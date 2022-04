© kotoyamagami - stock.adobe.com Impôts 2022 Ça démarre aujourd’hui

Le service de télédéclaration des revenus ouvre jeudi 7 avril sur le site des impôts. Selon votre situation, vous devez renvoyer votre déclaration de revenus 2021 au fisc d'ici le 19 mai, le 24 mai, le 31 mai ou le 8 juin.

Même si vos revenus de 2021 ont, pour la plupart, déjà supporté l’impôt à la source, vous allez devoir les déclarer dans les semaines à venir, par Internet ou sur papier. Votre déclaration de revenus 2021 permettra au fisc de calculer l’impôt définitif dû par votre foyer fiscal, de régulariser l’impôt à la source payé en 2021, et d’actualiser le taux de prélèvement à la source qui s’appliquera à vos revenus à partir de septembre 2022.

Déclaration par Internet

Si votre logement est équipé d’un accès à Internet, vous devez remplir votre déclaration de revenus 2021 en ligne, depuis votre espace personnel sur le site des impôts. Pour accéder au service de la télédéclaration (disponible 7 j/7 et 24 h/24), cliquez sur le bouton « Votre espace particulier » situé en haut de la page d’accueil du site, puis saisissez vos identifiants fiscaux (numéro fiscal figurant sur vos avis d’imposition et mot de passe). La date limite pour remplir votre déclaration en ligne dépend de votre lieu de résidence au 1er janvier 2022 :

24 mai 2022 si vous résidez dans les départements 01 à 19 ou à l’étranger ;

si vous résidez dans les départements 01 à 19 ou à l’étranger ; 31 mai 2022 si vous résidez dans les départements 20 à 54 ;

si vous résidez dans les départements 20 à 54 ; 8 juin 2022 si vous résidez dans les départements 55 à 976.

Déclaration papier

Vous ne pouvez remplir votre déclaration de revenus 2021 sur les formulaires édités par le fisc que si votre logement n’est pas relié à Internet ou s’il est situé en zone blanche (zone sans service mobile). Par exception, le fisc vous autorise aussi à utiliser une déclaration papier si votre logement est connecté mais que vous n’êtes pas en mesure d’utiliser correctement le service de la télédéclaration. Cette tolérance vise principalement les personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Autre dérogation, les contribuables qui déposent leur première déclaration de revenus personnelle (primo-déclarants) peuvent également la remplir sur papier. Cette année, la date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 19 mai 2022 à minuit, quel que soit votre lieu de résidence.

Déclaration tacite

Si vous êtes éligible à la déclaration tacite, vous avez reçu début avril un mail vous invitant à contrôler la « déclaration automatique » mise en ligne dans votre espace personnel sur le site des impôts. Si vous avez rempli votre dernière déclaration sur papier, vous avez reçu cette déclaration automatique (n° 2042 AUTO) par courrier. Si elle est exhaustive, vous n’avez pas à la renvoyer : vous serez considéré comme ayant rempli votre déclaration de manière tacite et le fisc calculera vos impôts à partir des éléments dont il dispose. En revanche, si vous avez des ajouts ou des modifications à lui apporter, vous devez obligatoirement remplir une déclaration de revenus 2021 en bonne et due forme, par Internet ou sur papier selon votre situation, et la renvoyer dans les délais légaux.