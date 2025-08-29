par Yves Martin
Voiture SUV et 4x4Comment choisir un SUV ou un 4x4
Avec 1 véhicule sur 2 vendus en France, le segment des SUV, incluant celui, plus marginal, des 4x4, est l’un des plus porteurs pour les constructeurs automobiles. Les propositions sont désormais très variées et vont du véhicule destiné à la famille, avec une bonne habitabilité et un volume de chargement appréciable, au véritable tout-terrain à 4 roues motrices fait pour sortir des sentiers battus.
Qu’est-ce qu’un SUV ?
L’acronyme SUV, pour sport utility vehicle (littéralement « véhicule utilitaire de sport »), caractérise des modèles dotés d’une carrosserie bicorps et sont situés entre le monospace et le tout-terrain. En fait, ce sont les monospaces des temps modernes et leur position de conduite surélevée, leur habitabilité et leur design sont les principales raisons de leur succès. Depuis une dizaine d’années, le segment des SUV est devenu l’un des plus importants du marché français avec, sur les quatre premiers mois de 2025, 50 % de part de marché, soit un modèle sur deux ! L’engouement est tel que désormais, tous les constructeurs en proposent au moins un modèle dans leur catalogue. Le choix s’est ainsi largement étoffé avec, aujourd’hui, plus d’une centaine de modèles disponibles.
Au sein même de la catégorie des SUV, on peut désormais trouver des coupés comme le BMW X4, le Renault Arkana ou le Land Rover Range Rover Evoque, et même des cabriolets comme le Volkswagen T-Roc Cabriolet ou la Mini Cooper Cabrio. Un SUV peut aussi devenir un crossover (que l’on peut traduire par « mélange ») lorsque sa ligne se rapproche un peu plus de celle d’une berline. C’est par exemple le cas de l’Audi Q2, du Kia Stonic ou du Suzuki Vitara.
Le marché du SUV en France
Depuis 2013, le marché des SUV en France ne cesse de croître pour arriver, en 2025, à représenter la moitié des types de carrosseries vendues en France.
|Année
|Parts de marché (%)
2025 (4 premiers mois 2025)
|50
|2024
|49
|2023
|47
|2022
|45
|2021
|43
|2020
|39
2019
38
2018
36
2017
32
|2016
|28
2015
26
2014
23
2013
19
Source Comité des constructeurs français automobiles (CCFA)
Quels sont les SUV les plus vendus en France ?
En 2025, parmi les 100 modèles les plus vendus en France, on trouve 59 SUV (source CCFA). La grande majorité sont des SUV urbains ou compacts de marques françaises. Ainsi, sur les 10 premiers SUV vendus, et si on considère comme quasi françaises les marques Dacia et Nissan qui sont dans le giron de Renault et utilisent des plateformes communes, seuls deux marques étrangères intègrent le palmarès : Volkswagen et Toyota.
Les 10 SUV les plus vendus en France (4 premiers mois 2025)
Parmi les 100 voitures les plus vendues en France, on trouve 59 SUV et les marques françaises sont parmi les plus représentées dans le top 10.
|Position (X/100)
|Marque
|Nom
|Type de SUV
|Nombre
|%
4
Peugeot
2008 II
urbain
15 952
3,9
6
Peugeot
3008 III
compact
12 082
2,9
7
Renault
Captur II
urbain
11 208
2,7
8
Dacia
Duster 3
urbain
11 103
2,7
9
Toyota
Yaris Cross
urbain
9 886
2,4
12
Renault
Symbios
compact
7 926
1,9
17
Renault
Austral
compact
5 248
1,3
19
Tesla
Model Y
familial
4 696
1,1
20
Peugeot
5008 III
familial
4 565
1,1
21
Renault
Scenic V
compact
4 396
1,1
4x4 ou SUV ?
Les SUV se différencient des véritables véhicules tout-terrain à 4 roues motrices (4x4) par leur design plus urbain et leur conception similaire à celle d’une berline classique. D’ailleurs, la plupart des modèles proposés actuellement sont dérivés d’une berline. Par exemple, le Renault Captur utilise la même base que la citadine Clio. Et, même s’il existe des SUV 4x4, leurs capacités de franchissement restent très limitées. Les SUV ne sont en effet pas vraiment destinés à sortir des sentiers battus faute de garde au sol et d’une mécanique réellement conçue pour le franchissement.
