Impôts 2022 Les 5 erreurs à éviter

Remplir sa déclaration de revenus est parfois un exercice périlleux. Cases à cocher, revenus à déclarer, charges à déduire… Que Choisir dresse la liste des principales erreurs à éviter pour ne pas payer un euro d’impôt de trop en fin d’année.

La complexité de la déclaration de revenus peut susciter l’inquiétude. Ai-je déclaré les bons montants, coché les bonnes cases, choisi les bonnes options ? Des erreurs sont toujours possibles, qui peuvent aboutir à vous faire payer plus d’impôts que ce que vous devez, ou vous exposer à un redressement fiscal. Revue de détail des 5 erreurs le plus souvent commises par les contribuables.

1. Oublier de cocher certaines cases

Si aucune de vos résidences (principale ou secondaire) n'est équipée d'un téléviseur, veillez à cocher la case ØRA page 1 de votre déclaration n° 2042. À défaut, vous serez redevable à tort de 138 € en fin d’année (88 € si vous résidez outre-mer), au titre de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance télé). Si vous vivez seul et élevez seul vos enfants à charge, n’oubliez pas non plus de cocher la case T figurant page 2, rubrique « Parent isolé », sinon vous serez surimposé car vous ne bénéficierez que d’une demi-part de quotient familial pour votre première personne à charge alors qu’elle vous donne droit à une part entière. Attention, la case T n’est pas précochée d’une année sur l’autre : vous devez la cocher chaque année, tant que vous êtes parent isolé.

Bon à savoir. Invalidité, veuvage, ancien combattant… Certaines situations ouvrent droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial. Pensez aussi à cocher la case L, P, F, W, S ou G si vous êtes concerné.

2. Se tromper de ligne de déclaration

Le taux de la réduction d’impôt pour don dépend du type d’association que vous aidez :

75 % si c’est une association d’aide aux personnes en difficulté ou victimes de violences conjugales ou une association cultuelle (à inscrire ligne 7UD ou 7UJ de la 2042) ;

66 % si c’est une autre association d’intérêt général (à inscrire ligne 7UF).

Reprenez vos reçus de dons pour savoir quelle ligne vous devez remplir et bénéficier de la bonne réduction d’impôt.

De même, la déduction des pensions alimentaires versées à vos proches dans le besoin est à géométrie variable :

non plafonnée pour celle versée à un parent ou pour l’entretien d’un enfant mineur non compté à votre charge (à inscrire ligne 6GU de la déclaration 2042) ;

plafonnée à 6 042 € pour celle versée à un enfant majeur (ligne 6EL ou 6EM) ;

majorée de 25 % pour celle versée en vertu d’une décision de justice antérieure à 2006 (ligne 6GI, 6GJ ou 6GP de la déclaration complémentaire n° 2042 C).

Là encore, il est impératif de remplir la bonne ligne pour bénéficier de la bonne déduction.

3. Ne pas contrôler les montants préremplis

Les principaux revenus que vous et votre conjoint ou partenaire de pacs avez perçus en 2021 ont été préremplis par le fisc dans votre déclaration : salaires, pensions de retraite, allocations de chômage, indemnités de maladie et revenus financiers. Il est impératif de contrôler les montants inscrits, en vous appuyant sur votre bulletin de salaire de décembre 2021, sur le dernier relevé de pension de votre caisse de retraite ou sur l’imprimé fiscal unique (IFU) reçu de votre banque. Vous pourrez ainsi les corriger s’ils sont inexacts. Ils intègrent peut-être à tort un abattement ou une exonération auquel vous avez droit, en tant qu’assistante maternelle, journaliste ou apprenti. Le fisc peut aussi se tromper parce que le montant transmis par votre employeur est erroné. Ou encore ne rien avoir inscrit dans votre déclaration parce que les informations dont il dispose ne sont pas fiables (problème de nom, de date de naissance…) ou lui sont parvenues trop tardivement.

Bon à savoir. L’abattement exonéré d’impôt auquel vous avez droit en tant qu’assistante maternelle ou journaliste doit malgré tout être inscrit dans votre déclaration n° 2042, cases 1GA à 1JA. À défaut, le taux de prélèvement à la source applicable à vos revenus à partir de septembre 2022 risque d’être trop élevé.

4. Ne pas déclarer correctement ses enfants

Vos enfants mineurs à charge sont mentionnés par le fisc dans votre déclaration. En revanche, les autres personnes que vous pouvez rattacher à votre foyer fiscal (enfants majeurs et personnes invalides recueillies sous votre toit, sous conditions) ne le sont pas. Vous devez les inscrire vous-même page 2 de votre déclaration n° 2042, y compris celles qui étaient déjà rattachées à votre foyer l’année dernière. Si vous avez divorcé ou rompu votre pacs en 2021, n’oubliez pas non plus de corriger les informations préremplies sur vos enfants mineurs :

ceux qui restent à votre charge exclusive sont à indiquer case F ou G ;

ceux qui sont en résidence alternée case H ou I.

Enfin, pensez à préciser le nombre d’enfants inscrits au collège, au lycée et dans l’enseignement supérieur dans une déclaration complémentaire n° 2042 RICI, afin de bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de scolarité.

5. Ne pas exercer les bonnes options

Vous pouvez renoncer à rattacher un enfant majeur à votre foyer et préférer déduire de vos revenus la pension alimentaire que vous lui avez versée en 2021. Ce choix peut être avantageux si vous êtes lourdement imposé (à 30 % ou plus), car la pension déduite peut vous procurer une économie d’impôt supérieure à celle résultant de la majoration de quotient obtenue en le rattachant. Faites vos comptes pour choisir la meilleure option.

Vous pouvez aussi renoncer à l’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % sur vos revenus de placements encaissés en 2021 et opter pour leur imposition d’après le barème progressif de l’impôt. Ce choix peut être avantageux si vous êtes faiblement imposé, si vous avez perçu des dividendes ou vendu certains titres. Là encore, faites vos comptes pour choisir la meilleure option… et n’oubliez pas de cocher la case 2OP, page 3 de votre déclaration n° 2042 si vous renoncez au PFU.

Bon à savoir. Si vous remplissez votre déclaration par Internet et oubliez de cocher la case 2OP alors que vous y avez intérêt, un message vous invite à corriger votre déclaration et à cocher cette case. Si la case 2OP est précochée (parce que vous l’aviez déjà cochée l’année dernière) et que cette option ne vous est plus favorable (parce que vos revenus ont augmenté en 2021), un message vous invite à la décocher.