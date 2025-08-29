Avec 1 véhicule sur 2 vendus en France, le segment des SUV, incluant celui, plus marginal, des 4x4, est l’un des plus porteurs pour les constructeurs automobiles. Les propositions sont désormais très variées et vont du véhicule destiné à la famille, avec une bonne habitabilité et un volume de chargement appréciable, au véritable tout-terrain à 4 roues motrices fait pour sortir des sentiers battus.

Les Peugeot 3008, Citroën C3 Aircross et Renault Captur.

Qu’est-ce qu’un SUV ?

L’acronyme SUV, pour sport utility vehicle (littéralement « véhicule utilitaire de sport »), caractérise des modèles dotés d’une carrosserie bicorps et sont situés entre le monospace et le tout-terrain. En fait, ce sont les monospaces des temps modernes et leur position de conduite surélevée, leur habitabilité et leur design sont les principales raisons de leur succès. Depuis une dizaine d’années, le segment des SUV est devenu l’un des plus importants du marché français avec, sur les quatre premiers mois de 2025, 50 % de part de marché, soit un modèle sur deux ! L’engouement est tel que désormais, tous les constructeurs en proposent au moins un modèle dans leur catalogue. Le choix s’est ainsi largement étoffé avec, aujourd’hui, plus d’une centaine de modèles disponibles.

Au sein même de la catégorie des SUV, on peut désormais trouver des coupés comme le BMW X4, le Renault Arkana ou le Land Rover Range Rover Evoque, et même des cabriolets comme le Volkswagen T-Roc Cabriolet ou la Mini Cooper Cabrio. Un SUV peut aussi devenir un crossover (que l’on peut traduire par « mélange ») lorsque sa ligne se rapproche un peu plus de celle d’une berline. C’est par exemple le cas de l’Audi Q2, du Kia Stonic ou du Suzuki Vitara.

Le marché du SUV en France

Depuis 2013, le marché des SUV en France ne cesse de croître pour arriver, en 2025, à représenter la moitié des types de carrosseries vendues en France.

Année Parts de marché (%) 2025 (4 premiers mois 2025) 50 2024 49 2023 47 2022 45 2021 43 2020 39 2019 38 2018 36 2017 32 2016 28 2015 26 2014 23 2013 19

Source Comité des constructeurs français automobiles (CCFA)

Quels sont les SUV les plus vendus en France ?

En 2025, parmi les 100 modèles les plus vendus en France, on trouve 59 SUV (source CCFA). La grande majorité sont des SUV urbains ou compacts de marques françaises. Ainsi, sur les 10 premiers SUV vendus, et si on considère comme quasi françaises les marques Dacia et Nissan qui sont dans le giron de Renault et utilisent des plateformes communes, seuls deux marques étrangères intègrent le palmarès : Volkswagen et Toyota.

Les 10 SUV les plus vendus en France (4 premiers mois 2025)

Parmi les 100 voitures les plus vendues en France, on trouve 59 SUV et les marques françaises sont parmi les plus représentées dans le top 10.

Position (X/100) Marque Nom Type de SUV Nombre % 4 Peugeot 2008 II urbain 15 952 3,9 6 Peugeot 3008 III compact 12 082 2,9 7 Renault Captur II urbain 11 208 2,7 8 Dacia Duster 3 urbain 11 103 2,7 9 Toyota Yaris Cross urbain 9 886 2,4 12 Renault Symbios compact 7 926 1,9 17 Renault Austral compact 5 248 1,3 19 Tesla Model Y familial 4 696 1,1 20 Peugeot 5008 III familial 4 565 1,1 21 Renault Scenic V compact 4 396 1,1

4x4 ou SUV ?

Les SUV se différencient des véritables véhicules tout-terrain à 4 roues motrices (4x4) par leur design plus urbain et leur conception similaire à celle d’une berline classique. D’ailleurs, la plupart des modèles proposés actuellement sont dérivés d’une berline. Par exemple, le Renault Captur utilise la même base que la citadine Clio. Et, même s’il existe des SUV 4x4, leurs capacités de franchissement restent très limitées. Les SUV ne sont en effet pas vraiment destinés à sortir des sentiers battus faute de garde au sol et d’une mécanique réellement conçue pour le franchissement.

Le Renault Captur de deuxième génération restylé en 2024.