À l’inverse, les véritables tout-terrain, obligatoirement à 4 roues motrices, comme les Jeep Wrangler, Land Rover Defender ou Mercedes Classe G, sont capables de s’affranchir de presque tous les obstacles dans toutes les situations.
Quelles sont les différentes tailles de SUV ?
L’engouement est tel que, au sein même du segment des SUV, sont apparues différentes catégories classées selon leur longueur. Ainsi, comme pour les berlines, il existe des SUV urbains (ou petits), compacts, familiaux et grands.
Les SUV urbains ou petits SUV
Ce sont les plus répandus sur le marché français. Leur longueur maximale avoisine les 4,20 m.
Exemples de SUV urbains
|Longueur (mm)
|Largeur (mm)
Citroën C3 Aircross
4 155
1 765
Fiat 500 X
4 248
2 030
Opel Crossland X
4 212
1 975
Peugeot 2008
4 159
2 005
Renault Captur
4 122
1 965
Seat Arona
4 138
1 780
Volkswagen T-Cross
4 108
1 985
Les SUV compacts
Développés sur des plateformes appartenant aux berlines compactes, les SUV compacts mesurent moins de 4,50 m.
Exemples de SUV compacts
|Longueur (mm)
|Largeur (mm)
BMW X1
4 439
2 070
Citroën C5 Aircross
4 500
2 100
Nissan Qashqai
4 394
2 070
Peugeot 3008
4 447
2 100
Renault Symbioz
4 413
1 797
Seat Ateca
4 363
1 841
Volkswagen Tiguan
4 486
2 115
Les SUV familiaux
D’une longueur pouvant attendre les 4,70 m, les SUV familiaux sont parfois dotés de 7 places, en série ou en option.
Exemples de SUV familiaux
|Longueur (mm)
|Largeur (mm)
BMW X3
4 708
2 145
DS 7 Crossback
4 595
2 100
Peugeot 5008
4 641
2 100
Renault Koleos
4 672
2 060
Skoda Kodiaq
4 699
2 085
Toyota Rav 4
4 600
2 160
Volvo XC60
4 688
2 125
Les grands SUV
Ce sont les plus imposants des SUV avec une longueur avoisinant – et dépassant parfois même – les 5 m. C’est aussi dans cette catégorie que l’on trouve les marques de luxe comme Maserati ou Tesla.
Exemples de grands SUV
|Longueur (mm)
|Largeur (mm)
Audi Q7
5 052
2 220
BMW X5
4 886
2 195
Land Rover Range Rover
5 000
1 836
Lexus RX 400h
4 890
2 180
Tesla Model X
5 052
1 999
Toyota Highlander
4 966
1 930
|Volkswagen Touareg
|4 878
|2 205
2 ou 4 roues motrices ?
Si les tout-terrain disposent tous en série de 4 roues motrices, ce n’est pas le cas des SUV. Néanmoins, certains peuvent recevoir en option une transmission intégrale. C’est par exemple le cas des BMW X1, X3 ou X5 dont les versions sDrive sont en 2 roues motrices (4x2) et les xDrive en 4 roues motrices (4x4). Le Dacia Duster mild hybrid 130 est aussi disponible en 4x4, tout comme le Mazda CX-30 2.0L e-SKYACTIV X 186 ou le Suzuki Vitara en version AllGrip.
L’intérêt d’un SUV à 4 roues motrices est de disposer d’une meilleure motricité, donc d’une tenue de route accrue. Un avantage certain lorsque les conditions de circulation sont compliquées : pluie, neige, routes sinueuses… Leur inconvénient est d’afficher une légère surconsommation de carburant, un surcoût à l’achat et un coût à l’usage souvent plus élevé (l’usure des pneus peut être plus rapide). Toutefois, au-delà de ces avantages, le choix d’une version à 4 roues motrices est dicté par les types de trajet que vous réalisez. Si vous ne roulez qu’en ville et sur autoroute, l’intérêt du 4x4 est limité. À l’inverse, si vous logez en montagne ou tractez régulièrement une caravane, un véhicule à 4 roues motrices sera plus approprié.
En ce qui concerne les véritables tout-terrain, les 4 roues motrices sont indispensables car elles leur confèrent une agilité extrême qui leur permettra de franchir les obstacles difficiles et de se sortir des situations très délicates.
