© Adobe Stock Impôts 2023 N’oubliez pas vos charges et réductions d’impôt

Certaines dépenses payées l’an dernier sont déductibles de vos revenus imposables de 2022, d’autres sont déductibles de vos impôts de 2023. N’en oubliez aucune dans votre déclaration à renvoyer en mai ou juin, faute de quoi le fisc ne pourra pas en tenir compte.

Les dates de la campagne fiscale 2023 sont fixées. Vous devrez renvoyer votre déclaration de revenus 2022 au plus tard le 22 mai si vous utilisez la version papier reçue à votre domicile, et entre le 25 mai et le 8 juin si vous utilisez la version dématérialisée mise en ligne sur le site des impôts. Dans les deux cas, votre déclaration sera préremplie des principaux revenus que vous (et votre conjoint ou partenaire de pacs, le cas échéant) avez perçus en 2022. Seront notamment indiqués vos salaires, vos pensions de retraite et vos revenus de capitaux mobiliers.

Vous devrez corriger les montants indiqués s’ils sont inexacts et ajouter vos revenus de 2022 dont le fisc n’a pas connaissance (vos revenus fonciers par exemple). Vous inscrirez aussi les dépenses payées en 2022 qui sont susceptibles de réduire votre facture fiscale cette année. Les unes seront déduites du revenu imposable de votre foyer, les autres des impôts dus sur ce revenu. Les premières vous permettront d’obtenir des baisses d’impôt proportionnelles à votre taux d’imposition, les secondes des baisses variables selon la nature de vos dépenses.

Les charges imputables sur votre revenu

Vous pouvez déduire de votre revenu imposable les cotisations versées sur un plan d’épargne retraite en 2022 ainsi que les pensions alimentaires versées à vos ascendants et descendants dans le besoin. Les premières sont imputables dans la limite de 10 % de vos salaires 2021 (davantage dans certains cas), les secondes sont imputables sans limite ou à hauteur de 6 368 € selon leurs bénéficiaires (parent, enfant mineur ou majeur).

Si vous hébergez à votre domicile une personne d’au moins 75 ans qui n’est pas l’un de vos ascendants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond d’octroi de l’Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées), vous pouvez aussi déduire les frais d’accueil (hébergement, nourriture) supportés en 2022, dans la limite de 3 786 €. Par ailleurs, si vous cotisez à la retraite mutualiste du combattant, vous pouvez déduire la totalité de vos versements effectués en 2022, dès lors qu’ils sont destinés à vous constituer une rente majorable par l’État. Ceux destinés à la constitution d’une retraite non majorée, en revanche, ne sont pas déductibles.

Déclaration à remplir

Si vous remplissez votre déclaration en ligne, il suffira de cocher la ligne « charges déductibles » au début de votre saisie pour pouvoir toutes les déclarer. Par contre, si vous déclarez sur papier, votre déclaration de revenus n° 2042 permettra uniquement d’indiquer votre épargne retraite et vos pensions alimentaires. Vos autres charges déductibles devront être inscrites dans une déclaration complémentaire n° 2042 C, à joindre à la 2042. Si le fisc ne vous a pas adressé ce formulaire par courrier, vous pourrez le récupérer auprès de votre centre des finances publiques ou le télécharger sur impots.gouv.fr à partir d’avril.

Bon à savoir. La CSG payée en 2022 (sur vos revenus professionnels et sur vos revenus de placements de 2022 ainsi que sur vos revenus du patrimoine de 2021) est déductible de votre revenu imposable de 2022 à hauteur de 6,8 %. Inutile d’inscrire le montant à déduire dans votre déclaration, le fisc le connaît déjà !

Les réductions imputables sur votre impôt

Vous avez aussi droit à des réductions ou crédits d’impôt pour certaines dépenses payées en 2022. Contrairement aux charges déductibles de votre revenu imposable, ces bonus s’imputeront directement sur votre impôt de 2023. En pratique, le fisc commencera par déduire vos charges de votre revenu imposable, il calculera ensuite l’impôt correspondant, et déduira enfin vos réductions d’impôt puis vos crédits d’impôt. Vos réductions seront normalement prises en compte dans la limite de votre impôt de 2023 et l’excédent sera perdu. En revanche, vos crédits d’impôt seront pris en compte intégralement, et la fraction qui dépasse votre impôt de 2023 diminué de vos réductions d’impôt vous sera remboursée.

Les dépenses de 2022 susceptibles de faire baisser la facture sont les mêmes que celles de 2021.

Vous profiterez d’une réduction d’impôt de :

66 ou 75 % si vous avez fait un don à une bonne œuvre ;

18 ou 25 % si vous avez souscrit des parts de PME ;

25 % si vous avez fait un séjour en Ehpad.

Vous aurez aussi droit à un crédit d’impôt de :

50 % si vous avez employé un salarié à domicile ;

25 ou 75 % si vous avez fait installer certains équipements dans votre logement ;

66 % si vous avez cotisé à une organisation syndicale.

Ces bonus seront calculés sur la base de vos dépenses déclarées, retenues dans la limite des plafonds propres à chaque dispositif. Bonne nouvelle, le plafond de dépenses attaché au crédit d’impôt de 50 % pour frais de garde d’enfants passe à 3 500 € par enfant pour les frais payés en 2022, contre 2 300 € précédemment.

Déclaration à remplir

Si vous remplissez votre déclaration en ligne, il suffira de cocher la ligne « réductions et crédits d’impôt » au début de votre saisie pour pouvoir déclarer toutes vos dépenses défiscalisantes. Par contre, si vous déclarez sur papier, la 2042 permettra uniquement d’indiquer vos dons et vos frais d’emploi d’un salarié à domicile. Vos autres dépenses devront être inscrites dans une déclaration complémentaire n° 2042 RICI. Là encore, si vous ne l’avez pas reçue dans votre boîte aux lettres, vous pourrez la récupérer auprès de votre centre des finances publiques ou la télécharger sur impots.gouv.fr.

Bon à savoir. Les économies d’impôt obtenues grâce à vos charges déductibles s’imputeront en totalité sur votre impôt 2023. Celles obtenues grâce à vos réductions et crédits d’impôt seront plafonnées à 10 000 €, sauf exceptions.