La campagne de déclaration des revenus de 2024 démarre le 10 avril 2025 et se clôturera le 5 juin. Entre les deux, la date limite pour renvoyer la vôtre dépend du mode de declaration choisi et de votre lieu de résidence. Le point sur vos obligations fiscales cette année.

En résumé Date limite de dépôt des déclarations en ligne : entre le 22 mai et le 5 juin, selon les départements.

Si le formulaire reçu en ligne porte le n° 2042 K-AUTO, vous êtes éligible à la déclaration automatique. S’il porte le n° 2042 K, vous devez le renvoyer, même sans modification.

Si vous n’êtes pas imposable, déclarez tout de même vos revenus afin de recevoir un avis de non-imposition et faire valoir vos droits auprès des organismes sociaux.

Le calendrier de la déclaration des revenus perçus en 2024 vient d’être dévoilé. Il commencera par l’ouverture jeudi 10 avril 2025 du service de la déclaration en ligne sur le site des impôts. Il se poursuivra par l’envoi des déclarations au format papier au domicile des contribuables qui n’y ont pas renoncé. Le formulaire reçu (en ligne ou par courrier) sera prérempli de vos revenus de 2024 (et de ceux de votre conjoint ou partenaire de pacs) déjà connus du fisc, à savoir vos salaires, vos pensions et vos revenus de placements.

S’il porte le n° 2042 K-AUTO, c’est une bonne nouvelle car cela signifie que vous êtes éligible au dispositif de la déclaration automatique (ou tacite). Vous n’avez pas à le renvoyer, sauf si vous constatez que les informations préremplies sont erronées ou incomplètes. Par contre, si votre déclaration porte le n° 2042 K, vous devez obligatoirement la renvoyer dans les délais légaux, même si vous n’avez aucune correction ni aucun ajout à y apporter. À défaut, vos impôts de 2025 seront alourdis des pénalités applicables en cas de défaut ou retard de déclaration (intérêt de retard de 0,2 % par mois et majoration minimum de 10 %).

Par Internet ou sur papier

Les contribuables sont désormais obligés de remplir leur déclaration en ligne depuis leur espace particulier sur le site des impôts, quelles que soient leur situation de famille, l’importance et la nature de leurs revenus. Les contrevenants s’exposent à une amende de 15 € par déclaration non déposée dans les formes. Seuls ceux qui ne disposent pas d’un accès à Internet dans leur résidence principale, ceux qui estiment ne pas être en capacité de déclarer leurs revenus en ligne et les primo-déclarants sont dispensés de la télédéclaration et peuvent encore remplir les imprimés papiers. Les contribuables vivant dans une zone blanche (non couverte par un service mobile) bénéficiaient aussi de cette dispense jusqu’au 31 décembre 2024, mais plus depuis le 1er janvier 2025.

Comme chaque année, la date limite de dépôt des déclarations papiers est identique pour tous les contribuables où qu’ils habitent, et la date limite de dépôt de la déclaration en ligne dépend du département de résidence.

Déclaration en ligne Déclaration papier Départements 01 à 19 et résidents de l’étranger Jeudi 22 mai 2025 Mardi 20 mai 2025 Départements 20 à 54 Mercredi 28 mai 2025 Mardi 20 mai 2025 Départements 55 à 976 Jeudi 5 juin 2025 Mardi 20 mai 2025

Bon à savoir Si vous n’avez jamais rempli de déclaration de revenus personnelle, vous devez vous procurer un imprimé n° 2042 K vierge auprès de votre centre des finances publiques ou sur le site des impôts et le remplir intégralement. Vous pouvez néanmoins remplir votre première déclaration en ligne si vous avez reçu un courrier du fisc en début d’année avec vos identifiants fiscaux. Dans ce cas, votre télédéclaration sera préremplie de vos revenus de 2024 connus du fisc.

Déclarations annexes ou complémentaires

La déclaration n° 2042 K (ou n° 2042 K-AUTO) permet de déclarer votre situation et vos charges de famille, la plupart de vos revenus et certaines de vos charges. Elle doit être accompagnée d’un formulaire complémentaire n° 2042 C, n° 2042 C-PRO, n° 2042 RICI ou n° 2042 IOM si un membre de votre foyer a perçu des revenus ou supporté des charges non prévues dans la déclaration d’ensemble (bénéfices professionnels, plus-values mobilières, dépenses ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt, investissement outre-mer, etc.). Ces déclarations complémentaires sont également accessibles en ligne ou remplissables sur papier.

Si vous relevez d’un régime réel d’imposition pour certains revenus, vous devez aussi remplir certaines déclarations annexes pour calculer votre résultat de 2024 (bénéfices ou déficit) par différence entre vos recettes et vos charges de l’année. Vous le reporterez ensuite dans votre déclaration n° 2042 K ou dans une déclaration complémentaire n° 2042 C ou n° 2042 C-PRO. Par exemple, la déclaration n° 2044 vous permettra de calculer votre résultat foncier à reporter dans la rubrique « Revenus fonciers » de votre déclaration n° 2042 K.

Bon à savoir Si vous avez vendu des cryptomonnaies en 2024, vous devez détailler chaque cession et le gain ou la perte réalisés dans une déclaration n° 2086. Si vous détenez un compte bancaire, un compte d’actifs numériques ou une assurance vie à l’étranger, vous devez aussi remplir une déclaration n° 3916-3916 bis par compte ou contrat. L’absence de déclaration de vos avoirs détenus à l’étranger vous expose à de lourdes sanctions fiscales.

Contribuables modestes non imposables

Votre déclaration va permettre au fisc de calculer l’impôt définitif dû par votre foyer fiscal en 2025 sur les revenus perçus par ses membres en 2024. Son montant sera ensuite comparé aux impôts que vous avez payés à la source l’an dernier, et le fisc vous remboursera le trop-perçu cet été ou vous réclamera un complément d’impôt à l’automne.

Il peut être tentant de ne pas renvoyer de déclaration si vos revenus de 2024 sont modestes et si vous n’êtes pas imposable en 2025, car vous ne subirez aucune pénalité. Mais dans ce cas, vous ne recevrez pas d’avis de non-imposition et vous aurez plus de difficultés à faire valoir vos droits auprès des organismes sociaux. Vous risquez aussi d’être imposé à la source sur votre salaire ou votre retraite à partir de septembre 2025 car le fisc ne pourra pas transmettre un taux de prélèvement nul à votre employeur ou à votre caisse de retraite. Il est donc préférable de remplir une déclaration même si vous n’êtes pas imposable. Le cas échéant, vous y inscrirez les dépenses susceptibles de vous ouvrir droit à un crédit d’impôt remboursable (vos frais de garde d’enfants hors de chez vous, par exemple), et c’est alors le fisc qui vous devra de l’argent !