À l’inverse, les véritables tout-terrain, obligatoirement à 4 roues motrices, comme les Jeep Wrangler, Land Rover Defender ou Mercedes Classe G, sont capables de s’affranchir de presque tous les obstacles dans toutes les situations.

Jeep Wrangler

Quelles sont les différentes tailles de SUV ?

L’engouement est tel que, au sein même du segment des SUV, sont apparues différentes catégories classées selon leur longueur. Ainsi, comme pour les berlines, il existe des SUV urbains (ou petits), compacts, familiaux et grands.

Les SUV urbains ou petits SUV

Ce sont les plus répandus sur le marché français. Leur longueur maximale avoisine les 4,20 m.

Volkswagen T-Cross

Exemples de SUV urbains

Longueur (mm) Largeur (mm) Citroën C3 Aircross 4 155 1 765 Fiat 500 X 4 248 2 030 Opel Crossland X 4 212 1 975 Peugeot 2008 4 159 2 005 Renault Captur 4 122 1 965 Seat Arona 4 138 1 780 Volkswagen T-Cross 4 108 1 985

Les SUV compacts

Développés sur des plateformes appartenant aux berlines compactes, les SUV compacts mesurent moins de 4,50 m.

Renault Symbioz.

Exemples de SUV compacts

Longueur (mm) Largeur (mm) BMW X1 4 439 2 070 Citroën C5 Aircross 4 500 2 100 Nissan Qashqai 4 394 2 070 Peugeot 3008 4 447 2 100 Renault Symbioz 4 413 1 797 Seat Ateca 4 363 1 841 Volkswagen Tiguan 4 486 2 115

Les SUV familiaux

D’une longueur pouvant attendre les 4,70 m, les SUV familiaux sont parfois dotés de 7 places, en série ou en option.

Peugeot 5008.

Exemples de SUV familiaux

Longueur (mm) Largeur (mm) BMW X3 4 708 2 145 DS 7 Crossback 4 595 2 100 Peugeot 5008 4 641 2 100 Renault Koleos 4 672 2 060 Skoda Kodiaq 4 699 2 085 Toyota Rav 4 4 600 2 160 Volvo XC60 4 688 2 125

Les grands SUV

Ce sont les plus imposants des SUV avec une longueur avoisinant – et dépassant parfois même – les 5 m. C’est aussi dans cette catégorie que l’on trouve les marques de luxe comme Maserati ou Tesla.

Le grand SUV Toyota Highlander.

Exemples de grands SUV

Longueur (mm) Largeur (mm) Audi Q7 5 052 2 220 BMW X5 4 886 2 195 Land Rover Range Rover 5 000 1 836 Lexus RX 400h 4 890 2 180 Tesla Model X 5 052 1 999 Toyota Highlander 4 966 1 930 Volkswagen Touareg 4 878 2 205

2 ou 4 roues motrices ?

Si les tout-terrain disposent tous en série de 4 roues motrices, ce n’est pas le cas des SUV. Néanmoins, certains peuvent recevoir en option une transmission intégrale. C’est par exemple le cas des BMW X1, X3 ou X5 dont les versions sDrive sont en 2 roues motrices (4x2) et les xDrive en 4 roues motrices (4x4). Le Dacia Duster mild hybrid 130 est aussi disponible en 4x4, tout comme le Mazda CX-30 2.0L e-SKYACTIV X 186 ou le Suzuki Vitara en version AllGrip.

L’intérêt d’un SUV à 4 roues motrices est de disposer d’une meilleure motricité, donc d’une tenue de route accrue. Un avantage certain lorsque les conditions de circulation sont compliquées : pluie, neige, routes sinueuses… Leur inconvénient est d’afficher une légère surconsommation de carburant, un surcoût à l’achat et un coût à l’usage souvent plus élevé (l’usure des pneus peut être plus rapide). Toutefois, au-delà de ces avantages, le choix d’une version à 4 roues motrices est dicté par les types de trajet que vous réalisez. Si vous ne roulez qu’en ville et sur autoroute, l’intérêt du 4x4 est limité. À l’inverse, si vous logez en montagne ou tractez régulièrement une caravane, un véhicule à 4 roues motrices sera plus approprié.

En ce qui concerne les véritables tout-terrain, les 4 roues motrices sont indispensables car elles leur confèrent une agilité extrême qui leur permettra de franchir les obstacles difficiles et de se sortir des situations très délicates.

