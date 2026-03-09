Voitures électriques

Les primes « coup de pouce », qui remplacent les bonus à l’achat, ont vu leurs montants augmenter dans le groupe Volkswagen tandis que chez Renault, les Megane et Scenic ont tous désormais droit au sur-bonus. Tout le détail des aides, marque par marque.

L’essentiel Depuis juillet 2025, l'État a remplacé le bonus écologique par des certificats d'économies d'énergie (CEE). Ce ne sont plus les finances publiques mais les fournisseurs d'énergie qui financent les primes « coup de pouce », dont le montant varie selon les revenus du foyer.

Bien que la concurrence multiplie les efforts, c'est Citroën qui propose actuellement la voiture électrique neuve la moins chère (l'ë-C3 à 16 390 €, aide déduite).

​​​​Depuis que les bonus à l’achat des véhicules neufs ont cessé au 1er juillet 2025, remplacés par des certificats d’économies d’énergie (CEE), l’État a fait le choix de continuer à offrir des gratifications, mais pas sur son propre budget. Ce sont désormais les fournisseurs d’énergie des constructeurs (EDF, Engie…) qui délivrent des primes à l’achat aux marques avec lesquelles ils sont en accord. Qu’importe pour le client final : en règle générale, le concessionnaire continue d’avancer la prime, tout est transparent.

Le schéma s’est toutefois largement complexifié par rapport au précédent bonus, puisque les montants accordés diffèrent en fonction des revenus de l’intéressé. L’État a créé trois paliers : « précaire », « modeste » et « autre ». Les ménages précaires sont logiquement plus aidés que les ménages considérés comme aisés. Tout le détail de ces calculs et classifications est à retrouver sur Internet, car l’appréciation entre « modeste » ou « précaire » dépend non seulement des revenus, mais aussi du nombre de personnes à charge constituant le foyer.

Les montants des « coups de pouce » varient en fonction des constructeurs. Ainsi la marque la plus généreuse de France en la matière est Renault, à 20 € près. Rappelons que pour obtenir cette aide, le véhicule doit atteindre un score environnemental minimal soit, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), peser moins de 2,4 tonnes, être 100 % électrique et être vendu moins de 47 000 € (1).

Un sur-bonus si la batterie est européenne

Outre les « coups de pouce », l’État a instauré une gratification supplémentaire dans le cas où la batterie du véhicule électrique est fabriquée en Europe. Cette prime additionnelle varie de 1 200 € à 2 100 €, là encore en fonction des constructeurs. Si peu de véhicules pouvaient prétendre à ce sur-bonus jusqu’au 3 mars dernier, Renault a frappé un grand coup : toutes les Megane et Scenic e-Tech fonctionnent désormais avec des batteries fabriquées en Europe et bénéficient donc du sur-bonus. La Renault 5 e-Tech voit, pour sa part, seule sa version « autonomie confort » de 150 ch être équipée d’une batterie made in France. Seule cette dernière peut donc bénéficier de la prime maximale, à l’instar de l’Alpine A290, qui prétend elle aussi à la fois au « coup de pouce » et au sur-bonus.

Quelques jours avant Renault, le groupe Volkswagen France avait décidé de revoir les montants des aides à la hausse sur toutes ses marques. Il s’agit de quelques centaines d’euros supplémentaires seulement, mais ils permettent au groupe de proposer des prix peu ou prou identiques à ceux de ses concurrents. Pour autant, ni le groupe Renault ni le groupe Volkswagen ne proposent la voiture électrique la moins chère du marché (en partant du principe que l’on a affaire à un ménage aisé, donc avec le « coup de pouce » le moins élevé).

Grâce à la ristourne de 3 600 € qui s’adresse à tout le monde, c’est Citroën qui propose la voiture électrique neuve la plus accessible de France : une ë-C3, à 16 390 €, aide déduite. Le match se joue à quelques euros. Bien que non écoscorée et donc non éligible aux « coups de pouce » en raison de sa fabrication en Chine, la Dacia Spring est affichée à 16 520 €, car elle peut tout de même prétendre à un petit bonus de 380 € appelé « prime CertiNergy ».

Tandis que le débat sur la préférence européenne dans l’automobile fait rage à Bruxelles, de plus en plus de marques s’engouffrent dans la brèche du sur-bonus pour parvenir à afficher des prix attractifs. L’affaire n’est toutefois pas simple, car il s’agit de se fournir en batteries auprès de l’une des rares usines de production en Europe.

Peugeot propose, par exemple, un duo e-3008-5008 à grande autonomie qui peut bénéficier du sur-bonus grâce à une batterie européenne. Les délais de livraison sont hélas de six mois au minimum, la fourniture de batteries se faisant au compte-goutte.

Même Tesla avoue espérer proposer prochainement un Model Y doté d’un accumulateur européen. La marque indique y travailler sérieusement en Allemagne, puisqu’elle entend y produire des cellules de batteries dès 2027, ce qui rendrait le modèle Y 100 % européen, ou presque.

Montants des primes à l'achat de véhicules électriques (mars 2026)

Montant minimal Montants maximaux Sur-bonus Alpine 4 830 € 6 030 € à 7 650 € Oui

Sur A290

Inclus dans les montants BMW 3 380 € 4 465 € Non Ford 4 400 € 5 500 € à 6 100 € Oui

Inclus dans les montants Hyundai 3 500 € 4 700 € à 5 700 € Sur le Kona uniquement

2 000 € Kia 3 500 € 4 700 € à 5 600 € Sur l’EV4 uniquement

De 1 200 € à 2 100 € Mercedes-Benz 3 100 € 4 200 € Non Mitsubishi 4 800 € 6 000 € à 7 736 € Oui

Sur Eclipse EV

Inclus dans les montants Nissan 3 579 € 4 772 € à 5 302 € Non Renault 3 620 € 4 830 € à 5 740 € Oui

De 1 210 € à 1 910 € Tesla 3 600 € 5 700 € Non Volvo 3 600 € 4 800 € à 5 800 € Non Volkswagen (groupe)

Audi, Skoda, Seat, Volkswagen 3 450 € 4 600 € à 5 170 € Oui

De 1 150 € à 1 720 € Stellantis (groupe)

Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Abarth, Jeep, Opel, Peugeot, DS 3 600 € 4 800 € à 5 700 € Oui

Sur e3008-5008

De 1 200 € à 1 900 €