Mercedes CLA Shooting Brake (2019) Premières impressions

La gamme des compactes de Mercedes se complète avec le nouveau CLA Shooting Brake. Un break moderne, au style affirmé et doté de nombreuses aides à la conduite qu’il faudra bien maîtriser avant de prendre la route.

Apparu en 2015, le CLA Shooting Brake, la version break au design sportif dérivé de la berline Classe A, fait peau neuve. Et, sans bousculer les lignes générales (seules les faces avant et arrière sont modifiées), Mercedes propose une compacte très racée au design qui ne laisse pas indifférent. Mais c’est surtout ce qui ne se voit pas qui a été revu avec l’apparition de nouveaux moteurs et une montée en puissance des équipements technologiques.

Qualité de vie à bord

© Adrien Cortesi Bien finie, la planche de bord est identique à celle de la Classe A.

Le CLA Shooting Brake reprend la planche de bord de la Classe A avec les deux larges écrans numériques dressés à la verticale devant le conducteur. L’ergonomie est aussi identique, et complexe en apparence. Quelques minutes s’avèrent nécessaires avant de retrouver nos automatismes et pouvoir accéder aux réglages favoris. La finition est également celle de la Classe A et cette version ne corrige pas les quelques erreurs de choix de matériaux. On regrette ainsi que les caches de la colonne de direction et ceux situés sur les côtés avant de la console centrale (au niveau des pieds du conducteur et du passager) soient des plastiques durs peu agréables. Certes, ces éléments sont assez peu visibles mais cela fait un peu mesquin de la part du constructeur.

© Adrien Cortesi Certains plastiques sont durs et peu valorisants.

L’habitabilité est assez bonne, à l’avant comme à l’arrière et cette version break dispose d’un bon volume de chargement. Le volume de coffre est d’ailleurs, selon le constructeur, l’une des principales raisons d’achat après le design et la réputation de la marque. Avec ses 505 litres, il fait jeu égal avec l’Audi A4 Avant (506 litres) mais dépasse la BMW Série 3 Touring qui plafonne à 500 litres. La Mercedes bénéficie, grâce aux modifications de la face arrière, d’un très bon accès au coffre et d’une largeur d’ouverture très intéressante de 87 cm (contre seulement 63,5 sur la précédente génération). Enfin, la fermeture électrique et l’ouverture sans contact (de série sur ce modèle) sont des atouts pratiques.

© Adrien Cortesi L'ouverture du coffre est très pratique.

Au volant

Avec pas moins de 10 combinaisons possibles avec 5 moteurs essence et 3 moteurs Diesel modernisés pouvant s’associer à 5 variantes de boîtes de vitesses manuelles ou automatiques et parfois disponibles en quatre roues motrices, la gamme CLA Shooting Brake est assez complète et pourra satisfaire tous les besoins.

Nous avons d’abord pris en main le plus puissant des diesels : le 220d de 190 ch. Associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, il s’est avéré très agréable et étonnamment très peu bruyant. À tel point que nous avons douté de rouler en diesel ! En plus, son couple important à bas régime (1 600 tr/min) et sa puissance disponible dès 3 800 tr/min, lui confèrent une excellente réactivité. Il est ainsi possible de rouler confortablement sur autoroute à vitesse stabilisée aussi bien que sur des petites routes sinueuses qui nécessitent beaucoup de relances. Dans ces conditions, la boîte s’est avérée un peu lente au moment de négocier une épingle mais les palettes permettront de gérer soi-même les passages de rapports corrigeant alors ce léger défaut. Dans ces conditions exigeantes, la consommation s’est établie à presque 7 l/100 km. À moins de rouler souvent en charge, en montagne ou de tracter, la version inférieure, la 200d de 150 ch, sera amplement suffisante pour la plupart des utilisations. Elle permettra en outre de réduire de presque 3 000 € la facture.

