Voiture citadine

Le segment des citadines est, de loin, le plus représenté en France. Il faut dire qu’il se décline en de nombreux modèles pour couvrir différents besoins : citadines à 3 ou 5 portes, de 2 à 5 places, low cost ou haut de gamme, etc. Toutes partagent un point commun : une bonne compacité et une maniabilité importante destinées à les rendre les plus pratiques possible en ville, leur lieu de prédilection.

En résumé Une citadine est de petite taille et mesure généralement 4 m maximum.

Il existe 3 catégories de citadines : les micro-citadines (segment B0), les mini-citadines (segment A ou B1) et les citadines polyvalentes (segment B ou B2).

Les citadines sont disponibles en versions à 3 ou 5 portes, elles existent aussi en plusieurs carrosseries (berline, break ou cabriolet) et peuvent accueillir selon les modèles 2, 4 ou 5 occupants.

Les prix des citadines varient fortement, qu’il s’agisse d’un modèle low cost ou d’une version haut de gamme dotée des équipements technologiques dernier cri. Les prix s’échelonnent alors de 8 000 € à plus de 34 000 €.

Les citadines peuvent recevoir plusieurs types de motorisations : essence, diesel, hybride ou électrique. Elles peuvent aussi être équipées d’un système bicarburation qui associe un moteur à essence au GPL, au GNV ou à l’E85.

Les citadines peuvent recevoir un niveau d’équipement très important qui n’a rien à envier à celui des catégories supérieures. Mais attention, il faudra mettre la main à la poche car les prix s’envolent. Il est donc judicieux de faire le point sur ses besoins.

C’est quoi une citadine ?

La citadine, comme son nom l’indique, est une petite voiture destinée à la ville. Ses dimensions contenues lui confèrent une bonne maniabilité lui permettant de se faufiler partout et de se garer dans les plus petites places de stationnement. Les citadines sont très prisées sur le marché français et représentent, depuis plusieurs années, bien plus de la moitié des ventes totales de voitures. Et ce segment croît régulièrement depuis plus de 7 ans selon les données du CCFA (Comité des constructeurs français d’automobiles). Sur les 20 modèles les plus vendus en 2019, 10 appartiennent à la catégorie des citadines.

Le marché des citadines en France

Quelles sont les citadines les plus vendues en France ?

En 2019, parmi les 100 voitures les plus vendues en France tous segments confondus, on trouve 28 citadines. Et si ce n’est pas la catégorie de voiture la plus représentée en termes de marques et de modèles, elle l’est en nombre d’immatriculations. Les marques françaises, à condition de considérer Dacia comme une marque hexagonale en raison de son appartenance au groupe Renault, sont très largement représentées dans le segment des citadines et occupent par ailleurs à elles seules les dix premières places des ventes de voitures tous segments confondus. Les premières marques étrangères à intégrer le palmarès des 100 meilleures ventes hissent leurs citadines : Toyota avec sa Yaris (14e) puis Volkswagen et sa Polo (15e). Suivent l’Opel Corsa et la Ford Fiesta qui prennent respectivement les 19e et 20e places. Enfin, soulignons l’excellent résultat de la citadine Renault Zoé, la seule voiture 100 % électrique à intégrer les 100 meilleures ventes en France et qui se place 30e, toutes catégories confondues.

Palmarès des 30 voitures les plus vendues en France en 2019 (en orange, les citadines)

Position Marque Modèle Unités vendues 1 Peugeot 208 87 285 2 Citroën C3 80 757 3 Renault Clio IV 80 079 4 Peugeot 3008 II 72 940 5 Dacia Sandero 69 343 6 Renault Captur 64 050 7 Peugeot 2008 59 218 8 Peugeot 308 II 56 435 9 Renault Clio V (1) 51 428 10 Renault Twingo 50 724 11 Dacia Duster II 48 957 12 Citroën C3 Aircross 46 946 13 Renault Mégane IV 44 212 14 Toyota Yaris 41 789 15 Volkswagen Polo 38 941 16 Citroën C5 Aircross 34 698 17 Renault Kadjar 28 982 18 Peugeot 5008 II 28 669 19 Opel Corsa 27 698 20 Ford Fiesta 24 082 21 Volkswagen Golf VII 22 395 22 Volkswagen T-Roc 22 325 23 Fiat 500 21 955 24 Volkswagen Tiguan II 21 799 25 Peugeot 108 21 588 26 Citroën C4 Cactus 20 905 27 Renault Scénic IV 20 306 28 Nissan Qashqai II 20 053 29 Mercedes Classe A 20 051 30 Renault Zoé 18 817

(1) La Renault Clio V est apparue sur le marché français mi-2019.

