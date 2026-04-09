La campagne de déclaration des revenus 2025 démarre ce jeudi 9 avril avec l’ouverture du service de télédéclaration. Elle s’achèvera jeudi 4 juin pour les contribuables de la zone 3. Le point sur la date limite de dépôt à respecter selon votre département.

L’essentiel Télédéclaration. Le service en ligne de la déclaration des revenus 2025 ouvre jeudi 9 avril 2026 sur le site officiel des impôts (impots.gouv.fr).

Le service en ligne de la déclaration des revenus 2025 ouvre jeudi 9 avril 2026 sur le site officiel des impôts (impots.gouv.fr). Délais de déclaration. Les contribuables doivent renvoyer leur déclaration, au plus tard le 21 mai, le 28 mai ou le 4 juin 2026 selon leur département de résidence.

Les contribuables doivent renvoyer leur déclaration, au plus tard le 21 mai, le 28 mai ou le 4 juin 2026 selon leur département de résidence. Déclaration papier. Les contribuables qui utilisent la déclaration au format papier doivent la renvoyer, au plus tard, le 19 mai 2026, quel que soit leur lieu de résidence.

Déclarer ses revenus est désormais une formalité pour les contribuables qui bénéficient de la déclaration préremplie, plus encore pour ceux qui sont éligibles au dispositif de la déclaration automatique (validée de manière tacite).

L’exercice reste en revanche périlleux pour les ménages qui encaissent des revenus inconnus du fisc (bénéfices professionnels, loyers, plus-values mobilières, etc.), qui supportent des charges importantes (pensions alimentaires, épargne retraite, etc.), qui bénéficient d’exonérations particulières ou qui peuvent choisir leur régime d’imposition. La multiplicité des imprimés et des cases à remplir peut engendrer des erreurs ayant un impact direct sur l’impôt à payer.

Pour éviter d’en commettre, contrôlez et complétez soigneusement votre déclaration de revenus 2025, et corrigez-la si nécessaire. Selon le mode déclaratif choisi et votre lieu de résidence, vous avez entre un et deux mois pour la remplir et la renvoyer à votre centre des finances publiques. Après, il sera trop tard, vous serez passible des pénalités applicables en cas de défaut ou retard de déclaration.

La déclaration par Internet

Le service de la télédéclaration en ligne sur le site officiel impots.gouv.fr ouvre jeudi 9 avril 2026. Si votre logement est équipé d’Internet, vous devez obligatoirement l’utiliser pour déclarer vos revenus de 2025, en vous connectant à votre espace particulier au moyen de vos identifiants fiscaux (numéro fiscal, mot de passe et, le cas échéant, code de sécurité reçu par e-mail).

Vous pouvez remplir votre déclaration en une ou plusieurs fois jusqu’à la date limite de dépôt prévue pour votre département de résidence (voir le tableau ci-dessous). Vous pourrez aussi la corriger autant que nécessaire jusqu’à cette échéance, le fisc retiendra uniquement votre dernière déclaration validée.

Dates limites de dépôt des déclarations en ligne

Zone 1 : départements 01 à 19 et non-résidents 21 mai 2026 Zone 2 : départements 20 à 54 28 mai 2026 Zone 3 : départements 55 à 976 4 juin 2026

Bon à savoir Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez obtenir de l’aide en appelant le 0 809 401 401 (appel non surtaxé). Un agent des finances publiques répondra à vos questions sur votre déclaration et vous aidera à la remplir en ligne.

La déclaration au format papier

Si vous n’avez pas encore opté pour le « 100 % en ligne » et n’avez pas déclaré vos revenus par Internet l’année dernière, vous allez recevoir une déclaration de revenus 2025 préremplie au format papier par courrier à votre domicile courant avril. Contrôlez les informations préremplies, corrigez celles qui sont erronées et ajoutez les informations manquantes, puis renvoyez l’imprimé signé à votre centre des finances publiques par la Poste, au plus tard le mardi 19 mai 2026. Cette date limite s’applique quel que soit votre département de résidence, y compris si vous vivez à l’étranger.

Attention, vous pouvez utiliser la déclaration au format papier uniquement si votre logement n’est pas équipé d’Internet ou, par tolérance, si vous êtes dans l’incapacité d’utiliser le service de télédéclaration (vous êtes âgé, dépendant, handicapé, etc.). Hors de ces cas, n’utilisez pas le formulaire reçu, déclarez par Internet, faute de quoi le fisc pourra vous infliger une amende forfaitaire de 15 € par document non déposé dans les formes.

Bon à savoir Si vous remplissez votre première déclaration de revenus personnelle cette année, le fisc ne vous connaît pas. Procurez-vous une déclaration papier vierge sur le site des impôts ou auprès de votre centre des finances publiques, remplissez-la intégralement et renvoyez-la signée d’ici le 19 mai 2026. Par exception, si vous avez reçu un courrier du fisc en début d’année avec vos identifiants fiscaux, vous pouvez remplir votre déclaration de revenus 2025 en ligne, dans les mêmes délais que les télédéclarants.