Modularité et habitabilité : les SUV au top

Le VolkswagenTayron est un SUV familial à 7 places.

À défaut d’être de véritables baroudeurs, les SUV possèdent une bonne habitabilité et une modularité appréciable. Ils sont donc particulièrement adaptés à un usage familial. Ce sera un axe de comparaison pour dénicher le véhicule le plus polyvalent au quotidien. Comme pour les monospaces, il faudra alors comparer la facilité de manipulation lorsque des sièges peuvent être repliés et faire également attention à leur poids. Il est aussi judicieux de savoir si, une fois qu’ils sont escamotés, on obtient un plancher plat : c’est un bon point qui facilite grandement le chargement des objets encombrants. De même, le nombre et le volume des rangements proposés ainsi que le nombre de places disponibles sont à étudier de près. Certains modèles de SUV peuvent aussi être proposés en version à 7 places (généralement les grands SUV), que ce soit en série ou en option. Dans ce cas, il est utile d’estimer la facilité d’accès à ces places et leur confort, sans oublier qu’il s’agit souvent de sièges d’appoint qui n’offrent pas le même niveau de prestations que les autres places. Exemples de SUV à 7 places : Nissan X-Trail, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Tesla Model X, Volkswagen Tayron ou Volvo XC90.

À l’inverse, les véritables tout-terrain n’offrent généralement pas les mêmes performances en termes de modularité et leurs sièges ne sont pas toujours escamotables. Toutefois, certains modèles sont tout de même disponibles en version à 7 places comme le Toyota Land Cruiser.

Essence, diesel, hybride ou électrique ?

Si la grande majorité des SUV sont disponibles avec des moteurs thermiques à essence ou diesels, les motorisations électriques (100 % électriques ou hybrides) se sont largement fait une place dans les catalogues de nombreux constructeurs automobiles. Ainsi, la part globale des moteurs diesels en France ne cesse de chuter pour atteindre, sur les trois premiers mois de 2025, son plus bas niveau avec seulement 4,4 % de parts de marché (contre 31,1 % pour l’année 2020).

Le choix de la motorisation dépend essentiellement de l’utilisation. Si vous êtes urbain et ne roulez pas beaucoup sur route, l’électrique ou l’hybride prennent tout leur sens. Le second ne permettra de rouler que quelques kilomètres en mode 100 % électrique, mais pour un prix d’achat nettement inférieur à celui d’un modèle totalement électrique.

Le SUV urbain haut de gamme électrique DS3 Crossback E-Tense.

L’électrique sera bien adapté à l’usage urbain mais aussi, contrairement aux idées reçues, à la campagne. En effet, la contrainte de la recharge est beaucoup moins forte en province, où l’habitat individuel est plus fréquent. Il est ainsi possible de recharger régulièrement son véhicule électrique la nuit sans se soucier de l’autonomie. Le coût d’acquisition d’un SUV électrique reste toutefois une forte contrainte.

Pour un usage mixte ville et route, l’essence semble être la meilleure solution. En effet, sur route, l’hybride n’offre pas forcément d’avantage en termes de consommation. Au contraire, vu le poids plus important de l’engin, l’appétit peut être supérieur de plusieurs décilitres. En outre, avec un hybride, la capacité du réservoir est souvent réduite afin de laisser de la place pour loger les batteries. Cela grèvera d’autant l’autonomie.

Si vous roulez beaucoup sur route et autoroute, le moteur diesel sera la meilleure alternative. Cette motorisation demeure en effet la moins gourmande et, à performances égales, moins émettrice de CO 2 . En outre, son couple plus important permettra de fournir un meilleur confort si vous devez tracter une remorque ou une caravane.