Quelles sont les différentes catégories de citadines ?

Au travers du segment des citadines, on trouve d’autres sous-catégories classées selon la longueur des modèles :

les micro-citadines ;

les mini-citadines ;

les citadines polyvalentes.

Les micro-citadines

On parle ici du segment B0 qui concerne les toutes petites voitures, assez peu nombreuses, dont la longueur totale est proche des 3 m. Généralement, elles ne peuvent accueillir que 2 passagers et ce sont des exemples de compacité.

© Hatsukari715 À gauche, la micro-citadine Smart Fortwo mesure seulement 2 695 mm de long pour 1 885 mm de large. À droite, la Toyota iQ mesure 2 990 mm de long pour 1 680 mm de large.

Les mini-citadines

C’est la catégorie intermédiaire dans le segment des citadines. La taille des mini-citadines est inférieure à 3,7 m. C’est généralement dans cette catégorie (segment A ou B1) que l’on trouve les voitures les moins chères du segment.

© citroen.fr - fiat.fr À gauche, la Citroën C1 mesure 3 466 mm de long pour 1 935 mm de large, tandis qu’à droite, la Fiat 500 affiche 3 571 mm de long pour 1 875 mm de large.

© renault.fr - volkswagen.fr Parmi les mini-citadines, on trouve également la Renault Twingo avec ses 3 595 mm de long et 1 880 mm de large (à gauche) et la Volkswagen Up! et ses 3 600 mm de long et 1 890 mm de large (à droite).

Exemples de mini-citadines

Longueur Largeur

(rétroviseurs compris) Citroën C1 3 466 mm 1 935 mm Citroën C-Zero 3 475 mm 1 875 mm Fiat 500 3 571 mm 1 875 mm Kia Picanto 3 595 mm 1 875 mm Opel Karl 3 675 mm 1 880 mm Peugeot 108 3 475 mm 1 930 mm Renault Twingo 3 595 mm 1 880 mm Toyota Aygo 3 455 mm 1 935 mm Volkswagen Up! 3 600 mm 1 890 mm

Les citadines polyvalentes

C’est le must du segment des citadines : le segment B ou B2, dont la longueur se situe aux alentours des 4 m. Il concentre le plus gros des ventes de voitures. On y trouve les stars comme la Peugeot 208 ou la Renault Clio. Les constructeurs haut de gamme s’y sont même intéressés et proposent des voitures très bien équipées et d’une finition qui n’a rien à envier aux segments supérieurs. C’est par exemple le cas des Audi A1, DS Automobiles DS3 ou Volkswagen Polo.

© peugeot.fr - renault.fr La Peugeot 208, à gauche, et la Renault Clio, à droite, font partie des citadines à succès.

© audi.fr - volkswagen.fr Les constructeurs haut de gamme ont investi le segment, avec par exemple l’Audi A1 (à gauche) et la Volkswagen Polo (à droite).

Exemples de citadines polyvalentes

Longueur Largeur

(rétroviseurs compris) Audi A1 4 029 mm 1 945 mm Citroën C3 3 996 mm 2 010 mm Dacia Sandero 4 057 mm 1 995 mm Ford Fiesta 4 040 mm 1 955 mm Opel Corsa 4 060 mm 1 960 mm Peugeot 208 4 055 mm 1 965 mm Renault Clio 4 050 mm 2 005 mm Renault Zoé 4 085 mm 1 995 mm Seat Ibiza 4 059 mm 1 955 mm Toyota Yaris 3 945 mm 2 020 mm Volkswagen Polo 4 053 mm 1 970 mm

Des voitures adaptées à la ville

Quand on recherche une citadine, on a surtout besoin d’une voiture maniable. Le diamètre de braquage sera donc un critère déterminant au moment de choisir. Attention à bien vérifier s’il s’agit d’une valeur dite « entre murs » (dans un parking souterrain par exemple) ou « entre trottoirs » (dans la rue). Dans le premier cas, cela caractérise la possibilité de la voiture à faire un demi-tour entre deux murs, ce qui tient compte de toute la longueur de la voiture. Dans le second, pour la valeur « entre trottoirs », le pare-choc avant peut dépasser sans que cela ne cause de dégâts à la carrosserie.

