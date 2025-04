En résumé Les enfants augmentent le quotient familial d’un foyer fiscal, ce qui réduit l’impôt sur le revenu.

Des dépenses liées aux enfants ouvrent droit à des avantages fiscaux supplémentaires, notamment des crédits d'impôt pour les frais de garde et des réductions d'impôt pour les frais de scolarité.

Dans certaines situations familiales spécifiques, comme la séparation, le versement d'une pension alimentaire pour les enfants est déductible des revenus, et le rattachement d'enfants majeurs au foyer fiscal peut également procurer des avantages fiscaux.

​​​​​​Vos enfants mineurs font partie de votre foyer fiscal et majorent votre quotient familial pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Ils ouvrent droit à des quarts ou des demi-parts supplémentaires selon leur place dans la fratrie, leur état de santé (valide ou invalide), votre situation de famille (marié, divorcé, parent isolé, etc.) et leur mode de garde (exclusive ou partagée). Ces majorations permettent d’alléger sensiblement la note à régler au fisc. Par exemple, si vous êtes marié, votre quotient familial de base de 2 parts est majoré d’une demi-part si vous avez un enfant, d’une part entière si vous en avez deux, et d’une part de plus par enfant supplémentaire. Résultat, pour 50 000 € de revenus déclarés par votre couple, vos impôts s’élèveront à 2 047 € cette année si vous n’avez pas d’enfant, ils tomberont à 1 127 € si vous en avez un, vous ne devrez que 209 € si vous en avez deux, et vous ne serez pas imposable du tout si vous en avez trois ou plus.

Bon à savoir Vérifiez le cadre C « Personnes à charge » de votre déclaration de revenus 2024. Vos enfants mineurs à charge y sont inscrits. Corrigez ou complétez les informations indiquées au besoin (perte de la garde d’un enfant, naissance, enfant devenu majeur, etc.). Si vous vivez seul avec vos enfants mineurs à charge, cochez la case T située dans le cadre B « Parent isolé ». Le fisc vous accordera une majoration supplémentaire de quotient familial.

Frais de garde

Vous réduirez encore plus vos impôts 2025 si vous avez supporté des frais pour faire garder vos enfants en 2024. Ceux payés à une assistante maternelle ou à une crèche pour faire garder les plus jeunes (moins de 6 ans au 1er janvier 2024) hors de votre domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt plafonné à 1 750 € par enfant. Ceux payés à une garde à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt maximum compris entre 6 000 € et 10 000 € par foyer, quel que soit l’âge de vos rejetons. Pour en profiter, inscrivez vos dépenses de l’an dernier dans votre déclaration d’ensemble n° 2042, case 7DB (emploi à domicile) ou dans une déclaration complémentaire n° 2042 RICI (garde d’enfant hors du domicile), cases 7GA à 7GG. Si ces bonus dépassent vos impôts, le fisc vous remboursera l’excédent cet été. Attention, le crédit d’impôt pour emploi à domicile fait partie des avantages fiscaux soumis au plafonnement global des niches fiscales.

Bon à savoir Cochez la case « dépenses ouvrant droit à réductions ou crédits d’impôt » au début de votre déclaration en ligne pour accéder au formulaire n° 2042 RICI. Si vous déclarez sur papier et ne l’avez pas reçu, récupérez-le auprès de votre centre des finances publiques ou sur le site des impôts.

Frais de scolarité

Chaque enfant à charge inscrit au collège au 31 décembre 2024 ouvre droit à une réduction d’impôt pour frais de scolarité de 61 €. Elle grimpe à 153 € par enfant inscrit au lycée et à 183 € par enfant dans l’enseignement supérieur. Ces montants sont divisés par deux pour les mineurs en garde partagée (comptés à charge de leurs deux parents imposés séparément). Pour en profiter, indiquez votre nombre d’enfants scolarisés dans les cases 7EA à 7EG de la déclaration n° 2042 RICI. Si votre réduction excède vos impôts, le fisc ne vous remboursera pas la différence. Vous ne pouvez pas en bénéficier pour un enfant inscrit en apprentissage ou rémunéré dans le cadre de ses études (hors indemnités de stage obligatoire). En revanche, votre enfant peut avoir un job rémunéré en parallèle de ses études.