Modularité et habitabilité : les SUV au top
À défaut d’être de véritables baroudeurs, les SUV possèdent une bonne habitabilité et une modularité appréciable. Ils sont donc particulièrement adaptés à un usage familial. Ce sera un axe de comparaison pour dénicher le véhicule le plus polyvalent au quotidien. Comme pour les monospaces, il faudra alors comparer la facilité de manipulation lorsque des sièges peuvent être repliés et faire également attention à leur poids. Il est aussi judicieux de savoir si, une fois qu’ils sont escamotés, on obtient un plancher plat : c’est un bon point qui facilite grandement le chargement des objets encombrants. De même, le nombre et le volume des rangements proposés ainsi que le nombre de places disponibles sont à étudier de près. Certains modèles de SUV peuvent aussi être proposés en version à 7 places (généralement les grands SUV), que ce soit en série ou en option. Dans ce cas, il est utile d’estimer la facilité d’accès à ces places et leur confort, sans oublier qu’il s’agit souvent de sièges d’appoint qui n’offrent pas le même niveau de prestations que les autres places. Exemples de SUV à 7 places : Nissan X-Trail, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Tesla Model X, Volkswagen Tayron ou Volvo XC90.
À l’inverse, les véritables tout-terrain n’offrent généralement pas les mêmes performances en termes de modularité et leurs sièges ne sont pas toujours escamotables. Toutefois, certains modèles sont tout de même disponibles en version à 7 places comme le Toyota Land Cruiser.
Essence, diesel, hybride ou électrique ?
Si la grande majorité des SUV sont disponibles avec des moteurs thermiques à essence ou diesels, les motorisations électriques (100 % électriques ou hybrides) se sont largement fait une place dans les catalogues de nombreux constructeurs automobiles. Ainsi, la part globale des moteurs diesels en France ne cesse de chuter pour atteindre, sur les trois premiers mois de 2025, son plus bas niveau avec seulement 4,4 % de parts de marché (contre 31,1 % pour l’année 2020).
Le choix de la motorisation dépend essentiellement de l’utilisation. Si vous êtes urbain et ne roulez pas beaucoup sur route, l’électrique ou l’hybride prennent tout leur sens. Le second ne permettra de rouler que quelques kilomètres en mode 100 % électrique, mais pour un prix d’achat nettement inférieur à celui d’un modèle totalement électrique.
L’électrique sera bien adapté à l’usage urbain mais aussi, contrairement aux idées reçues, à la campagne. En effet, la contrainte de la recharge est beaucoup moins forte en province, où l’habitat individuel est plus fréquent. Il est ainsi possible de recharger régulièrement son véhicule électrique la nuit sans se soucier de l’autonomie. Le coût d’acquisition d’un SUV électrique reste toutefois une forte contrainte.
Pour un usage mixte ville et route, l’essence semble être la meilleure solution. En effet, sur route, l’hybride n’offre pas forcément d’avantage en termes de consommation. Au contraire, vu le poids plus important de l’engin, l’appétit peut être supérieur de plusieurs décilitres. En outre, avec un hybride, la capacité du réservoir est souvent réduite afin de laisser de la place pour loger les batteries. Cela grèvera d’autant l’autonomie.
Si vous roulez beaucoup sur route et autoroute, le moteur diesel sera la meilleure alternative. Cette motorisation demeure en effet la moins gourmande et, à performances égales, moins émettrice de CO2. En outre, son couple plus important permettra de fournir un meilleur confort si vous devez tracter une remorque ou une caravane.
Pensez aux énergies alternatives
Les moteurs à essence peuvent être équipés pour fonctionner soit au gaz (GPL) soit à l’E85, un carburant alternatif superéthanol. Si le premier nécessite l’installation d’un réservoir ad hoc, l’utilisation du second ne demande qu’une simple modification d’ordre électronique. Selon l’usage du véhicule, le coût de la transformation pour ces solutions sera amorti au bout de 2 ou 3 ans d’utilisation.