Mais si elles s’avèrent très maniables, les citadines ne disposent en revanche pas d’un volume de coffre très généreux. C’est d’autant plus vrai s’il s’agit d’une micro-citadine où le coffre est réduit à sa portion congrue. Logiquement une citadine polyvalente sera plus à même d’accueillir des bagages imposants.

Les caractéristiques de certaines citadines

Type de citadine Diamètre de braquage entre murs Volume de coffre mini/maxi (1) Audi A1 polyvalente 10,90 m 250/965 l Citroën C1 mini 10,90 m 170/675 l Citroën C3 polyvalente 11,40 m 270/975 l Dacia Sandero polyvalente 11,30 m 290/1 095 l Fiat 500 mini 10,10 m 185/705 l Ford Fiesta polyvalente 10,80 m 225/940 l Kia Picanto mini 10,10 m 200/850 l Opel Corsa polyvalente 11 m 250/890 l Peugeot 108 mini 10,90 m 170/675 l Peugeot 208 polyvalente 10,90 m 250/940 l Renault Clio polyvalente 10,80 m 250/915 l Renault Twingo mini 8,90 m 160/745 l Renault Zoé polyvalente 10,90 m 310/1 040 l Smart Fortwo micro 7,30 m 105/125 l Toyota Aygo mini 10,90 m 170/675 l Volkswagen Up! mini 10 m 195/800 l Volkswagen Polo polyvalente 10,70 m 215/1020 l

(1) Le volume de coffre mini est mesuré avec les sièges arrière en place et jusque sous les fenêtres. Le volume de coffre maxi est mesuré avec les sièges arrière rabattus et jusqu’au toit.

Citadine à 2, 4 ou 5 places ?

La catégorie des citadines a cela d’exceptionnel qu’elle propose plusieurs choix en nombre de places. On y trouve en effet des modèles à 2, 4 ou 5 places. Attention toutefois, pour ces dernières, les 3 places à l’arrière sont souvent étroites et ne permettent pas aux occupants de voyager longtemps dans de bonnes conditions. Même pour une citadine polyvalente, plus large, la 5e place devra donc être considérée comme une place d’appoint, pour un usage occasionnel.

Les modèles à 2 places sont uniquement ceux de la catégorie des micro-citadines : la Smart Fortwo ou la Toyota iQ.

Les modèles proposant 4 places appartiennent au segment des mini-citadines. C’est le cas de la Citroën C1, de la Fiat 500, de la Renault Twingo, de la Smart Forfour ou encore de la Volkswagen Up!.

Pour disposer de 5 places, il faudra opter pour une citadine polyvalente.

Faut-il choisir une citadine à 3 ou 5 portes ?

Assez présentes il y a quelques années, les citadines à 3 portes se font de plus en plus rares. À moins qu’il ne s’agisse d’une micro-citadine à 2 places, il devient donc assez difficile d’opter pour une 3 portes. Ce n’est peut-être pas plus mal car du fait de l’envergure des portes, l’accès peut devenir très compliqué lorsque l’espace extérieur est limité, comme dans un parking en sous-sol par exemple, et l’accès aux places arrière n’est jamais évident. Sans parler du risque d’amocher les portes à l’ouverture contre un obstacle.

Si vous devez installer un siège auto à l’arrière, mieux vaut opter pour une citadine à 5 portes.

Pourquoi pas une citadine break ?

Il est possible de concilier petite voiture et espace de chargement en optant pour un break. Ce type de carrosserie, qui accueille un coffre d’une dimension relativement généreuse, est surtout déployé pour les citadines polyvalentes. On trouve par exemple la Mini Clubman, la Renault Clio Estate, la Seat Ibiza ST ou la Skoda Fabia Combi.

Avant de choisir, il est judicieux de comparer la hauteur du seuil de chargement. Elle correspond à la hauteur de la barre de seuil jusqu’au niveau de la chaussée. Plus elle est faible, mieux c’est, car cela vous évitera de soulever le chargement trop haut pour le ranger dans le coffre.

Volume de coffre de certaines citadines break

Volume de coffre mini/maxi (1) Hauteur du seuil de chargement Mini Clubman 240/1 090 l 68 cm Renault Clio Estate 285/1 095 l 60 cm Seat Ibiza ST 405/1 290 l 60 cm Skoda Fabia Combi 450/1 245 l 62 cm

(1) Le volume de coffre mini est mesuré avec les sièges arrière en place et jusque sous les fenêtres. Le volume de coffre maxi est mesuré avec les sièges arrière rabattus et jusqu’au toit.

Et le look dans tout ça ?

