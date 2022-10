© Adobe Stock Impôts 2023 Quelles économies grâce au nouveau barème ?

La revalorisation du barème de l’impôt en fonction de l’inflation va permettre à de nombreux contribuables de bénéficier d’une baisse d’impôt en 2023. En faites-vous partie ? Combien payerez-vous en moins ? Quel impact sur votre impôt à la source ?

Afin de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des contribuables, les tranches du barème progressif de l’impôt sur le revenu sont revalorisées chaque année en fonction de la hausse des prix à la consommation hors tabac. L’an prochain, le barème applicable pour le calcul de l’impôt sur les revenus de 2022 devrait ainsi être revalorisé de 5,4 %, taux qui correspond à l’inflation attendue en France cette année. Résultat, vos impôts vont baisser si vos revenus ne connaissent pas la même progression.

Le barème de l’impôt 2023

La revalorisation de 5,4 % est inscrite dans le projet de loi de finances pour 2023, présenté en Conseil des ministres le 26 septembre. Le barème applicable pour l’imposition de vos revenus de 2022 devrait donc être le suivant.



Revenus 2022 (1) Taux d’imposition N’excédant pas 10 777 € 0 % De 10 777 € à 27 478 € 11 % De 27 478 € à 78 570 € 30 % De 78 570 € à 168 994 € 41 % Supérieure à 168 994 € 45 % (1) Pour une part de quotient familial.

Cette revalorisation devrait également profiter aux seuils et limites qui sont traditionnellement indexés sur le barème fiscal. Par exemple, la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par défaut sur vos salaires imposables de 2022 devrait grimper à 472 € au minimum et à 13 522 € au maximum, contre 448 € et 12 829 € pour l’imposition des salaires de 2021. Si vous êtes retraité, l’abattement de 10 % sur vos pensions de 2022 devrait être porté à 422 € minimum par pensionné et à 4 123 € maximum par foyer, contre 400 € et 3 912 € l’an dernier. Le plafond de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur dans le besoin non rattaché à votre foyer fiscal va également augmenter de 5,4 %, à 6 368 € contre 6 042 € l’année dernière.

Des baisses d’impôt variables

Les contribuables dont les revenus ont augmenté moins vite que l’inflation en 2022 vont automatiquement voir leurs impôts baisser en 2023. Pourquoi ? Parce que la part de leurs revenus soumise aux tranches basses du barème, les moins taxées, sera plus élevée. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous profiterez d’un taux d’imposition nul jusqu’à 10 777 € de revenus imposables, contre 10 225 € l’an dernier, soit 552 € de revenus exonérés d’impôt en plus. De même, la part de vos revenus taxée à 11 % au lieu de 30 % va augmenter de 856 €. Et ainsi de suite pour vos revenus soumis aux tranches supérieures du barème. Selon les projections de Bercy, un célibataire touchant 3 000 € par mois devrait ainsi payer près de 330 € d’impôt de moins l’an prochain, un couple avec 2 enfants et 5 000 € de revenus mensuels près de 190 € de moins, et un couple aisé gagnant 100 000 € par an près de 660 € de moins.

La mesure est aussi destinée à éviter que des contribuables non imposables le deviennent, ou que des contribuables imposables passent dans la tranche d’imposition supérieure, parce qu’ils ont bénéficié d’une légère augmentation de revenus en 2022. Par exemple, un célibataire touchant le Smic (il a été revalorisé à trois reprises en 2022, de 0,9 % en janvier, de 2,65 % le 1er mai et de 2,01 % le 1er août) devrait rester non imposable l’an prochain, alors qu’il aurait payé 129 € d’impôt en l’absence de revalorisation du barème. Évidemment, si vos revenus ont augmenté au même rythme que l’inflation, vous payerez autant d’impôt l’an prochain que cette année, à moins d’avoir engagé davantage de dépenses défiscalisantes qu’en 2021.

Bon à savoir La revalorisation de 5,4 % du barème de l’impôt va générer un manque à gagner de 6,2 milliards d’euros pour les caisses de l’État, comparé aux recettes encaissées en l’absence de revalorisation. L’impôt sur le revenu devrait néanmoins rapporter 86,9 milliards d’euros en 2023, autant qu’en 2022 (86,8 milliards).

Un impôt à la source plus simple à modifier

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit aussi d’abaisser de 10 % à 5 % le seuil permettant de bénéficier d’une baisse de taux de prélèvement à la source. Rappelons qu’actuellement, les contribuables dont les revenus diminuent ou dont les charges augmentent peuvent obtenir une modulation à la baisse de leur taux uniquement si la dégradation de leur situation financière aboutit à réduire leurs prélèvements à la source de plus de 10 % par rapport à ceux normalement dus. Si la mesure est votée, une diminution de 5 % des prélèvements suffira à partir du 1er janvier 2023 pour obtenir une baisse de taux. Davantage de contribuables pourront ainsi réduire leur impôt à la source en cours d’année.