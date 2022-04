© kotoyamagami - stock.adobe.com Impôts 2022 N’oubliez aucun formulaire

La déclaration de revenus n° 2042 ne prend pas en compte tous les revenus imposables et toutes les charges déductibles. Pour certains, vous devez également remplir une déclaration complémentaire ou annexe.

Si vous déclarez vos revenus de 2021 par Internet, vous n’avez pas à vous soucier des différents formulaires à renvoyer au fisc cette année. Il suffira d’indiquer au début de votre saisie quels types de revenus imposables et de charges déductibles vous souhaitez déclarer, et vous accéderez automatiquement à toutes les déclarations utiles en version dématérialisée. En revanche, si vous déclarez vos revenus 2021 sur papier, il est impératif de connaître les imprimés spécifiques à remplir pour déclarer vos revenus ou vos charges qui ne figurent pas sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. En principe, ceux que vous avez déjà remplis en 2021 vous ont été envoyés par courrier à votre domicile début avril. Dans le cas contraire, vous devez vous les procurer auprès de votre centre des finances publiques ou les télécharger sur le site des impôts.

Les déclarations complémentaires

Vous devez remplir une déclaration complémentaire n° 2042 C si vous avez encaissé certains revenus soumis à un régime fiscal particulier en 2021, comme des gains d’actionnariat salarié. Cette déclaration vous permettra aussi de déclarer certaines charges déductibles de vos revenus imposables, comme les frais d’accueil supportés en 2021 pour accueillir une personne âgée dans le besoin sous votre toit et les pensions alimentaires versées à vos proches en exécution d’une décision de justice antérieure à 2006.

Si vous êtes travailleur indépendant, exploitant agricole ou loueur en meublé et relevez du régime fiscal des microentreprises, vous devez remplir une déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO, dans laquelle vous inscrirez votre chiffre d’affaires ou vos recettes locatives de 2021.

Par ailleurs, si vous avez supporté des dépenses en 2021 ouvrant droit à une réduction d’impôt ou à un crédit d’impôt, vous devez les inscrire sur une déclaration n° 2042 RICI, ou une déclaration n° 2042 IOM pour vos investissements outre-mer. Ces déclarations complémentaires devront être renvoyées avec votre déclaration d’ensemble n° 2042 dans les délais légaux, soit au plus tard le 19 mai 2022 si vous les remplissez sur papier, et le 24 mai, le 31 mai ou le 8 juin 2022 si vous les remplissez par Internet.

Bon à savoir. Si vous avez quitté ou êtes rentré en France en 2021, vous devez déclarer vos revenus de source française perçus après votre départ ou avant votre retour sur une déclaration n° 2042 NR. En revanche, les revenus de source française perçus avant votre départ à l’étranger ou après votre retour en France doivent être déclarés sur votre déclaration d’ensemble n° 2042. Par ailleurs, si vous avez perçu des revenus de source étrangère en 2021, vous devez les déclarer sur une déclaration n° 2047.

Les déclarations annexes

Si vous êtes travailleur indépendant, exploitant agricole ou loueur en meublé et relevez du régime réel pour l’imposition de vos bénéfices de 2021, vous devez remplir une déclaration de résultat n° 2031, n° 2035, n° 2139 ou n° 2143. Elle vous permettra de calculer votre bénéfice imposable ou votre déficit à reporter dans la déclaration de revenus complémentaire n° 2042 C-PRO.

De même, si vous êtes propriétaire bailleur et relevez du régime réel pour l’imposition de vos revenus fonciers, vous devez remplir une déclaration de revenus fonciers n° 2044 ou n° 2044 S. Elle vous permettra de calculer votre résultat foncier imposable ou votre déficit foncier à reporter dans votre déclaration d’ensemble n° 2042. Si vous avez réalisé un investissement locatif en Pinel ou en Denormandie en 2021, vous devez aussi remplir le formulaire d’option n° 2044 EB. Par ailleurs, si vous avez réalisé certaines opérations financières en 2021, comme la vente de parts sociales ou la clôture de votre PEA avant cinq ans, vous devez remplir une déclaration de plus-values n° 2074. Elle vous permettra de calculer le gain ou la perte à reporter dans votre déclaration n° 2042 ou dans la déclaration complémentaire n° 2042 C.

Bon à savoir. La déclaration de résultat n° 2031, n° 2035, n° 2139 ou n° 2143 doit impérativement être remplie par voie dématérialisée (vous ne pouvez pas utiliser les formulaires papier) et être renvoyée au fisc au plus tard le 18 mai 2022. La déclaration de revenus fonciers n° 2044 et la déclaration de plus-value n° 2074 peuvent être renvoyées dans les mêmes formes et délais que votre déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.

Enfin, si vous détenez un compte bancaire, un compte d’actifs numériques (cryptomonnaies) ou un contrat d’assurance vie ouvert ou souscrit à l’étranger, vous devez remplir une déclaration n° 3916-3916 bis. Elle vous permettra d’identifier chaque compte ou contrat ouvert, détenu, utilisé ou clos à l’étranger en 2021. À défaut, vous serez passible d’une amende pouvant grimper jusqu’à 10 000 € ou d’une majoration de 80 % de l’impôt dû sur les sommes détenues à l’étranger.