Les citadines ont souvent été développées pour un usage utilitaire de la voiture urbaine en mettant l’accent exclusivement sur le côté pratique. Depuis quelques années, l’aspect visuel est devenu un véritable critère de choix et des modèles au design particulièrement travaillé sont apparus. C’est le cas des Alfa Mito, DS DS3, Fiat 500, Mini… Fin du fin en matière de chic, certaines citadines sont même déclinées en version cabriolet ou découvrable comme les Fiat 500C, DS3 Cabrio, Mini Cabrio… Mais ces versions sont généralement assez chères : comptez en moyenne 15 à 20 % de plus que pour une carrosserie traditionnelle.

Des citadines haut de gamme, ça existe

Certaines citadines reçoivent des équipements dernier cri. Qu’ils concernent la sécurité (airbags multiples, ESP, avertisseur de franchissement de ligne, détecteur d’angle mort, freinage d’urgence automatique, etc.) ou le confort (climatisation bizone, compteur numérique, ouverture sans contact, connectivité Bluetooth…), les équipements modernes sont désormais installés sur certaines citadines haut de gamme. Parmi ces modèles, les plus chers de la catégorie, on peut citer l’Audi A1, la DS3, la Mini ou encore l’Opel Adam.

Certains constructeurs proposent même des finitions haut de gamme pour leurs modèles traditionnels. Les matériaux et le niveau d’équipement sont alors revus à la hausse. C’est par exemple le cas pour Renault qui décline la Clio en finition Initiale Paris. Attention, le prix est en conséquence et il faut compter au minimum 24 000 € pour cette version. À comparer aux 14 100 € de la version bas de gamme Life.

Essence, diesel, hybride ou électrique ?

Les citadines diesel

La répartition des motorisations dans la catégorie des citadines a récemment évolué. Après avoir cédé au chant des sirènes du diesel, les constructeurs ont finalement considérablement réduit cette motorisation de leurs catalogues. Il faut dire que sa fiscalité de moins en moins avantageuse et son bannissement programmé des centres-villes lui compliquent – à juste titre – grandement la tâche. De plus, ce moteur n’est pas très adapté à un usage exclusivement urbain et peut rencontrer des soucis d’encrassement (turbocompresseur, filtre à particules, vanne EGR…), avec une facture de plusieurs milliers d’euros à la clef. Heureusement, depuis quelques années, de moins en moins de modèles sont proposés en diesel et seules quelques citadines polyvalentes, destinées à sortir des villes et à parcourir des trajets plus longs, peuvent encore recevoir cette motorisation.

Les citadines hybrides

Les citadines hybrides ne sont pas courantes, la plus répandue en France étant la Toyota Yaris. Mais il ne s’agit pas là d’une hybride rechargeable qui permet de rouler plusieurs dizaines de kilomètres en mode tout-électrique. Pour cela, il faudrait embarquer un volume important de batterie, ce qui n’est parfois pas compatible avec la place disponible dans une citadine. Fin 2020, Renault devrait proposer une version hybride de sa Clio, la Clio E-Tech. Avec sa motorisation hybride dite autorechargeable et ses 140 ch, cette hybride devrait permettre, selon le constructeur, de rouler en électrique jusqu'à 80 % du temps en ville (uniquement au moment des démarrages) et de réduire sa consommation de carburant jusqu'à 40 % par rapport à un moteur essence équivalent. Honda commercialisera en même temps la Jazz, un nouveau modèle uniquement disponible en hybride.

Les principales citadines hybrides disponibles en France en 2020

Marque Modèle Puissance Consommation mixte (1) Honda Jazz 109 ch 4,5 l/100 km Renault Clio E-Tech 140 ch 4 l/100 km Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid 116 ch 3,7 l/100 km

(1) Données constructeurs selon le cycle d’homologation WLTP.

Les citadines électriques

Étrangement, les modèles 100 % électriques ne sont pas encore très répandus dans le segment des citadines alors que c’est en ville que cette motorisation prend tout son sens. La plus vendue en France, la Renault Zoé, n’est arrivée sur le marché qu’en 2012. Les plus anciennes sont certainement la Smart Electric drive (ou Smart Ed) apparue en 2009 (rebaptisée EQ en 2020 sur la 3e génération de Smart) ainsi que le triptyque Citroën C-Zéro, Mitsubishi i-MiEV et Peugeot iOn de 2010 puis la BMW i3 commercialisée depuis 2013. Mais le choix s’étoffe en 2020 et plusieurs citadines électriques vont faire leur apparition : Fiat a annoncé la commercialisation d’une version électrique de sa Fiat 500, Honda va proposer la Honda e, Mini la Mini Cooper SE, Opel présente la Corsa-e, Peugeot une e-208, Renault une Twingo ZE et le groupe Volkswagen un nouveau trio Seat Mii Electric, Skoda Citigoe et Volkswagen e-Up!

