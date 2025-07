ACTUALITÉ

Changement de formule pour un dispositif plus généreux

Depuis le 1er juillet 2025 et jusqu’à la fin de l’année, le bonus écologique alloué pour l’achat d’une voiture électrique est remplacé par des certificats d’économie d’énergie (CEE). Ce n’est désormais plus l’État qui met la main à la poche mais les fournisseurs d’énergie. Bon point, les montants alloués seront plus élevés.