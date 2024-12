Bonus écologique

Pour qui ? Les ménages gagnant moins de 3 300 € nets par mois.

Combien ? Jusqu’à 4 000 €, voire 7 000 €.

Afin d’inciter les Français à acquérir des voitures électriques neuves, des aides publiques ont été mises en place selon les revenus. Elles sont fléchées vers les ménages les plus modestes et accordées principalement pour l’achat de voitures fabriquées en Europe, grâce au score environnemental (lire l’encadré). Les autres critères d’éligibilité, revus en 2023, demeurent identiques à ceux en vigueur jusqu’alors. Le véhicule doit coûter moins de 47 000 €, peser moins de 2,4 tonnes et carburer à l’électricité et/ou à l’hydrogène sans rejet de CO 2 à l’échappement. Il y a plusieurs autres conditions à respecter : acheter ou louer l’auto pour une durée minimale de deux ans ; l’immatriculer en France ; et ne pas la vendre dans les 6 mois suivant l’acquisition ou avant d’avoir parcouru 6 000 km (ou dans les 24 mois, pour une location).

La subvention gouvernementale, qui plafonne toujours à 27 % du prix de vente, a été abaissée de 5 000 à 4 000 € au maximum pour les personnes physiques au revenu fiscal de référence (RFR) par part supérieur à 15 400 € par an, soit les déciles 6 à 10. Il