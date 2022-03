© Jacob Lund - stock.adobe.com Télétravail L’exonération des allocations est reconduite en 2021

Les mesures prises en 2020 pour faciliter le traitement fiscal des allocations de télétravail versées aux salariés sont reconduites. Celles perçues en 2021 sont exonérées d’impôt dans la limite de 580 €.

La lutte contre l’épidémie de Covid-19 a entraîné un recours massif au télétravail depuis deux ans, obligeant un grand nombre de salariés à engager des frais pour exercer leur emploi à domicile. Pour les aider à y faire face, certains employeurs ont décidé de verser des allocations forfaitaires pour frais de télétravail à leurs salariés. Comme en 2020, celles versées en 2021 sont exonérées d’impôt dans la limite de 2,50 € par jour télétravaillé, sans pouvoir dépasser 55 € par mois et 580 € pour l’ensemble de l’année.

Vous n’optez pas pour la déduction des frais réels

Si vous n’optez pas pour la déduction de vos frais réels cette année, vous devrez vérifier que le montant de vos salaires prérempli dans votre déclaration de revenus n’intègre pas la fraction exonérée de vos allocations perçues l’an dernier. A priori, ce sera le cas car votre employeur a communiqué au fisc uniquement vos salaires imposables en début d’année, mais pas vos allocations pour frais d’emploi. Dans le cas contraire, vous corrigerez le montant prérempli en vous appuyant sur vos bulletins de paye.

Attention, si vos allocations pour frais de télétravail dépassent la limite d’exonération à laquelle vous avez droit (elle dépend du nombre de jours ou mois télétravaillés en 2021), la fraction excédentaire n’est pas exonérée d’impôt. Vous devrez donc l’ajouter à votre salaire prérempli dans votre déclaration. Vous pouvez toutefois bénéficier d’une exonération d’impôt sur cette part excédentaire de vos allocations si vous êtes en mesure de prouver que vous l’avez utilisée pour financer des frais liés au télétravail. Dans ce cas, vous ne la déclarerez pas.

Par exemple, vous avez reçu 800 € d’allocations pour frais de télétravail et avez travaillé de chez vous pendant cinq mois en 2021. Elles sont exonérées d’impôt dans la limite de 275 € (55 € × 5 mois). Les 525 € restants sont imposables et vous devrez normalement les ajouter à votre salaire prérempli. Mais si vous pouvez prouver que vous avez effectivement supporté au moins 800 € de frais de télétravail l’an dernier, vos allocations sont intégralement exonérées d’impôt, et vous n’aurez pas à les déclarer. En revanche, si vous ne pouvez justifier que de 700 € de frais de télétravail, vous devrez déclarer les 100 € d’allocations pour lesquels vous n’avez pas de justifications (800 € - 700 €) car ils restent imposables.

Bon à savoir. Si vos allocations pour frais de télétravail vous ont été versées sur présentation de justificatifs (et non pas sous forme d’indemnités ou de remboursements forfaitaires), elles sont intégralement exonérées, quel que soit leur montant. Elles ne doivent pas être inscrites dans votre déclaration de revenus.

Vous optez pour la déduction des frais réels

Si vous optez pour la déduction de vos frais réels, vos allocations forfaitaires pour frais de télétravail de 2021 sont aussi exonérées d’impôt dans la limite de 2,50 € par jour, 55 € par mois et 580 € pour l’année. Vous aurez alors le choix entre trois solutions :

Ne pas déclarer vos allocations, et déduire de vos salaires uniquement vos frais professionnels payés en 2021 autres que ceux supportés pour télétravailler.

Déclarer la part non exonérée de vos allocations, et déduire vos frais de télétravail payés en 2021 qui ne sont pas couverts par la fraction exonérée de vos allocations, en plus de la déduction de vos autres frais professionnels.

Déclarer l’intégralité de vos allocations, et déduire de vos salaires l’intégralité de vos frais de télétravail payés en 2021, en plus de la déduction de vos autres frais professionnels.

Ainsi, en reprenant l’exemple précédent, vous pourrez ne pas déclarer les 800 € d’allocations forfaitaires que vous avez perçues en 2021 si vous choisissez de ne déduire aucuns frais de télétravail. Ou déclarer la part non exonérée de vos allocations, soit 575 €, et déduire vos frais de télétravail non couverts par les 275 € d’allocations exonérées. Ou encore déclarer l’intégralité des 800 € d’allocations, et déduire la totalité de vos frais de télétravail.

Bon à savoir. Les frais liés au télétravail admis en déduction des salaires sont les frais de communication et de téléphone portable (frais d’abonnement, de souscription à une offre Internet, de communication et d’acquisition de téléphone portable, etc.), de matériels professionnels (mobilier, matériel informatique, fournitures, cartouches d’encre, ramettes de papier, etc.), de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, et d’utilisation professionnelle d’un local privé (électricité, eau, chauffage, assurances, etc.). En revanche, aucuns frais de repas ne sont admis en déduction pour les jours télétravaillés. De même, les frais de garde d’enfants ne sont pas déductibles en frais professionnels, y compris si les deux parents télétravaillent.