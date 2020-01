© Elcovalana/Stock.adobe.com Bonus-malus écologique Le barème 2020

Les derniers changements apportés à la grille des malus écologiques pour 2020 ne simplifient pas les choses et les automobilistes seront encore plus pénalisés qu’auparavant, y compris ceux qui souhaitent passer à l’électrique.

Comme nous l’annoncions en fin d’année, l’addition sera plus salée pour les acheteurs d’une voiture neuve en 2020. Ce nouveau barème vient s’ajouter à l’instauration d’une double tarification : l’une de janvier à fin février (au lieu de fin mai initialement prévu) et l’autre de mars (au lieu de juin) à décembre 2020. Depuis, d’autres changements sont aussi intervenus, comme l’augmentation du plafond du malus qui passe de 12 500 à 20 000 €, et le remaniement des tarifs des émissions supérieures à 173 g de CO 2 /km sur la période de janvier et février 2020. Enfin, à partir de mars, le malus maximum sera appliqué pour les véhicules émettant plus de 213 g de CO 2 /km, au lieu de 200 g/km auparavant.

Moins d’aide pour l’électrique

Le bonus exclusivement réservé aux voitures électriques subit lui aussi un coup de rabot et les modèles les plus chers ne seront plus éligibles. Le montant de la prime dépend en effet désormais du prix d’achat. En-dessous de 40 000 €, il reste toujours à 6 000 €, plafonné à 27 % du prix d’achat. Pour un modèle dont le prix d’achat est compris entre 40 000 € et 60 000 €, le bonus maxi s’établit à 3 000 €, soit la moitié de ce qu’il était auparavant. Il est totalement supprimé pour les voitures électriques de plus de 60 000 €.