© Adobe stock Malus écologique 2022 Malus au poids et nouvelle grille

Comme chaque année, la grille du malus écologique se durcit. Et une nouveauté fait son apparition pour 2022 : le malus au poids.

Si le malus écologique 2021 ne concernait que les véhicules émettant plus de 133 g de CO 2 /km, à partir de janvier 2022 ce seuil critique est abaissé à 128 g. À ce niveau, la taxe sera de 50 €. La dernière tranche du barème s'élèvera à 40 000 € pour les véhicules affichant un taux d’émission de CO 2 supérieur à 223 g de CO 2 /km (au lieu de 30 000 € en 2021 pour plus de 218 g de CO 2 /km). À noter que le prix du malus ne pourra pas excéder plus de 50 % du prix total du véhicule.

Attention, pour savoir quel montant vous aurez à payer, ce n’est pas le bon de commande qui fait foi mais la date de demande de première immatriculation. Si vous avez signé le bon de commande en septembre 2021 et que la livraison n’est prévue qu’en 2022, c’est donc le nouveau barème qui sera appliqué (voir encadré).

Véhicules taxés au poids

Par ailleurs, un nouveau malus au poids sera mis en place à partir du 1er janvier 2022. Il concernera les véhicules neufs pesant plus de 1,8 tonne (1 800 kg). Son tarif unitaire sera de 10 € par kilogramme. Toutefois, une famille nombreuse (au moins 3 enfants à charge), y compris une famille d'accueil, peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une minoration de ce malus. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables seront exonérés de cette taxe.

Montant du malus écologique à partir de janvier 2022