Les principales citadines électriques disponibles en France en 2020

Marque Modèle Puissance moteur Puissance des batteries Autonomie (1) BMW i3 170 ch 37,9 kWh 310 km Honda e 150 ch 32 kWh 220 km Opel Corsa-e 136 ch 50 kWh 330 km Peugeot e-208 136 ch 50 kWh 340 km Renault Twingo 82 ch 22 kWh 180 km Renault Zoé 108 ou 135 ch 52 kWh 390 km Seat Mii Electric 83 ch 32,3 kWh 260 km Skoda Citigoe 83 ch 32,3 kWh 260 km Smart Forfour EQ 60 ch 17,6 kWh 130 km Volkswagen e-Up! 83 ch 32,3 kWh 260 km

(1) Données constructeurs selon le cycle d’homologation WLTP.

Les citadines essence

Pour les motorisations à essence, il est possible d’opter pour des modèles dits « bicarburation ». Ils fonctionnent au gaz naturel (GNV, une solution surtout présente pour les voitures de sociétés car le GNV n’est pas encore proposé en stations-services), au GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou encore à l’E85. Si les deux premiers nécessitent la transformation du véhicule avec le montage d’un deuxième circuit d’alimentation en carburant complet (réservoir, canalisations, injecteurs…), le dernier pourra être utilisé après le simple montage d’un adaptateur au niveau de la gestion électronique. Ces modifications coûteront de 1 000 à 2 000 € selon la complexité des véhicules. Il faudra alors plusieurs années pour rentabiliser l’investissement qui se justifiera surtout pour ceux qui roulent le plus.

Le Stop & Start

Si vous en avez la possibilité, optez pour un modèle équipé du système Stop & Start, vraiment omniprésent sur les citadines récentes. Ce dispositif coupe le moteur à l’arrêt et en assure automatiquement le redémarrage dès que le conducteur embraye, touche au volant ou lâche le pied de la pédale de frein. Il permet ainsi une économie de consommation intéressante : jusqu’à 15 % environ. Attention toutefois, dans certaines conditions, ce système est inopérant, quand la batterie ne dispose pas d’un niveau de charge suffisant ou quand le moteur est froid par exemple. En effet, la gestion électronique est conçue pour préserver la mécanique et garantir, à tous les coups, le redémarrage du moteur.

Citadines low cost pour rouler pas cher

Dacia s’est imposée dans les esprits comme synonyme de voiture pas chère. Son succès dans le segment des citadines le démontre et la Sandero est la 5e voiture la plus vendue en France en 2019 toutes catégories confondues et c’est même la 4e parmi les citadines. Mais si la voiture est proposée à partir de 8 290 €, il faudra faire l’impasse sur les équipements technologiques, le cuir ou même la climatisation et se contenter de plastiques durs, peu agréables au toucher. Et c’est du même acabit sur les autres modèles low cost, vendus à moins de 12 000 €. Par exemple, sur la Ford Ka+ (dont la commercialisation s’est arrêtée fin 2019), nous regrettions une ergonomie en retrait par rapport à la concurrence plus moderne en raison de nombreux boutons sur la console centrale et le volant (la voiture ne dispose pas d’écran tactile). La Kia Picanto, dont les tarifs dépassent pourtant les 11 000 €, ne fait pas vraiment mieux et nous regrettions en 2017, lors de la sortie de la 3e génération, des matériaux durs, qui sonnent creux et semblent sensibles aux rayures, ainsi que des soucis d’ergonomie : commandes basses, volant surchargé…

Tarifs des citadines low cost en France (prix relevés en avril 2020)

Marque Modèle Prix (à partir de) (1) Citroën C1 11 050 € Dacia Sandero 8 290 € Fiat Panda 9 990 € Kia Picanto 11 290 € Mitsubishi Space Star 11 990 € Peugeot 108 11 950 € Suzuki Celerio 7 790 €

(1) Tarifs catalogues hors remises et options.

