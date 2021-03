© Adobe stock Impôts 2021 N’oubliez pas vos charges déductibles

Certaines charges supportées en 2020 sont déductibles de votre revenu imposable. N’oubliez pas de les inscrire dans votre déclaration pour que le fisc en tienne compte.

La loi vous autorise à déduire un certain nombre de charges payées dans l’année du revenu global imposable de votre foyer fiscal. Pensions alimentaires, frais d’accueil d’une personne âgée, cotisations d’épargne retraite... Ces charges se distinguent de celles qui sont déductibles de vos différentes catégories de revenus : frais professionnels (déductibles de vos salaires ou vos bénéfices), frais financiers (déductibles de vos revenus de placements), charges foncières (déductibles de vos loyers), etc.

Vous devrez inscrire celles que vous avez supportées en 2020 dans la déclaration de revenus que vous remplirez en mai ou juin prochain. Selon leur nature, le fisc les déduira intégralement ou dans la limite d’un plafond. Ces déductions vous permettront de faire baisser l’impôt dû sur vos revenus de 2020 dans des proportions d’autant plus importantes que vous êtes lourdement imposé.

La pension alimentaire versée à un proche

La pension alimentaire accordée à un enfant majeur dans le besoin en 2020 (il est étudiant, au chômage, à la recherche d’un premier emploi...), en espèces ou en nature, est déductible dans la limite de 5 959 €. Le double (11 918 €) si votre enfant est chargé de famille ou, sous conditions, s’il est marié ou pacsé. Cette déduction n’est toutefois permise que s’il forme son propre foyer fiscal, pas s’il est rattaché au vôtre. La pension versée à un parent (père, mère, grands-parents) dans le besoin, elle, est déductible en totalité, dès lors qu’elle permet de couvrir ses besoins essentiels et qu’elle est proportionnée à vos revenus. Si vous êtes divorcé ou séparé, vous pouvez également déduire intégralement la pension versée pour l’entretien de vos enfants mineurs non comptés à votre charge (ils sont rattachés au foyer de leur autre parent). Il en va de même si vous vivez en concubinage ou si vous avez rompu votre pacs.

Bon à savoir. La prestation compensatoire versée à votre « ex » après un divorce est déductible de votre revenu imposable si elle est versée en capital liquidable sur plus de 12 mois ou sous forme de rente. Les versements volontaires faits après une séparation de fait (sans jugement), au titre de votre contribution aux charges du mariage, également si vous êtes imposés séparément.

Votre épargne retraite

Les sommes que vous avez versées en 2020 dans un placement destiné à vous constituer une retraite supplémentaire, type Perp (Plan d’épargne retraite populaire), PER (Plan d’épargne retraite) ou régime Préfon, sont déductibles à hauteur de 10 % de vos revenus professionnels de 2019, et dans une limite comprise entre 4 052 € et 32 419 €. Davantage si vous n’avez pas utilisé intégralement votre plafond de déduction d’épargne retraite des trois dernières années, ou si vous optez pour la mutualisation de votre plafond de déduction avec celui de votre conjoint ou partenaire de pacs. En principe, le montant que vous et votre conjoint ou partenaire pouvez déduire est inscrit dans votre déclaration de revenus préremplie (il apparaît à l’écran en cas de déclaration en ligne). Si la somme préremplie est inexacte, vous pouvez la corriger.

Vous pouvez aussi déduire vos versements à la retraite mutualiste du combattant qui sont destinés à vous constituer une rente qui bénéficiera d’une majoration de l’État. Vos versements complémentaires, en revanche, ne sont pas déductibles.

Bon à savoir. Si vous avez souscrit un PER, vous pouvez renoncer à la déduction fiscale (l’option doit être exercée à chaque versement). Dans ce cas, vous bénéficierez d’une fiscalité atténuée sur le capital ou la rente récupérée à la sortie du plan. Cette option est intéressante si vous n’êtes pas imposable : vous ne perdez rien dans l’immédiat (car vos charges déductibles ne vous procurent aucune économie d’impôt), et vous profiterez d’une fiscalité allégée à la sortie si vous êtes devenu imposable entre temps.

L’accueil d’une personne âgée chez vous

Si vous hébergez en permanence sous votre toit une personne âgée de plus 75 ans, les frais supportés pour l’accueillir (logement, nourriture, etc.) sont déductibles de votre revenu imposable. À condition que la personne accueillie ne soit pas l’un de vos ascendants directs (parents, grands-parents) et que son revenu imposable n’excède pas le plafond d’octroi de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (soit 10 838,40 € en 2020 si elle vit seule et 16 826,64 € si elle est mariée ou pacsée). Cette déduction est en outre plafonnée à 3 542 € par personne accueillie pour les frais d’accueil supportés en 2020.

Si la personne âgée qui vit chez vous est titulaire de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », vous pouvez la rattacher à votre foyer fiscal et bénéficier d’une majoration de votre quotient familial. Mais vous ne pouvez alors pas déduire les frais supportés pour l’accueillir. Vous devez choisir entre ces deux mesures. Si vous hébergez votre père, votre mère ou un grand-parent, vous ne pouvez pas bénéficier de cette déduction. Mais vous pouvez déduire les frais supportés pour son compte en tant que pension alimentaire s’il est dans le besoin.