Les principaux SUV électriques disponibles en France en 2025
|Marque
|Modèle
|Puissance (kW, ch)
|Autonomie (km)
Audi
Q4 45 e-Tron
210/285
498 à 518
BMW
iX xDrive45
300/408
516 à 602
E-tense
100/136
396
Hyundai
Kona 48
114/156
377
Kia
Niro
150/204
460
Kia
e-Soul
150/204
452
Mercedes
EQA 250+
168/228
561
Peugeot
E-3008
154/210
526
Les principaux SUV hybrides disponibles en France en 2025
|Marque
|Modèle
|Type d’hybridation
|Autonomie en mode électrique (km) (1)
BMW
X3 xDrive 30e
Hybride rechargeable
85 à 88
BMW
X5 xDrive 50e
Hybride rechargeable
89 à 105
Honda
HR-V
Hybride
0
|Hyundai
|Tucson
|Hybride rechargeable
|Jusqu’à 65
Kia
Niro
Hybride rechargeable
Jusqu’à 85
Land Rover
Range Rover Evoque S
Hybride rechargeable
Jusqu’à 75
Lexus
RX 450h+
Hybride rechargeable
Jusqu’à 65
Mini
Countryman C Mild Hybrid
Hybride
0
Mitsubishi
Outlander PHEV
Hybride rechargeable
Jusqu’à 85
Peugeot
3008
Hybride rechargeable
Jusqu’à 87
Renault
Symbioz
Hybride
0
Renault
Rafale
Hybride rechargeable
Jusqu’à 106
|Toyota
|CH-R
|Hybride rechargeable
|Jusqu’à 66
|Toyota
|Rav4
|Hybride rechargeable
|Jusqu’à 75
|Volvo
|XC40
|Hybride
|0
|Volvo
|XC60
|Hybride rechargeable
|Jusqu’à 82
(1) Pour les motorisations hybrides rechargeables, l’autonomie dépend de plusieurs paramètres comme la taille des jantes, le niveau d’équipement et le poids du véhicule. Pour les motorisations hybrides simples (ou full hybride) le mode EV parfois disponible permet de rouler pendant seulement quelques kilomètres en mode 100 % électrique.
Capacité de franchissement : le domaine des vrais 4x4
Si vous comptez utiliser votre 4x4 hors des sentiers battus, vérifiez les caractéristiques techniques du véhicule et notamment les angles d’attaque (à l’avant) et de dégagement (à l’arrière), la garde au sol, la profondeur de passage de gué, les capacités de remorquage et la présence d’un système de blocage de différentiel ainsi que d’une boîte de transfert. Celle-ci permet en effet de disposer d’une gamme de vitesses courtes, indispensable pour franchir les obstacles très difficiles. Les modèles haut de gamme possèdent aujourd’hui des équipements électroniques permettant de répartir automatiquement la puissance aux roues en fonction du type de terrain (4x4, roues avant motrices, 60/40…) ou adaptant la fermeté des suspensions en fonction de l’état du revêtement.
Motricité renforcée pour certains SUV
Certains SUV urbains peuvent recevoir en option une transmission renforcée. Baptisé Grip Control sur le Peugeot 2008 ou Extended Grip sur le Renault Kadjar, ce système agit sur le correcteur de trajectoire ESP et gère la répartition de la puissance afin d’éviter le patinage des roues et de conserver de la motricité. Attention toutefois : cela ne transforme pas un SUV en véritable baroudeur, mais cela lui permettra d’évoluer plus sereinement sur les revêtements difficiles comme la boue ou le sable.
SUV low cost pour maîtriser les coûts
La typologie du segment des SUV a changé depuis quelques années et les modèles qui ont débuté leur carrière avec l’étiquette low cost sont aujourd’hui devenus plus chics. C’est le cas par exemple du précurseur incontesté dans ce domaine, le Dacia Duster. Dès sa commercialisation en 2010, il est rapidement devenu l’un des SUV les plus vendus en France : plus de 280 000 exemplaires de la première génération ont été immatriculés entre 2010 et 2017. La principale raison de son succès réside certainement dans le fait que ce SUV était proposé à un prix abordable – il a longtemps été le moins cher du marché. La troisième génération est aujourd’hui assez concurrencée et le SUV est monté en gamme avec l’apparition de versions haut de gamme, hybrides rechargeables, dont le prix débute à 26 600 €.
Mais cette montée des uns va avec le changement de cap des autres qui arrivent sur le marché des SUV à prix abordables. On peut par exemple citer le nouveau Citroën C3 Aircross commercialisé début 2025 et dont les prix débutent à seulement 19 700 € ou encore la nouvelle Fiat Grande Panda proposée à partir de 18 900 €. Revers de la médaille : il faut se contenter du minimum, car le niveau d’équipement est inférieur à celui des modèles plus chers. De même, les matériaux utilisés, sans être rédhibitoires, sont souvent rigides et moins qualitatifs.