Pension alimentaire

Si vous n’êtes pas marié, vivez en concubinage, avez divorcé, rompu votre pacs ou êtes séparé, et si vos enfants mineurs sont comptés à la charge exclusive de leur autre parent (ils ne sont pas à votre charge ni en garde partagée), vous pouvez déduire de vos revenus imposables la pension alimentaire versée pour leur entretien et leur éducation en 2024. La pension décidée judiciairement est déductible sans limite, celle versée spontanément aussi si son montant est proportionné à leurs besoins et à vos moyens. Inscrivez son montant case 6GU de votre déclaration n° 2042. Sa déduction vous procurera une baisse d’impôt proportionnelle à votre taux marginal d’imposition, c’est-à-dire au taux le plus élevé du barème progressif auquel vous êtes soumis. Le parent bénéficiaire, lui, doit inscrire la pension déduite de votre côté cases 1AO à 1DO de sa propre déclaration, elle sera imposée entre ses mains comme une pension de retraite.

Bon à savoir Si vous aidez vos parents, beaux-parents ou d’autres ascendants dans le besoin, vous pouvez déduire la pension alimentaire que vous leur avez versée pour subvenir à leurs besoins essentiels. La prestation compensatoire allouée à votre ex-conjoint est également déductible si vous devez la verser sous forme de rente ou en capital sur une période supérieure à 12 mois. Vous devez aussi inscrire leur montant case 6GU de votre déclaration, et leurs bénéficiaires cases 1AO à 1DO de la leur. La prestation versée sur 12 mois, elle, ouvre droit à une réduction d’impôt, inscrivez-la cases 7WN à 7WP de la 2042 RICI. Dans ce cas, l’ex-époux créancier n’est pas imposable et il ne doit pas la déclarer.

Rattachement

Un enfant âgé de plus de 18 ans forme son propre foyer fiscal, sauf à demander son rattachement à votre foyer, solution possible jusqu’à 21 ans, voire 25 ans s’il est étudiant, y compris s’il ne vit plus chez vous. S’il est célibataire, vous avez droit à la même majoration de quotient que pour un enfant mineur. Par contre, s’il est marié, pacsé ou chargé de famille, son rattachement ne majorera pas votre quotient mais vous procurera un abattement imputable sur vos revenus de 2024, égal à 6 674 € par personne rattachée. Dans les deux cas, remplissez le cadre D « Rattachement d’enfants majeurs ou mariés » de votre déclaration n° 2042, et précisez son adresse s’il ne vit pas chez vous.

Autre solution, si votre enfant majeur (ou son couple) est dans le besoin et si vous lui êtes venu en aide financièrement l’an dernier, vous pouvez déduire cette aide de vos revenus de 2024, en tant que pension alimentaire, dans la limite d’un plafond fixé à 6 674 € (13 348 € s’il est marié, pacsé ou chargé de famille). Inscrivez son montant case 6EL ou 6EM de votre déclaration n° 2042. En principe, vous réduirez davantage vos impôts qu’en le rattachant si votre taux marginal d’imposition est élevé (30 % ou plus). Mieux vaut toutefois tenir compte des autres avantages fiscaux que son rattachement peut vous procurer avant de faire votre choix.

Bon à savoir Il n’est plus nécessaire de faire rédiger une demande écrite de rattachement à votre enfant majeur. Fin 2023, le Conseil d’État a jugé que le fait de remplir le cadre D de votre déclaration et la case de la réduction d'impôt pour frais de scolarité suffisent à prouver qu’il souhaite être rattaché à votre foyer.