au moins 6 ans, choisir des locataires aux ressources limitées, respecter des plafonds de loyer, réaliser de gros travaux, etc. Retenez aussi que la carotte fiscale sert généralement plus à compenser le prix élevé payé à l’achat (surtout dans le neuf !) et l’effort consenti sur les loyers qu’à augmenter la rentabilité de l’opération.

Bon à savoir : le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de proroger le Denormandie de 2023 à 2025 et le Malraux dans les quartiers anciens dégradés de 2023 à 2024. Le Pinel et le Loc’Avantages disparaîtront définitivement fin 2024.