Des écarts de prix importants

En dehors des citadines low cost à moins de 12 000 €, les prix débutent à partir de 14 000 € pour le milieu de gamme. Les constructeurs, pour proposer des citadines à des prix abordables, déclinent deux niveaux de qualité sur un même modèle, le moyen et le haut de gamme. Ainsi, la Peugeot 208 ne peut recevoir de série le compteur numérique i-Cockpit 3D qu’à partir de la finition Allure, soit à partir du 3e niveau de finition proposé au catalogue (hors proposition dédiée aux professionnels). Dans ce cas, nous sommes loin du tarif de base, situé à 15 500 €, et il faudra débourser au minimum 20 600 € pour disposer de cet équipement. Audi ne fait pas mieux car sur son A1, la version de base ne comporte pas de radio pour un prix mini de presque 21 000 €.

Attention donc aux prix d’appel affichés sur les sites Internet ou dans les concessions. Ils ne concernent que la citadine la moins équipée et dotée de la plus petite motorisation possible.

Tarifs des citadines en France (prix relevés en avril 2020)

Marque Modèle Prix (1) Audi A1 20 970 à 33 070 € Citroën C3 14 800 à 22 500 € Ford Fiesta 14 400 à 25 500 € Hyundai i20 14 700 à 19 650 € Mini Mini 20 600 à 34 600 € Opel Corsa 10 600 à 22 100 € Peugeot 208 15 500 à 26 300 € Renault Clio 14 100 à 26 100 € Seat Ibiza 15 390 à 25 715 € Toyota Yaris 20 950 à 25 450 € (2) Volkswagen Polo 16 470 à 26 650 €

(1) Tarifs catalogues hors remises, options et hors version hybride ou électrique.

(2) La nouvelle Toyota Yaris n’est proposée qu’avec une motorisation hybride.

De mieux en mieux équipées

Les citadines les plus chères n’ont rien à envier aux grosses berlines. Fut un temps, les innovations technologiques étaient l’apanage des voitures haut de gamme, les grandes routières à plus de 50 000 €. Désormais, la petite citadine n’a plus à rougir ni attendre quelques années avant de se voir octroyer les dernières solutions technologiques. Le freinage automatique d’urgence en ville, souvent avec reconnaissance des piétons, est de série sur bon nombre de modèles. Les écrans digitaux, la connexion Bluetooth ou même la climatisation bizone font désormais partie du catalogue des constructeurs pour leurs petites voitures. Idem pour le régulateur de vitesse adaptatif, le système de parking automatique ou encore la caméra de recul. Autant d’équipements qui trouvent tout leur intérêt sur une citadine.

Existe-t-il des citadines « made in France » ?

Alors que les stars du marché en France ont quitté les sites de production nationaux, certaines citadines continuent d’être fabriquées en France. Peut-être que la plus connue, grâce aux messages publicitaires, est… japonaise : la Toyota Yaris qui sort des usines de Valenciennes (59). Quant à nos vedettes, les nouvelles Peugeot 208 et Renault Clio, elles ont définitivement quitté les usines françaises pour se retrouver respectivement à Trnava (Slovaquie) et à Kénitra (Maroc) puis à Novo Mesto (Slovénie) et Bursa (Turquie). Et prochainement, c’est la Smart Fortwo qui quittera Hambach, en Moselle, pour s’installer en Chine !

Lieu de fabrication des principales citadines (en orange, les citadines fabriquées en France)

Marque Modèle Lieu de fabrication Audi A1 Martorell (Espagne) Citroën C1 Kolin (République Tchèque) Citroën C3 Trnava (Slovaquie) Dacia Sandero Pitesti (Roumanie)

et Tanger (Maroc) Fiat 500 Tychy (Pologne) Fiat Panda Pomigliano d’Arco (Italie) Ford Fiesta Cologne (Allemagne) Nissan Micra Flins (France, Yvelines) Opel Corsa Saragosse (Espagne) Peugeot 108 Kolin (République Tchèque) Peugeot 208 Trnava (Slovaquie)

et Kénitra (Maroc) Renault Twingo Novo Mesto (Slovénie) Renault Clio Novo Mesto (Slovénie)

et Bursa (Turquie) Renault Zoé Flins (France, Yvelines) Smart Fortwo Hambach (France, Moselle) (1) Seat Ibiza Martorell (Espagne) Skoda Fabia Mlada Boleslav (République Tchèque) Toyota Aygo Kolin (République Tchèque) Toyota Yaris Onnaing (France, Nord) Volkswagen Up! Bratislava (Slovaquie) (2) Volkswagen Polo Navarra (Espagne)

(1) Jusqu’en 2022.

(2) L’usine produit également les Seat Mii et Skoda Citigo.