Existe-t-il des SUV « made in France » ?
Certains SUV sont fabriqués en France, mais c’est loin d’être une généralité. Même les marques françaises utilisent des usines à l’étranger, comme Citroën qui assemble son C3 Aircross en Espagne. De son côté, Opel manufacture une partie de ses Grandland X dans l’usine de Sochaux. La raison ? Il utilise la même plateforme que le Peugeot 3008 et reçoit ainsi de très nombreuses pièces communes comme les moteurs, boîtes de vitesses, châssis, suspensions, etc. Seules les pièces visibles sont spécifiques à chaque modèle et ils peuvent donc assez facilement être produits sur les mêmes chaînes de montage.
Lieu de fabrication des principaux SUV
|Marque
|Modèle
|Lieu de fabrication (pays)
Audi
Q2
Ingolstadt (Allemagne)
Audi
Q3
Gyor (Hongrie)
Citroën
C3 Aircross
Trnava (Slovaquie)
Citroën
C5 Aircross
Rennes (France)
Dacia
Duster
Pitesti (Roumanie)
DS
DS 3 Crossback
Poissy (France)
Fiat
Grande Panda
Kragujevac (Serbie)
Nissan
Juke
Sunderland (Angleterre)
Nissan
Qashqai
Sunderland (Angleterre)
Opel
Mokka X
Poissy (France)
Opel
Frontera
Trnava (Slovaquie)
Opel
Grandland
Eisenach (Allemagne)
Peugeot
2008
Mulhouse (France)
Peugeot
3008
Sochaux (France)
Peugeot
5008
Sochaux (France)
Renault
Captur
Valladolid (Espagne)
Renault
Austral
Palencia (Espagne)
|Renault
|Rafale
|Palencia (Espagne)
|Renault
|Scenic E-Tech
|Douai (France)
|Renault
|Symbioz
|Valladolid (Espagne)
Seat
Arona
Martorell (Espagne)
Seat
Ateca
Kvasiny (République tchèque)
Skoda
Karoq
Kvasiny (République tchèque)
Toyota
Rav4
Takaoka (Japon)
|Toyota
|Yaris Cross
|Onnaing (France)
Volkswagen
T-Cross
Navarra (Espagne)
Volkswagen
T-Roc
Palmela (Portugal)
Volkswagen
Tiguan
Wolfsburg (Allemagne)
Pourquoi se détourner des SUV
Par besoin personnel ou par pur plaisir, vous envisagez l’acquisition d’un SUV. Malheureusement, ces véhicules sont souvent plus polluants que les berlines traditionnelles, surtout sur autoroute et en ville, principalement en raison de leur poids. Une différence qui peut être minime s’il s’agit d’un SUV urbain (Peugeot 2008, Renault Captur…) mais qui s’accentue avec un grand SUV familial (Volkswagen Touareg, Volvo XC90…). Car les SUV sont moins aérodynamiques et offrent une résistance à l’air plus importante, ce qui grève la consommation lorsque la vitesse augmente. Et une hausse de la consommation entraîne inexorablement une hausse des émissions de CO2.
On peut également leur reprocher leur habitabilité pas toujours à l’honneur, notamment en ce qui concerne les plus petits modèles, les SUV urbains et compacts. Il n’est pas rare d’être à l’étroit à l’arrière, comme dans une berline de même catégorie, si trois occupants s’y installent. Idem pour le volume de coffre qui peut parfois s’avérer très proche de celui d’une berline équivalente. Dans ces conditions, le SUV perd beaucoup de son intérêt. Quant aux SUV plus grands, leur largeur peut vraiment affecter la facilité de conduite en ville.
Les SUV doivent aussi leur succès à leur look attractif. Mais à y regarder de plus près, les breaks modernes (Mercedes CLA Shooting Break, Mazda 6 Wagon, Peugeot 308 SW…) ont une ligne tout aussi agréable à l’œil et offrent une habitabilité et un volume de coffre assez intéressants pour une pollution moindre.
Alors avant de céder à la mode des SUV (plus d’un tiers des ventes de véhicules en France), il peut être judicieux de comparer les performances, consommations et caractéristiques techniques entre un SUV et une berline. Et faire un point précis sur ses réels besoins.
Yves Martin