© Adrien Cortesi Le moteur CLA Shooting Brake 200 développe 163 ch.

Nous avons ensuite conduit l’essence qui devrait représenter le plus gros des ventes de ce type de motorisation : la 200 de 163 ch. On retrouve la même boîte de vitesses automatique (ici en 7 rapports au lieu de 8 sur le diesel) affichant le même petit défaut : une lenteur à bas régime. La solution passera alors par l’utilisation des palettes au volant. Le moteur s’est montré très agréable et parfaitement en adéquation avec la philosophie de la voiture. Quel que soit le type de route empruntée, nous n’avons rencontré aucune difficulté particulière et la conduite s’est faite en toute sérénité. Côté consommation, cela reste raisonnable si on tient compte du gabarit de l’auto, mais il faudra faire avec une moyenne de 8 à 9 l/100 km selon la typologie de la route.

Le CLA Shooting Brake est agréable et très confortable sur route. Ses suspensions sont assez efficaces et offrent un bon compromis entre confort et tenue de route. Elles sont parfois un peu sèches sur les petits défauts de la route. Un amortissement adaptatif (mode sport, confort…) est parfois disponible et il permet au conducteur de choisir entre un plus grand confort ou un réglage particulièrement sportif. Sur autoroute, nous avons pu tester le système de conduite semi-autonome associant le dispositif actif de maintien dans la file au régulateur de vitesse actif Distronic. À noter que ce dernier, qui utilise des caméras et des capteurs de nouvelle génération, est relié aux données cartographiques et à celles de navigation. Ainsi, la voiture est capable d’anticiper jusqu’à 500 m et d’adapter sa vitesse dans les virages, aux croisements ou à l’approche d’un rond-point. De même, lorsque ce mode de conduite est actif, une simple impulsion sur le clignotant et la voiture changera automatiquement de voie si cela est possible et si aucune voiture n’est présente dans l’angle mort. Efficace et agréable, ce système est toutefois un peu en dessous de celui que l’on trouve sur les modèles de Tesla (Model 3, Model S et Model X). Il n’en demeure pas moins efficace.

En revanche, le système de maintien dans la file qui freine de façon très brusque les roues opposées (si on se déporte vers la gauche, les roues droites sont freinées) nous a très désagréablement surpris. À plusieurs reprises, notamment sur route départementale, l’entrée en action du freinage aura été très vive et surprenante, parfois alors même que nous disposions encore d’une belle marge de sécurité avant de mordre la ligne. Et cela, au risque de provoquer une mauvaise réaction du conducteur. Ainsi, dès que nous roulions en dehors d’une autoroute, nous désactivions immédiatement ce dispositif. Espérons que les vendeurs de Mercedes soient très bien formés et réussissent à expliquer correctement le fonctionnement de ces dispositifs d’aide à la conduite afin d’éviter des mésaventures aux futurs propriétaires.

En ville ou sur routes étroites et sinueuses, on regrette le manque global de visibilité. La faute à une ceinture de caisse assez haute (donc une surface vitrée limitée) et à des montants de toit assez larges. Le pire étant la visibilité de trois-quarts arrière dans les versions dotées des imposants sièges sport.

Une visibilité très moyenne vers l'arrière.

Sécurité

Le CLA Shooting Brake bénéficie des systèmes d’assistance à la conduite modernes issus de la routière haut de gamme, la Classe S. Ainsi, pour la première fois, il peut, dans des situations de conduite bien précises, rouler en mode semi-autonome (mode niveau 2). Le CLA reçoit aussi un éclairage adaptatif qui modifie l’intensité et la forme du faisceau en fonction des conditions de circulation. De son côté, le système Pre-Safe Plus permet de détecter un risque de choc par l’arrière alors que la voiture est immobilisée : le système bloque alors les freins avant l’impact arrière pour réduire la poussée provoquée par le choc et limiter ainsi le risque de blessures (coup du lapin par exemple).