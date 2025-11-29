À la surprise générale, le gouvernement a annoncé qu’il maintiendrait en 2026 le bonus écologique, financé depuis juillet par le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Deuxième bonne nouvelle, le montant maximum alloué augmente de 1 500 € pour atteindre 5 700 € et le surbonus, proposé lorsque la batterie est européenne, augmente lui aussi.

Un montant en hausse

Après de fortes baisses ces dernières années, et surtout la suppression d’autres aides comme la prime à la casse, le bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique avait été revalorisé le 1er juillet, de 200 € à 1 200 € selon les tranches de revenus, pour atteindre un montant maximum de 4 200 € pour les ménages les moins riches. À partir de janvier 2026, ils pourront toucher jusqu’à 5 700 €, 4 700 € pour les ménages modestes non précaires et 3 500 € pour les autres ménages.

Le surbonus pour les véhicules électriques dont la batterie est fabriquée en Europe progresse lui aussi et sera compris entre 1 200 € et 2 000 €. À noter que le montant de la prime associée n’est pas fixé par l’État car il dépend des cours des certificats d’économies d’énergie et des négociations contractuelles entre les différents constructeurs et les obligés (les entreprises signataires de la charte CEE, globalement des fournisseurs d’énergie). Ces montants maximaux sont indicatifs et donc susceptibles d’évoluer dans les prochains mois en fonction du cours des CEE.

Uniquement pour les électriques fabriquées en Europe

L’attribution de l’aide doit concerner un véhicule de la catégorie « véhicule léger neuf M1 » et vaut pour l’achat, la location ou le rétrofit électrique. Enfin, le coût d’acquisition doit être inférieur ou égal à 47 000 € TTC hors options (incluant, le cas échéant, le coût d’acquisition ou de location de la batterie) pour une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg.

Pour Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, « pérenniser le soutien aux véhicules électriques, c’est assumer une écologie populaire et concrète : une écologie qui baisse les factures, qui simplifie la vie ». C’est donc chose faite pour 2026 et ceux qui souhaitent acheter une voiture électrique. Mais il faut prendre en compte certains critères et notamment le score environnemental de la voiture dont la liste des modèles concernés est régulièrement mise à jour sur le site de l’Agence de la transition écologique (Ademe) (1). Ainsi, voiture et batterie doivent toutes deux avoir été fabriquées en Europe pour escompter bénéficier de cette aide à l’achat.