par Yves Martin
Bonus écologiqueMaintien et augmentation pour 2026
Placé sous le giron des certificats d’économies d’énergie (CEE), le bonus écologique alloué pour l’achat d’une voiture électrique est maintenu pour 2026. Mieux, il croît pour les ménages les moins aisés.
À la surprise générale, le gouvernement a annoncé qu’il maintiendrait en 2026 le bonus écologique, financé depuis juillet par le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Deuxième bonne nouvelle, le montant maximum alloué augmente de 1 500 € pour atteindre 5 700 € et le surbonus, proposé lorsque la batterie est européenne, augmente lui aussi.
Un montant en hausse
Après de fortes baisses ces dernières années, et surtout la suppression d’autres aides comme la prime à la casse, le bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique avait été revalorisé le 1er juillet, de 200 € à 1 200 € selon les tranches de revenus, pour atteindre un montant maximum de 4 200 € pour les ménages les moins riches. À partir de janvier 2026, ils pourront toucher jusqu’à 5 700 €, 4 700 € pour les ménages modestes non précaires et 3 500 € pour les autres ménages.
Le surbonus pour les véhicules électriques dont la batterie est fabriquée en Europe progresse lui aussi et sera compris entre 1 200 € et 2 000 €. À noter que le montant de la prime associée n’est pas fixé par l’État car il dépend des cours des certificats d’économies d’énergie et des négociations contractuelles entre les différents constructeurs et les obligés (les entreprises signataires de la charte CEE, globalement des fournisseurs d’énergie). Ces montants maximaux sont indicatifs et donc susceptibles d’évoluer dans les prochains mois en fonction du cours des CEE.
Uniquement pour les électriques fabriquées en Europe
L’attribution de l’aide doit concerner un véhicule de la catégorie « véhicule léger neuf M1 » et vaut pour l’achat, la location ou le rétrofit électrique. Enfin, le coût d’acquisition doit être inférieur ou égal à 47 000 € TTC hors options (incluant, le cas échéant, le coût d’acquisition ou de location de la batterie) pour une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg.
Pour Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, « pérenniser le soutien aux véhicules électriques, c’est assumer une écologie populaire et concrète : une écologie qui baisse les factures, qui simplifie la vie ». C’est donc chose faite pour 2026 et ceux qui souhaitent acheter une voiture électrique. Mais il faut prendre en compte certains critères et notamment le score environnemental de la voiture dont la liste des modèles concernés est régulièrement mise à jour sur le site de l’Agence de la transition écologique (Ademe) (1). Ainsi, voiture et batterie doivent toutes deux avoir été fabriquées en Europe pour escompter bénéficier de cette aide à l’achat.
Le marché de l’électrique en France
Selon la filière automobile (PFA), dans un marché automobile en France en baisse de 5,4 % sur les 10 premiers mois de 2025, les voitures électriques tirent largement leur épingle du jeu. Leurs ventes ont en effet représenté 18,9 % des immatriculations totales des voitures neuves : c’est quasiment 2 points de plus que sur la même période de 2024. Le modèle qui tire ce segment vers le haut du panier est la nouvelle Renault R5 qui se place, avec 26 285 immatriculations, 12e parmi les 100 modèles les plus vendus sur notre territoire. La française, fabriquée ‒ batterie incluse ‒ dans l’usine Renault de Douai (Nord), devance la Tesla Model Y (15e des ventes à 17 326 unités) et la citadine de Citroën, la ë-C3 qui arrive en 21e position avec 12 863 ventes.
