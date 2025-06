En résumé La mensualisation permet d'étaler le paiement de vos impôts sur l'année, généralement en dix prélèvements de janvier à octobre basés sur les impôts de l'année précédente. Cela permet d’éviter les retards de paiement et les majorations de 10 %.

Vous pouvez adhérer à la mensualisation en ligne via votre espace particulier sur le site des impôts, par téléphone ou en vous rendant à votre service des impôts.

Plusieurs échéances fiscales vous attendent au retour des vacances. En septembre, vous devrez régler un reliquat d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux le cas échéant, si vous n’avez pas été assez prélevé à la source en 2024. Si votre solde dépasse 300 €, vous le payerez en quatre fois de septembre à décembre. Vous payerez aussi votre impôt sur la fortune (IFI) en septembre si vous faites partie des 186 000 foyers détenant plus de 1,3 million d’euros de patrimoine immobilier. Suivront la taxe foncière en octobre puis la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants en décembre.

Bon à savoir La date limite de paiement de ces impôts est fixée au 15 du mois, ou au 20 en cas de paiement par un moyen dématérialisé (prélèvement à l’échéance ou paiement par Internet sur le site des impôts). Dans ce cas, les sommes dues seront prélevées sur votre compte bancaire le 25. Ces dates tombant un jour férié en novembre, elles seront reportées aux premiers jours ouvrés suivants (17, 22 et 27 novembre). En décembre, les prélèvements sur votre compte bancaire interviendront le 29.

L’adhésion au prélèvement mensuel

Vous aurez peut-être des difficultés à honorer tous ces paiements dans les délais légaux car les revenus que vous percevrez à la fin de l’année seront également amputés du prélèvement à la source. Le hic, c’est que tout impôt payé en retard donnera lieu à une majoration de 10 %. Dans ce cas, mieux vaut anticiper en optant pour la mensualisation de vos impôts. Vous lisserez ainsi leur paiement sur les six derniers mois de l’année et redonnerez un peu de souffle à votre trésorerie à l’approche des fêtes de fin d’année.

Les impôts éligibles

Le système de la mensualisation a été mis en place en 1971 pour faciliter le paiement de l’impôt sur le revenu, puis a été étendu à la taxe d’habitation (en 1981) et à la taxe foncière (en 1993). Depuis 2019 et l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, il ne s’applique plus à l’impôt sur le revenu mais reste en vigueur pour les taxes foncières et d’habitation. À compter de cette année, vous pouvez aussi mensualiser le paiement de votre IFI, vous n’êtes plus obligé de le payer intégralement en septembre. Par contre, si vous êtes soumis à la taxe sur les logements vacants, pas le choix, vous devrez la régler en totalité en décembre car cet impôt ne peut pas être mensualisé.

Le calcul des mensualités

La mensualisation permet d’étaler le paiement de vos impôts locaux et de votre IFI tout au long de l’année. En rythme de croisière, vous réglez dix mensualités de janvier à octobre égales au dixième des impôts payés l’année précédente. Le fisc prélève vos mensualités sur votre compte bancaire le 15 de chaque mois ou le premier jour ouvré suivant. Si vos impôts de l’année augmentent, vous réglez le solde en novembre et en décembre. S’ils diminuent, les mensualités s’arrêtent dès que le montant dû est atteint et le fisc vous rembourse l’éventuel trop-versé.

L’adhésion en cours d’année

En cas d’option pour la mensualisation en cours d’année, le fisc procède à un rattrapage des mensualités qui auraient dû être honorées depuis janvier. Leur montant est réparti par parts égales sur vos trois premières échéances. Par exemple, si vous optez pour la mensualisation de votre taxe foncière de 2025 en juin et en avez payé 1 500 € en 2024, les mensualités dues de janvier à juin 2025 (900 €, soit 6 x 150 €) seront ajoutées par tiers à vos mensualités de juillet, août et septembre. Vous payerez donc 450 € ces mois-là et votre mensualité retombera à 150 € en octobre.

Bon à savoir La mensualisation sécurise le paiement de vos impôts. Le fisc prélève les sommes dues sur votre compte bancaire chaque mois sans intervention de votre part, y compris le solde éventuellement dû en novembre et en décembre. Vous ne risquez pas d’oublier une échéance et d’être pénalisé pour retard ou défaut de paiement, sauf si votre compte n’est pas suffisamment provisionné et que le prélèvement du fisc est rejeté par votre banque.

La marche à suivre et les délais à respecter

Vous pouvez adhérer à la mensualisation en vous connectant à votre espace particulier du site des impôts, rubrique « Payer en ligne mes impôts » ou via votre messagerie sécurisée. Vous pouvez aussi appeler le numéro de téléphone figurant sur la première page de votre avis d’imposition ou vous rendre directement à votre service des impôts.

La date limite d’option

L’adhésion peut intervenir à tout moment de l’année. Toutefois, vous devez impérativement agir d’ici le 30 juin 2025 si vous voulez que la mensualisation s’applique à vos impôts locaux ou à votre IFI de 2025. Si vous optez après cette date, elle ne prendra effet que l’année prochaine, en janvier 2026 si vous adhérez au prélèvement mensuel entre le 1er juillet et le 15 décembre 2025 et en février 2026 en cas d’adhésion entre le 16 et le 31 décembre 2025. Vous devrez alors payer la totalité de vos impôts locaux et de votre IFI de 2025 à la fin de l’année.

Avis d’imposition, RIB

Pour valider votre adhésion à la mensualisation, munissez-vous de votre dernier avis d’imposition et d’un RIB. Vous indiquerez votre numéro fiscal, la référence de l’avis pour lequel vous souhaitez être mensualisé ainsi que les coordonnées du compte bancaire sur lequel les prélèvements seront débités. Ils commenceront le mois suivant votre adhésion et vous serez informé de leurs dates et de leur montant par courrier ou par e-mail. Votre contrat de mensualisation sera ensuite reconduit tacitement d’année en année et l’échéancier actualisé de vos mensualités sera indiqué dans votre dernier avis d’imposition. Vous pourrez le résilier à tout moment, vous pourrez aussi moduler vos mensualités à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution de vos impôts.