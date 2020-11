© Adobe Stock Bonus écologique et prime à la conversion Le coup de pouce est prolongé

Le bonus écologique et la prime à la conversion sont reconduits pour les six premiers mois de 2021. Le malus écologique renforcé sera, quant à lui, appliqué comme prévu.

En soutien à la filière automobile et à l'issue du comité stratégique qui s'est tenu le 6 novembre dernier, le gouvernement a annoncé la prolongation des barèmes actuels du bonus écologique et de la prime à la conversion jusqu'au 30 juin 2021. Ainsi, le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique serait maintenu à 7 000 € (il devait baisser à 6 000 € en janvier 2021) si le prix d’achat est inférieur à 45 000 €. Il passe ensuite à 3 000 € pour un prix d’achat compris entre 45 000 et 60 000 € et n’existe plus ensuite.

Même bonne nouvelle pour le bonus accordé aux véhicules hybrides rechargeables. Il reste à 2 000 € (il devait descendre à 1 000 €) pour les modèles disposant d’une autonomie en mode 100 % électrique supérieure à 50 km selon le cycle WLTP et dont le prix d’achat est inférieur à 50 000 €.

De son côté, la prime à la conversion sera aussi prorogée jusqu’au 30 juin 2021. Les diesel, qui devaient être exclus du processus en janvier, continueront de bénéficier de l’aide pendant 6 mois.

Quant au malus écologique, il sera comme prévu modifié au 1er janvier 2021 et les véhicules émettant dès 133 g de CO 2 /km (contre 138 g/km en 2020) écoperont d’un malus de 50 €.

Montant du malus écologique à partir de janvier 2021

Taux d’émissions de CO 2 Malus 2021 ≤ à 132 g/km 0 € 133 g/km 50 € 134 g/km 75 € 135 g/km 100 € 136 g/km 125 € 137 g/km 150 € 138 g/km 170 € 139 g/km 190 € 140 g/km 210 € 141 g/km 230 € 142 g/km 240 € 143 g/km 260 € 144 g/km 280 € 145 g/km 310 € 146 g/km 330 € 147 g/km 360 € 148 g/km 400 € 149 g/km 450 € 150 g/km 540 € 151 g/km 650 € 152 g/km 740 € 153 g/km 818 € 154 g/km 898 € 155 g/km 983 € 156 g/km 1 074 € 157 g/km 1 172 € 158 g/km 1 276 € 159 g/km 1 386 € 160 g/km 1 504 € 161 g/km 1 629 € 162 g/km 1 761 € 163 g/km 1 901 € 164 g/km 2 049 € 165 g/km 2 205 € 166 g/km 2 370 € 167 g/km 2 544 € 168 g/km 2 726 € 169 g/km 2 918 € 170 g/km 3 119 € 171 g/km 3 331 € 172 g/km 3 552 € 173 g/km 3 784 € 174 g/km 4 026 € 175 g/km 4 279 € 176 g/km 4 543 € 177 g/km 4 818 € 178 g/km 5 105 € 179 g/km 5 404 € 180 g/km 5 715 € 181 g/km 6 039 € 182 g/km 6 375 € 183 g/km 6 724 € 184 g/km 7 086 € 185 g/km 7 462 € 186 g/km 7 851 € 187 g/km 8 254 € 188 g/km 8 671 € 189 g/km 9 103 € 190 g/km 9 550 € 191 g/km 10 011 € 192 g/km 10 488 € 193 g/km 10 980 € 194 g/km 11 488 € 195 g/km 12 012 € 196 g/km 12 552 € 197 g/km 13 109 € 198 g/km 13 682 € 199 g/km 14 723 € 200 g/km 14 881 € 201 g/km 15 506 € 202 g/km 16 149 € 203 g/km 16 810 € 204 g/km 17 490 € 205 g/km 18 188 € 206 g/km 18 905 € 207 g/km 19 641 € 208 g/km 20 396 € 209 g/km 21 171 € 210 g/km 21 966 € 211 g/km 22 781 € 212 g/km 23 616 € 213 g/km 24 472 € 214 g/km 25 349 € 215 g/km 26 247 € 216 g/km 27 166 € 217 g/km 28 107 € 218 g/km 29 070 € 219 g/km et plus 30 000 €