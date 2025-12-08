Tous vos revenus ne sont pas imposables : certains bénéficient d’une exonération partielle ou totale d’impôt. Répertorier ceux que vous avez perçus en 2025 vous évitera d’alourdir inutilement vos impôts en 2026.

À la date où nous rédigeons cet article, il est impossible de savoir si vos impôts augmenteront en 2026. Les débats autour du projet de loi de finances sont au point mort, et le vote d’un texte final le 31 décembre 2025 au plus tard est plus que compromis. Seule certitude, loi de finances ou pas, certains revenus encaissés par les membres de votre foyer cette année ne supporteront pas l’impôt l’an prochain, ou ils ne le supporteront que partiellement. Mieux vaut les connaître pour remplir votre prochaine déclaration de revenus sans vous tromper et en contrôlant les montants préremplis par le fisc.

Salaires exonérés

Si vous avez effectué des heures complémentaires, supplémentaires ou si vous avez « monétisé » des jours de RTT cette année, les salaires correspondants seront exonérés dans la limite de 7 500 €. Si votre entreprise vous a versé une prime de partage de la valeur, qu’elle compte moins de 50 salariés et que votre rémunération est inférieure à 3 fois le Smic, elle est exonérée dans la limite de 3 000 € (le double sous conditions). Les pourboires reçus des clients ou reversés par votre employeur sont aussi exonérés sans limite si vous gagnez moins de 1,6 fois le Smic.

Apprentis Le salaire des titulaires d’un contrat d’apprentissage est exonéré d’impôt dans la limite du Smic annuel brut, soit 21 622 € pour 2025. Seul le surplus est imposable et devra être déclaré. Peu importe que l’apprenti soit imposé en son nom ou rattaché au foyer de ses parents. Cette limite ne doit pas être proratisée en cas de début ou de fin d’apprentissage en cours d’année. Attention, l’exonération ne s’applique pas aux rémunérations perçues dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (contrat de qualification, d’orientation et d’adaptation) ou d’un contrat unique d’insertion.

Étudiants Les indemnités perçues en 2025 par les étudiants effectuant un stage en entreprise bénéficient de la même exonération que les apprentis. Par ailleurs, les salaires perçus par les étudiants âgés de moins de 26 ans le 1er janvier 2025 (ou ayant eu 26 ans ce jour-là), en rémunération d’une activité exercée parallèlement à leurs études, sont exonérés dans la limite de 3 fois le Smic mensuel brut, soit 5 405 € pour 2025. Cette seconde exonération est optionnelle : l’étudiant (ou ses parents en cas de rattachement) devra supprimer les salaires préremplis dans sa déclaration de revenus 2025 (ou dans la déclaration parentale) pour en bénéficier.

Épargne salariale La participation aux bénéfices reçue de votre entreprise en 2025 est intégralement exonérée si vous l’avez placée dans le plan d’épargne salariale (PEE, Perco, Pereco) qu’elle propose. Votre intéressement aussi, dans la limite de 75 % du plafond de la Sécurité sociale (35 325 €).

Indemnités de rupture Si vous avez été licencié ou si vous avez pris votre retraite en 2025, vos indemnités de rupture de contrat de travail sont exonérées en totalité ou partiellement selon leur montant. Si vous avez quitté votre entreprise dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, elles sont exonérées en totalité.

Cadeaux, bons d’achat Les cadeaux, chèques-cadeaux et bons d’achat offerts par votre entreprise ou le comité social et économique (CSE) à l’occasion d’un événement particulier (naissance, mariage, etc.) sont exonérés si leur valeur ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par événement, soit 196 € en 2025. Cette limite est applicable par salarié et par enfant pour Noël.

Bon à savoir La rémunération de vos heures complémentaires ou supplémentaires sera préremplie dans votre déclaration de revenus 2025, bien qu’elle soit exonérée à hauteur de 7 500 €. Le fisc en tiendra compte uniquement pour calculer le revenu fiscal de référence de votre foyer.

Pensions et rentes exonérées

Si vos revenus sont très modestes et si votre retraite de 2025 n’a pas dépassé 4 023,51 €, elle ne sera pas imposée en 2026. Vous serez aussi exonéré si vous percevez l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), une pension militaire ou de guerre (retraite du combattant, traitements attachés à la Légion d’honneur, à la Médaille militaire, etc.), ou encore la retraite mutualiste des anciens combattants majorée par l’État.

Invalidité Certaines pensions d’invalidité sont exonérées d’impôt en totalité. C’est notamment le cas des pensions de faible montant servies aux invalides très modestes, de l’allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires, de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), des indemnités versées aux victimes de l’amiante et à leurs ayants droit, et des prestations et rentes servies en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Les indemnités journalières d’arrêt de travail perçues en 2025 sont aussi exonérées en totalité en cas de longue maladie et pour moitié en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Créance alimentaire L’aide reçue d’un parent ou d’un enfant en 2025, sous forme de pension alimentaire versée en nature ou en espèces, sera imposable en 2026 à hauteur du montant qu’il déduira de ses revenus. Vous devrez la déclarer et elle sera taxée comme une pension de retraite. La fraction excédentaire (à ne pas déclarer) échappera à l’impôt, de même que l’aide reçue d’une personne sans obligation alimentaire vis-à-vis de vous (cousin, oncle, etc.).

Revenus patrimoniaux exonérés

Les intérêts générés par vos livrets d’épargne réglementée en 2025 (livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d’épargne populaire et livret Jeune) sont totalement exonérés d’impôt. Les intérêts produits par votre compte épargne logement (CEL) ouvert avant 2018 ou par votre plan d’épargne logement (PEL) ouvert entre 2013 et 2017 également, de même que les gains issus de votre plan d’épargne en actions (PEA) ouvert depuis plus de 5 ans.

Assurance vie Si vous avez effectué un retrait en 2025 sur une assurance vie ouverte depuis au moins 8 ans, les gains récupérés sont exonérés d’impôt à hauteur de 4 600 € (9 200 € si vous êtes marié ou pacsé). Et sans limite s’ils sont attachés à des versements faits avant le 10 octobre 2019 sur un contrat ouvert avant 1983 ou à des versements faits avant 1998 sur un contrat ouvert entre 1983 et 1997. Par ailleurs, si vous avez clôturé votre assurance vie suite à un licenciement, une invalidité, une liquidation judiciaire ou une mise à la retraite anticipée, l’exonération est totale, quelle que soit son ancienneté. Si l’assureur a prélevé la flat tax sur ces gains exonérés au moment de leur encaissement, le fisc vous la remboursera l’été prochain sous forme de crédit d’impôt imputable sur vos impôts de 2026.

Comparateur Assurance vie Voir le comparatif

Plan d’épargne retraite En cas de clôture de votre plan d’épargne retraite (PER) en 2025, seuls vos gains sont imposables si vous n’avez pas déduit vos versements de vos revenus imposables. Le capital ou la rente récupérés est en revanche taxé à plein si vous avez défiscalisé vos versements en phase d’épargne.

Location meublée Si vous avez loué en meublé (ou sous-loué) une partie de votre habitation principale en 2025, vos loyers sont exonérés d’impôt en 2026 s’ils ne dépassent pas certains plafonds. En cas de location à usage de résidence principale du locataire, le loyer annuel hors charges ne doit pas être supérieur à 213 €/m2 si vous résidez en Île-de-France ou à 157 €/m2 si vous résidez dans une autre région. En cas de location de chambres d’hôtes, vos recettes annuelles ne doivent pas dépasser 760 € (prestations incluses). Au-delà de ces montants, vous serez imposé au premier euro dans la catégorie des bénéfices commerciaux (BIC).