Pensez aux énergies alternatives Les moteurs à essence peuvent être équipés pour fonctionner soit au gaz (GPL) soit à l’E85, un carburant alternatif superéthanol. Si le premier nécessite l’installation d’un réservoir ad hoc, l’utilisation du second ne demande qu’une simple modification d’ordre électronique. Selon l’usage du véhicule, le coût de la transformation pour ces solutions sera amorti au bout de 2 ou 3 ans d’utilisation. Les principaux SUV électriques disponibles en France en 2025 Marque Modèle Puissance (kW, ch) Autonomie (km) Audi Q4 45 e-Tron 210/285 498 à 518 BMW iX xDrive45 300/408 516 à 602 DS 3 E-tense 100/136 396 Hyundai Kona 48 114/156 377 Kia Niro 150/204 460 Kia e-Soul 150/204 452 Mercedes EQA 250+ 168/228 561 Peugeot E-3008 154/210 526 Les principaux SUV hybrides disponibles en France en 2025 Marque Modèle Type d’hybridation Autonomie en mode électrique (km) (1) BMW X3 xDrive 30e Hybride rechargeable 85 à 88 BMW X5 xDrive 50e Hybride rechargeable 89 à 105 Honda HR-V Hybride 0 Hyundai Tucson Hybride rechargeable Jusqu’à 65 Kia Niro Hybride rechargeable Jusqu’à 85 Land Rover Range Rover Evoque S Hybride rechargeable Jusqu’à 75 Lexus RX 450h+ Hybride rechargeable Jusqu’à 65 Mini Countryman C Mild Hybrid Hybride 0 Mitsubishi Outlander PHEV Hybride rechargeable Jusqu’à 85 Peugeot 3008 Hybride rechargeable Jusqu’à 87 Renault Symbioz Hybride 0 Renault Rafale Hybride rechargeable Jusqu’à 106 Toyota CH-R Hybride rechargeable Jusqu’à 66 Toyota Rav4 Hybride rechargeable Jusqu’à 75 Volvo XC40 Hybride 0 Volvo XC60 Hybride rechargeable Jusqu’à 82 (1) Pour les motorisations hybrides rechargeables, l’autonomie dépend de plusieurs paramètres comme la taille des jantes, le niveau d’équipement et le poids du véhicule. Pour les motorisations hybrides simples (ou full hybride) le mode EV parfois disponible permet de rouler pendant seulement quelques kilomètres en mode 100 % électrique.

Capacité de franchissement : le domaine des vrais 4x4

Si vous comptez utiliser votre 4x4 hors des sentiers battus, vérifiez les caractéristiques techniques du véhicule et notamment les angles d’attaque (à l’avant) et de dégagement (à l’arrière), la garde au sol, la profondeur de passage de gué, les capacités de remorquage et la présence d’un système de blocage de différentiel ainsi que d’une boîte de transfert. Celle-ci permet en effet de disposer d’une gamme de vitesses courtes, indispensable pour franchir les obstacles très difficiles. Les modèles haut de gamme possèdent aujourd’hui des équipements électroniques permettant de répartir automatiquement la puissance aux roues en fonction du type de terrain (4x4, roues avant motrices, 60/40…) ou adaptant la fermeté des suspensions en fonction de l’état du revêtement.

Motricité renforcée pour certains SUV Certains SUV urbains peuvent recevoir en option une transmission renforcée. Baptisé Grip Control sur le Peugeot 2008 ou Extended Grip sur le Renault Kadjar, ce système agit sur le correcteur de trajectoire ESP et gère la répartition de la puissance afin d’éviter le patinage des roues et de conserver de la motricité. Attention toutefois : cela ne transforme pas un SUV en véritable baroudeur, mais cela lui permettra d’évoluer plus sereinement sur les revêtements difficiles comme la boue ou le sable.

SUV low cost pour maîtriser les coûts

La typologie du segment des SUV a changé depuis quelques années et les modèles qui ont débuté leur carrière avec l’étiquette low cost sont aujourd’hui devenus plus chics. C’est le cas par exemple du précurseur incontesté dans ce domaine, le Dacia Duster. Dès sa commercialisation en 2010, il est rapidement devenu l’un des SUV les plus vendus en France : plus de 280 000 exemplaires de la première génération ont été immatriculés entre 2010 et 2017. La principale raison de son succès réside certainement dans le fait que ce SUV était proposé à un prix abordable – il a longtemps été le moins cher du marché. La troisième génération est aujourd’hui assez concurrencée et le SUV est monté en gamme avec l’apparition de versions haut de gamme, hybrides rechargeables, dont le prix débute à 26 600 €.

Mais cette montée des uns va avec le changement de cap des autres qui arrivent sur le marché des SUV à prix abordables. On peut par exemple citer le nouveau Citroën C3 Aircross commercialisé début 2025 et dont les prix débutent à seulement 19 700 € ou encore la nouvelle Fiat Grande Panda proposée à partir de 18 900 €. Revers de la médaille : il faut se contenter du minimum, car le niveau d’équipement est inférieur à celui des modèles plus chers. De même, les matériaux utilisés, sans être rédhibitoires, sont souvent rigides et moins qualitatifs.

Existe-t-il des SUV « made in France » ?

Les DS7 Crossback, C5 Aircross et Peugeot 5008 sont fabriqués en France.

Certains SUV sont fabriqués en France, mais c’est loin d’être une généralité. Même les marques françaises utilisent des usines à l’étranger, comme Citroën qui assemble son C3 Aircross en Espagne. De son côté, Opel manufacture une partie de ses Grandland X dans l’usine de Sochaux. La raison ? Il utilise la même plateforme que le Peugeot 3008 et reçoit ainsi de très nombreuses pièces communes comme les moteurs, boîtes de vitesses, châssis, suspensions, etc. Seules les pièces visibles sont spécifiques à chaque modèle et ils peuvent donc assez facilement être produits sur les mêmes chaînes de montage.

Lieu de fabrication des principaux SUV

Marque Modèle Lieu de fabrication (pays) Audi Q2 Ingolstadt (Allemagne) Audi Q3 Gyor (Hongrie) Citroën C3 Aircross Trnava (Slovaquie) Citroën C5 Aircross Rennes (France) Dacia Duster Pitesti (Roumanie) DS DS 3 Crossback Poissy (France) Fiat Grande Panda Kragujevac (Serbie) Nissan Juke Sunderland (Angleterre) Nissan Qashqai Sunderland (Angleterre) Opel Mokka X Poissy (France) Opel Frontera Trnava (Slovaquie) Opel Grandland Eisenach (Allemagne) Peugeot 2008 Mulhouse (France) Peugeot 3008 Sochaux (France) Peugeot 5008 Sochaux (France) Renault Captur Valladolid (Espagne) Renault Austral Palencia (Espagne) Renault Rafale Palencia (Espagne) Renault Scenic E-Tech Douai (France) Renault Symbioz Valladolid (Espagne) Seat Arona Martorell (Espagne) Seat Ateca Kvasiny (République tchèque) Skoda Karoq Kvasiny (République tchèque) Toyota Rav4 Takaoka (Japon) Toyota Yaris Cross Onnaing (France) Volkswagen T-Cross Navarra (Espagne) Volkswagen T-Roc Palmela (Portugal) Volkswagen Tiguan Wolfsburg (Allemagne)

Pourquoi se détourner des SUV Par besoin personnel ou par pur plaisir, vous envisagez l’acquisition d’un SUV. Malheureusement, ces véhicules sont souvent plus polluants que les berlines traditionnelles, surtout sur autoroute et en ville, principalement en raison de leur poids. Une différence qui peut être minime s’il s’agit d’un SUV urbain (Peugeot 2008, Renault Captur…) mais qui s’accentue avec un grand SUV familial (Volkswagen Touareg, Volvo XC90…). Car les SUV sont moins aérodynamiques et offrent une résistance à l’air plus importante, ce qui grève la consommation lorsque la vitesse augmente. Et une hausse de la consommation entraîne inexorablement une hausse des émissions de CO 2 . On peut également leur reprocher leur habitabilité pas toujours à l’honneur, notamment en ce qui concerne les plus petits modèles, les SUV urbains et compacts. Il n’est pas rare d’être à l’étroit à l’arrière, comme dans une berline de même catégorie, si trois occupants s’y installent. Idem pour le volume de coffre qui peut parfois s’avérer très proche de celui d’une berline équivalente. Dans ces conditions, le SUV perd beaucoup de son intérêt. Quant aux SUV plus grands, leur largeur peut vraiment affecter la facilité de conduite en ville. Les SUV doivent aussi leur succès à leur look attractif. Mais à y regarder de plus près, les breaks modernes (Mercedes CLA Shooting Break, Mazda 6 Wagon, Peugeot 308 SW…) ont une ligne tout aussi agréable à l’œil et offrent une habitabilité et un volume de coffre assez intéressants pour une pollution moindre. Alors avant de céder à la mode des SUV (plus d’un tiers des ventes de véhicules en France), il peut être judicieux de comparer les performances, consommations et caractéristiques techniques entre un SUV et une berline. Et faire un point précis sur ses réels besoins.